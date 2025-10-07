Shakira deslumbró en la portada de ‘Cosmopolitan’: la cantante compartió la sesión de fotos en redes sociales

Shakira fue anunciada como portada de Cosmopolitan Alemania en su edición de noviembre - crédito @shakira/Instagram

La cantante colombiana Shakira se encuentra de descanso durante las últimas semanas, tras culminar una serie de fechas en México que forman parte de la tercera manga de Las mujeres ya no lloran World Tour.

Luego de batir récords al superar el millón de entradas vendidas a lo largo de 2025 en dicho país, e imponer la marca de más fechas en el estadio GNP Seguros de México para una misma gira, la barranquillera tiene en la mira cerrar el año con una ronda de presentaciones por América del Sur, en parte para reponer algunos conciertos pospuestos en el primer semestre por aspectos logísticos, y en parte debido a la alta demanda de boletería, que obligó a incluir destinos no contemplados inicialmente, como Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Mientras llega el momento de la cantante para retomar la gira, esta se ha mantenido ocupada gestionando su marca Isima, de productos para el cuidado del cabello. Además, en las últimas horas se anunció su aparición como portada en la prestigiosa revista Cosmopolitan.

La cantante concedió una entrevista a Cosmopolitan Alemania, en la que reflexionó acerca del rol de la mujer en la actualidad - crédito @shakira/Instagram

La cantante compartió la noticia en sus redes sociales, en una publicación conjunta con la publicación, anunciando que figurará en la edición alemana de noviembre. En su cuenta de Instagram, presentó la sesión fotográfica que se realizó en una cama y con el apoyo de su fotógrafo oficial, Nicolas Gerardin.

No es la primera vez que la colombiana figura en la portada de la revista. En 2021 fue incluida en la versión norteamericana, concediendo una entrevista en la que habló de sus hijos, sus inicios en la música, y su experiencia realizando junto a Jennifer Lopez el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el año previo.

La barranquillera compartió la sesión de fotos de la que se desprendió su portada en Cosmopolitan - crédito @shakira/Instagram

Shakira reflexionó sobre la feminidad y el encontrar su propia voz

La portada no llegó sola, sino que incluyó una nueva entrevista con la cantante, que abordó principalmente el rol del empoderamiento femenino desde su ruptura con Piqué y durante el lanzamiento y promoción de Las mujeres ya no lloran.

“Las mujeres tienen algo de diosas, con el don de asumir muchos roles simultáneamente y aun así mantener la gracia, la empatía y la inteligencia emocional, son casi de otro mundo”, expresó inicialmente.

Shakira destacó su colaboración con Bizarrap como un momento en el que reconoció su impacto en las mujeres - crédito Bizarrap/YouTube

Luego aludió al hecho de que en las últimas décadas hay una mayor independencia económica para las mujeres, lo que favoreció a las generaciones más recientes que “disfrutan plenamente de su libertad, la viven al máximo y persiguen sus sueños”, sin tener que depender de una pareja o un matrimonio.

“Creo que aún no hemos visto desplegarse plenamente el potencial de las mujeres, pero es ilimitado. Y estoy muy emocionada por lo que nos depara el futuro a todas”, manifestó al respecto.

Shakira también manifestó que tanto el éxito de su colaboración con Bizarrap como el de su primer álbum dirigido al mercado angloparlante, Servicio de lavandería, le hicieron entender el poder de su propia voz.

“Cuando lancé Bzrp Music Sessions, Vol. 53, me impresionó mucho la gran respuesta y la gran representación femenina. Pero creo que mi primer álbum, hace más de veinte años, también tuvo un gran impacto, fuera consciente de ello o no, porque me adentraba en un género musical que hasta entonces no había estado dominado por mujeres en Latinoamérica", indicó.

Eso dio pie a que Shakira reflexionara sobre el papel que tuvo esta demostración de vulnerabilidad en Las mujeres ya no lloran, al punto de considerarlo como un “superpoder”. “[La vulnerabilidad] nos permite explorar niveles más profundos y descubrir mucho dentro de nosotros mismos, y creo que también nos ayuda a forjar conexiones reales y auténticas. Hay momentos más difíciles que otros, y seguir adelante es una decisión diaria. Hoy sé que con constancia, puedo confiar en que alcanzaré mi meta”, manifestó en la charla.