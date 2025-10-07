Revelan imágenes de la captura de ‘Black Jack’, jefe financiero del Clan del Golfo, y su red de lavado tras operativo en España

Juan Pablo Prada, conocido como Black Jack, fue arrestado en Ibiza junto a otros cuatro presuntos narcotraficantes tras un operativo conjunto entre Colombia y España que desmanteló una red global de lavado digital - crédito @petrogustavo / X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, divulgó el lunes 6 de octubre un video con las imágenes del arresto de Juan Pablo Prada, alias Black Jack, considerado uno de los principales jefes financieros del Clan del Golfo.

El material, compartido a través de la red X, muestra el despliegue policial que permitió capturar a cinco presuntos narcotraficantes, en una acción coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y las fuerzas de seguridad de España.

En el mensaje publicado junto al video, Petro escribió: “Cinco narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas a Europa, fueron capturados, tres en España y dos en Colombia, en operación conjunta de la policía colombiana con la española. Entre ellos, Juan Pablo Prada, alias Black Jack, del Clan del Golfo”.

El presidente Gustavo Petro divulgó el video del arresto de Juan Pablo Prada, , jefe financiero del Clan del Golfo - crédito @petrogustavo / X

La operación Gulupa se realizó bajo extremo hermetismo y permitió capturar a Prada en la isla de Ibiza, mientras que otros miembros de la red fueron detenidos en Colombia. Este resultado fue calificado por las autoridades como un golpe estratégico al flujo financiero y logístico del Grupo Armado Organizado (GAO).

El alcance de la red criminal y las técnicas de lavado digital

Las investigaciones oficiales, recogidas por El Tiempo, afirman que “Black Jack” lideraba una estructura trasnacional, con conexiones en Colombia, Europa y Dubái, encargada de canalizar dinero derivado del tráfico de cocaína mediante un sofisticado ecosistema de lavado digital.

Parte de las ganancias acumuladas por la exportación de más de 20 toneladas de droga a puertos de Holanda y España se invertían en criptomonedas y eran transferidas a través de empresas fachada y un minibanco digital creado específicamente para este fin.

El volumen de estas operaciones superó los $2,8 billones (unos 697 millones de dólares), de acuerdo con estimaciones de las autoridades citadas por el medio.

La operación conjunta entre Colombia y España permitió capturar a cinco presuntos narcotraficantes, incluyendo a Black Jack, en Ibiza y Colombia - crédito @petrogustavo / X

Las empresas señaladas como parte de la red incluyen Be2tech Latam, con sede en Medellín, así como Betech Europe, Palm Group Invest SL y Safex Partners Group SL, utilizadas para blanquear capitales ilícitos y transferir recursos al exterior.

Detalles de la operación Gulupa y capturas simultáneas

Las autoridades españolas, en coordinación con la Dijín y la Policía Nacional de Colombia, detuvieron a Pablo Felipe Prada Moriones en Ibiza el jueves 2 de octubre. En paralelo, se realizaron allanamientos en Pereira y Medellín, incautando propiedades lujosas, vehículos y dispositivos electrónicos que guardaban registros de operaciones financieras.

Durante el despliegue, fue capturada Brenda Pineda Bedoya, contadora de Black Jack, mientras que en Pereira fue arrestado Jimmy García Solarte, identificado como el encargado de distribuir los pagos relacionados con los cargamentos en ciudades clave de Colombia y con conexiones en Madrid.

La red criminal desmantelada exportó más de 20 toneladas de cocaína a Europa y lavó dinero a través de criptomonedas y empresas fachada - crédito @petrogustavo / X

Según consta en las audiencias de legalización, la Fiscalía presentó como pruebas varias USB con datos contables y cuentas vinculadas a criptomonedas.

Seguimiento internacional y conexiones con mafias europeas

La estructura desmantelada conformó una red global con nexos reconocidos con la organización criminal italiana ’Ndrangheta, mafias de los Balcanes y la Mocro Maffia, además de vínculos con cárteles mexicanos.

Este entramado permitió operar desde América Latina hasta Europa, usando puertos de Colombia y de Guayaquil, Ecuador, como rutas principales hacia el continente europeo.

Otro de los capturados en territorio europeo corresponde a Carlos Ariel Zuluaga Lema, colombiano perseguido por una orden internacional y ubicado por las fuerzas de Interpol en el barrio de Lavapiés, Madrid.

Las autoridades incautaron propiedades, vehículos y dispositivos electrónicos durante los allanamientos en Pereira y Medellín - crédito @petrogustavo / X

La ubicación de Zuluaga se logró gracias al uso rastreable de una tarjeta bancaria colombiana en varias transacciones durante su estancia en España, según un dosier al que accedió el medio citado.

Las diligencias judiciales asociadas a estos arrestos permanecen bajo la supervisión de la Audiencia Nacional española, en espera de la solicitud formal de extradición de Colombia. Asimismo, las autoridades confirmaron al diario mencionado que hay más colombianos implicados, aunque la información todavía se maneja con reserva.