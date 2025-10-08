Colombia

Gustavo Petro pide marchas por Palestina en todo el país y critica a las “clases populares”

El presidente Gustavo Petro respaldó las movilizaciones propalestinas del 7 de octubre y señaló a las “clases populares” por no unirse, en medio de cuestionamientos por la coincidencia con la fecha del ataque de Hamás a Israel

Por Mauricio Villamil

Guardar
Gustavo Petro - Presidencia de
Gustavo Petro - Presidencia de la República |crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de las manifestaciones realizadas el 7 de octubre en Bogotá en respaldo a Palestina, el presidente Gustavo Petro expresó su deseo de que las marchas se extiendan a todo el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó a las “clases populares” por no participar de forma masiva y relacionó su postura con creencias religiosas, lo que generó reacciones y debate público.

Presidente Gustavo Petro | REUTERS/Luisa
Presidente Gustavo Petro | REUTERS/Luisa Gonzalez

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Masiva movilización bogotana en apoyo a Palestina. Deberían ser millones en todo el país. ¿Por qué no lo es? Porque aún las clases populares creen que Israel es el pueblo elegido de Dios y no se dan cuenta de que Jesús cambió esa idea, porque el pueblo de Dios es la humanidad”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X. El comentario fue acompañado por un video de las concentraciones en la capital, que tuvieron como epicentro la Universidad Nacional y sectores del norte de Bogotá.

Las declaraciones del presidente se produjeron en el marco de la conmemoración de los dos años del ataque perpetrado por Hamás contra Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos y cientos de secuestrados, entre ellos el ciudadano colombiano Elkana Bohbot. La fecha es recordada internacionalmente como una de las jornadas más violentas en la historia reciente de Medio Oriente, lo que llevó a que las palabras del mandatario fueran interpretadas como un gesto de respaldo a una causa política en una fecha de duelo para las víctimas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Elkana Bohbot, capturado por Hamás - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@petrogustavo/X

El mensaje del presidente también incluyó una referencia directa a la religión, al señalar que ciertos sectores populares “creen que Israel es el pueblo elegido de Dios”. El comentario fue leído por algunos analistas como una alusión a los creyentes católicos y cristianos evangélicos, que tradicionalmente conforman una parte significativa de la base social que el propio Petro ha reivindicado en distintos discursos.

Mientras el mandatario pedía extender las movilizaciones al resto del país, en Bogotá se registraron disturbios y actos de vandalismo en zonas como la avenida Chile, la Universidad Pedagógica y los alrededores de la embajada de Estados Unidos. De acuerdo con reportes de las autoridades distritales, se presentaron daños en fachadas, bloqueos y afectaciones en el sistema de transporte público.

La Secretaría de Movilidad informó desvíos en la calle 26 y la suspensión temporal de varias estaciones de TransMilenio, entre ellas Ciudad Universitaria, Corferias y Gobernación.

El Consejo Gremial Nacional rechaza
El Consejo Gremial Nacional rechaza las protestas frente a la Andi y advierte sobre riesgos para la seguridad de empleados y sus familias - crédito @PstColombia/X

Pese a los llamados del Gobierno Nacional y del Distrito a mantener las protestas en calma, las concentraciones derivaron en bloqueos y cierres viales. Según cifras oficiales, más de 120.000 usuarios resultaron afectados por la alteración del servicio en 61 rutas y 69 estaciones del sistema masivo. En zonas como la calle 72 con carrera 11, las autoridades también reportaron grafitis y daños en establecimientos comerciales.

En las manifestaciones participaron sectores sindicales y organizaciones sociales cercanas al Ejecutivo. Entre los asistentes estuvieron Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y líderes del sindicato Fecode, que han mostrado apoyo al Gobierno en distintas coyunturas. Ambos movimientos participaron activamente en las movilizaciones sociales de 2021 contra el entonces presidente Iván Duque.

El apoyo del presidente Petro a las marchas propalestinas se produjo apenas un día después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, hiciera un llamado al respeto y la no violencia durante estas expresiones ciudadanas. El funcionario había afirmado que “toda manifestación social es un derecho legítimo, pero cuando hay vandalismo y odio, pierde su esencia y daña su causa legítima”, en un comunicado emitido por la cartera de Defensa.

Sin embargo, el presidente no mencionó los incidentes registrados ni emitió condenas frente a los daños causados en la capital. Su mensaje se centró en la necesidad de multiplicar las movilizaciones, destacando el respaldo a Palestina y la crítica a lo que llamó “la confusión religiosa” de algunos sectores sociales.

La coincidencia entre las manifestaciones y la fecha de los ataques de Hamás ha sido motivo de debate. Diversas voces en el ámbito político y diplomático señalaron que las expresiones públicas deberían tener en cuenta la sensibilidad de las víctimas y la conmemoración de los fallecidos. Mientras en varios países se realizaron actos de memoria por los asesinados y secuestrados, en Colombia el enfoque estuvo en la situación humanitaria de Gaza.

Temas Relacionados

Gustavo PetroProtestas PalestinaClases popularesMarchas BogotáReligión católicaColombia-noticias

Más Noticias

Protestas a las afueras del Vive Claro em Bogotá, previo al concierto de Guns N’ Roses, provocaron colapso vehicular

Residentes de los barrios aledaños al recinto de eventos masivos se manifestaron en las afueras con pancartas, poco antes de que iniciara el concierto de la banda norteamericana

Protestas a las afueras del

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

La actriz Patricia Ércole explicó de qué manera recibió el apoyo de su familia y las decisiones que tomó tras enterarse del engaño

Exesposa de Miguel Varoni reveló

Cayeron cinco miembros de Los Nike en operativo en Soacha: producían $40 millones semanales

El despliegue de las autoridades dejó al descubierto la magnitud de las redes ilícitas que operan en el municipio y su impacto en la vida cotidiana de la comunidad

Cayeron cinco miembros de Los

Hijo de ‘Papá Pitufo’ tiene antecedentes de violencia intrafamiliar: la Fiscalía reveló esta información tras registrarse nueva agresión

El proceso judicial contra un hombre de una familia reconocida revela que el problema trasciende el entorno social y económico

Hijo de ‘Papá Pitufo’ tiene

Armando Benedetti respondió con ironía a críticas por usar reloj que costaría una millonada: “Me lo puse para tentar a los creativos y burlarme”

El ministro del Interior usó un accesorio que supuestamente está evaluado en más de USD170.000, lo que en pesos colombianos equivale a más de $675 millones, situación que provocó críticas en las redes sociales

Armando Benedetti respondió con ironía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Miguel Varoni reveló

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Madre de B King negó reconciliación de su hijo con Marcela Reyes: “Es mentira”

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify Colombia

Colombiano recorrió el barrio más peligroso de Pakistán y así le fue: “No te conviene estar aquí”

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Deportes

Millonarios se llevó el clásico

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo