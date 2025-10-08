Daniel Quintero se despachó contra Federico Gutiérrez tras desmanes por la protesta pro palestina en Medellín: “Van a terminar en la cárcel”

Daniel Quintero se le fue con todo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por vandalismo en la protesta pro palestina en Medellín - crédito Colprensa

La marcha convocada por el Gobierno nacional en apoyo al pueblo palestino el 7 de octubre de 2025 terminó en fuertes disturbios en Medellín, especialmente en la avenida El Poblado, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública.

Lo que inició como una movilización pacífica en rechazo a la guerra en Gaza, derivó en actos de violencia, daños a la propiedad y agresiones contra funcionarios públicos.

Tras lo anterior, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero arremetió contra el actual mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez, a raíz de los hechos ocurridos durante la protesta.

A través de su cuenta en X, Quintero aseguró que durante la manifestación se presentaron graves abusos de autoridad y acusó a funcionarios de la administración local de haber actuado de manera ilegal contra los ciudadanos.

Daniel Quintero aseguró que lo ocurrido en Medellín tras la protesta del 7 de octubre fue una falta grave - crédito @QuinteroCalle

Según el precandidato presidencial, la movilización se desarrollaba de forma pacífica hasta que, presuntamente, un concejal cercano a Gutiérrez, identificado por Quintero como “el Guri” (Andrés Rodríguez), intervino con un bate junto al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), “alimentando el odio y la violencia”.

Agregó que otros acompañantes del funcionario habrían hecho arengas a favor del paramilitarismo, lo que, en su concepto, agravó el clima de tensión.

En su publicación, Quintero calificó los hechos como “muy graves” y señaló que un subsecretario de Seguridad de Medellín, identificado como un general retirado, fue grabado mientras daba órdenes de intervención al Esmad, pese a que, según la ley, esa instrucción solo puede ser emitida por el alcalde o su encargado.

El exmandatario fue más allá al denunciar la supuesta participación de “civiles contratados por la Alcaldía” en los disturbios. Aseguró que estos habrían “acorralado y golpeado de forma masiva a los manifestantes”, a quienes calificó de víctimas de un ataque delictivo.

Por último, Quintero anunció que interpondrá denuncias penales contra Gutiérrez por omisión, así como contra el concejal y el subsecretario de Seguridad por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.

“Lo ocurrido en Medellín no tiene justificación” y advirtió que los responsables de los actos vandálicos “van a terminar en la cárcel”.

Daniel Quintero se le fue con todo a la administración de Federico Gutiérrez por vandalismo generado en la protesta pro palestina del 7 de octubre - crédito @QuinteroCalle

Fico Gutiérrez y secretario de Seguridad de Medellín se pronunciaron por los disturbios en la marcha del 7 de octubre: “Petro quiere volver a incendiar a Colombia”

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, lamentó los hechos y defendió la intervención policial como una medida necesaria para restablecer el orden.

“Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”, señaló el funcionario.

Villa enfatizó que la ciudad no permitirá desmanes ni alteraciones del orden público. “Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas”, añadió.

Asimismo, el secretario denunció agresiones contra personal de la administración y respaldó el accionar de la Policía. “Esto no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos. Quieren incendiar a Colombia. Medellín no lo va a permitir”, declaró.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció a través de su cuenta de X, donde condenó los hechos y criticó al presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones de Federico Gutiérrez tras los actos vandálicos que originaron la orden de reaccionar por parte de las fuerzas del orden en Medellín en la jornada de manifestaciones pro Palestina - crédito @FicoGutierrez/X

“En Medellín no toleramos la violencia y el vandalismo disfrazado de ‘buenas intenciones’. Petro quiere volver a incendiar a Colombia. Necesitamos que las instituciones preserven el orden y la libertad”, afirmó.

El mandatario local aseguró que su administración actuó en defensa de los ciudadanos y del orden público.

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo; en ese momento intervinimos como autoridad”, explicó.

Gutiérrez concluyó reiterando que su gobierno garantiza el derecho a la manifestación, pero advirtió que no permitirá actos violentos: “La protesta siempre tendrá garantías, pero cuando se agrede a los ciudadanos, actuamos; esa es la razón de ser de la institucionalidad”.