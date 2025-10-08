Colombia

Justicia ratifica condena de 7 años contra menor implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay

El fallo del tribunal ratifica la pena impuesta al adolescente implicado en magnicidio del político, tras admitir su culpabilidad

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá ratifica la condena de 7 años para el menor responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - redes sociales

En una decisión que ratifica la actuación judicial, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 7 años de privación de la libertad para el menor involucrado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, según lo determinó en segunda instancia.

El menor, identificado como el sicario que disparó contra el político del Centro Democrático la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá ya había admitido su responsabilidad en los delitos.

Durante la audiencia ante el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el imputado admitió los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, señaló la Fiscalía en el proceso.

El desarrollo del juicio ya se encontraba en una etapa avanzada bajo los delitos mencionados cuando ocurrió el fallecimiento de la víctima. Por ello, las normativas aplicables al juzgamiento de menores impidieron sumar el cargo de homicidio agravado, reafirmando así que la sanción debía calcularse únicamente sobre los primeros delitos aceptados.

La legislación colombiana para menores
La legislación colombiana para menores impidió que se sumara el cargo de homicidio agravado en el caso de Miguel Uribe Turbay - crédito montaje Infobae

Por otro lado, el de 15 años fue enviado a la ciudad de Pasto el lunes 6 de octubre, donde comenzará a cumplir una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro especializado bajo la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según detalló Noticias RCN.

Esta medida fue implementada tras un fallo del juez de infancia y adolescencia, quien impuso al adolescente una condena por homicidio en grado de tentativa y por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El traslado del joven fue autorizado luego de conocerse la sentencia judicial, que estableció la necesidad de cumplir la sanción en un entorno adecuado para adolescentes, tal como lo manifestó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el organismo, el cambio de lugar de reclusión busca garantizar condiciones de seguridad apropiadas para la ejecución de la condena e insistió en que el centro seleccionado en Pasto, capital del departamento de Nariño, cuenta con las características para atender menores sancionados por este tipo de delitos.

