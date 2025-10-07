Se cayó la consulta del Pacto Histórico para elegir a su candidato presidencial en octubre: tribunal rechazó tutela

La decisión judicial impide la realización de la consulta interna prevista, dejando a figuras como Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho sin mecanismo formal para definir la candidatura de la coalición - crédito Chepa Beltrán/Europa Press y Pacto Histórico

La coalición Pacto Histórico afronta otro revés en el proceso hacia los comicios presidenciales de 2026.

Este martes 7 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió que la tutela que obligaba a la Registraduría a permitir la inscripción para la consulta interna prevista el 26 de octubre carece de fundamento.

Esta decisión deja sin sustento legal el trámite de inscripción, lo cual impide la realización de la consulta donde participarían Daniel Quintero Calle, Iván Cepeda y Carolina Corcho. El proceso queda bloqueado desde el ámbito jurídico, obstaculizando los planes de la colectividad en la definición de candidaturas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó Cambio, la principal fuerza política de izquierda no tendrá la posibilidad de seleccionar a su aspirante presidencial por medio de una consulta interna el 26 de octubre. La decisión de un juez dejó sin efecto la tutela que avalaba la realización de ese proceso. Persiste la incertidumbre sobre cómo se escogerán los candidatos al Congreso.

Dicho medio también también informó que Daniel les comentó que tenía intención de emprender acciones jurídicas en respuesta a este fallo.

El Tribunal Superior de Bogotá desestimó la tutela presentada por Carolina Corcho Mejía y Gustavo Bolívar y anuló la medida provisional que se había impuesto contra la resolución del Consejo Nacional Electoral. Esta resolución supeditaba el reconocimiento de la personería jurídica de Colombia Humana a ciertos requisitos.

En ese sentido, en dicho fallo se lee lo siguiente: “Primero, declarar improcedente la acción de tutela de los señores Diana Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lo que concierne al debido proceso. Segundo, negar el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad invocados por los solicitantes. Tercero, dejar sin efectos la medida provisional decretada por la entonces ponente en auto del 25 de septiembre”.

El tribunal concluyó que el Pacto Histórico disponía de alternativas legales adicionales antes de recurrir a una acción de tutela para la protección de sus derechos políticos. La decisión sugiere que la colectividad aún no había agotado los mecanismos ordinarios previstos en la ley antes de acudir a esta instancia.

En su decisión, en un segundo punto la sala determinó negar “el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad invocados por los solicitantes”. Además, resolvió “dejar sin efectos la medida provisional decretada por la entonces ponente en auto del 25 de septiembre”, lo que significa que la protección jurídica solicitada fue rechazada y la suspensión provisional queda sin validez.