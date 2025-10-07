Colombia

Gustavo Petro amenazó a Pacho Santos con llevarlo a la justicia, luego de que el exvicepresidente lo comparara con Pablo Escobar

El jefe de Estado, como parte de su intensa actividad en las redes sociales, se expresó en contra del exfuncionario del Gobierno, que recapituló uno de los recientes discursos del mandatario para enfatizar sus fuertes cuestionamientos a la actual administración

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Gustavo Petro quiere que se
Gustavo Petro quiere que se indague si Pacho Santos tuvo que ver con el creación del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia - crédito Presidencia/Colprensa

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, emitidas el viernes 3 de octubre desde Ibagué, en las que reafirmó que a Colombia ya no se la conoce por las acciones del temido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria ―abatido el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, sino por sus ejecutorias como jefe de Estado―, continúan generando reacciones en las plataformas digitales.

Una de ellas, la del exvicepresidente Francisco Santos, que con su publicación en X, en la que se ve una animación que encarnaría a Petro en el confeso capo del cartel de Medellín, desató la furia del gobernante. Petro, con un duro mensaje en X, amenazó al exfuncionario del Gobierno entre 2002 y 2010 de llevarlo ante la justicia y que se investigue, una vez más, sus supuestos nexos con la creación del Bloque Capital de la AUC.

“Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen. Una sentenció que el presidente sí puede ser insultado. Un presidente creen que no es sujeto de derechos humanos. Denunciaron que Pacho quería fundar el frente Capital de los paramilitares, que ahora es la ‘junta del narcotráfico’, la mafia del centro de Colombia que se ha globalizado", afirmó Petro en la primera parte de su mensaje contra Santos.

Esta publicación en X del
Esta publicación en X del exvicepresidente Francisco Santos, en la que representa al presidente Gustavo Petro con un aire al capo Pablo Escobar, habría desatado la furia del gobernante - crédito @PachoSantosC/X

Estaba precisamente aliándose con la herencia que dejó Pablo Escobar: el paramilitarismo, hoy muy ligado a las esmeraldas”, agregó el jefe de Estado, que está convencido de que deben investigarse las informaciones que vinculen al periodista y político, cercano al expresidente Álvaro Uribe, con la conformación de esta estructura paramilitar. Una dura reacción que parece haber tenido su origen en la ilustración citada.

En desarrollo...

Gustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalFrancisco SantosPacho SantosPablo EscobarGobierno colombianoColombia-Noticias

