Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Trasladan a Pasto al adolescente de 15 años que le disparó al político en Bogotá

Trasladan a Pasto al menor que le disparó a Miguel Uribe Turbay - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

El menor de 15 años de edad responsable por el atentado contra Miguel Uribe Turbay durante un mitin político realizado el 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá, fue trasladado en la mañana del lunes 6 de octubre a Pasto, luego de la decisión judicial.

El joven ahora cumplirá una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro especializado bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la capital de Nariño, según información revelada por Noticias RCN.

El procedimiento de traslado fue autorizado después de conocerse el fallo del juez de infancia y adolescencia, quien sancionó al adolescente por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía General de la Nación explicó que el traslado responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad apropiadas para el cumplimiento de la condena, así como a la especialidad del centro en el que permanecerá el sancionado.

El menor de 15 años tendrá que cumplir una sanción de siete años de privación de la libertad - crédito redes sociales

Traslado de alias El Costeño y alias El Viejo

En medio de la investigación, se conoció la reubicación de dos de los implicados en el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay a centros de máxima seguridad.

Según se confirmó el 18 de septiembre de 2025, Elder José Arteaga, apodado “el Costeño”, fue trasladado a la cárcel de El Girón, mientras que William Fernando González Cruz, alias “el Viejo”, fue enviado a La Dorada.

La medida busca reducir riesgos de fuga y garantizar el aislamiento de ambos detenidos ante la gravedad de los cargos que enfrentan.

La Fiscalía General de la Nación señaló que Elder José Arteaga Hernández, conocido en Caquetá como “el Negro”, fue quien ideó y coordinó el homicidio de Uribe Turbay.

Elder José Arteaga se encuentra en la cárcel El Girón - crédito Policía Nacional

Arteaga cuenta con al menos 24 antecedentes judiciales, entre ellos un caso ocurrido en febrero de 2024, cuando resultó detenido con varias armas en un vehículo. Durante ese procedimiento, Arteaga logró evadir a las autoridades al lanzarse a un río y huir del lugar, detalló la institución en los reportes anexos al expediente.

A lo largo de su carrera delictiva, Arteaga pasó de cometer delitos asociados al microtráfico para convertirse en un reconocido jefe de sicarios vinculado a al menos 40 asesinatos, aseguraron las autoridades. Según información publicada por El Tiempo, también mantenía conexiones con disidencias de las Farc mediante la compra de sustancias ilícitas.

Estos estupefacientes llegaban posteriormente a la localidad de Engativá en Bogotá, donde eran distribuidos, ampliando su influencia en redes criminales de la capital. Además, de acuerdo con este medio, el detenido no ocultaba sus relaciones con cabecillas de las disidencias de ese grupo armado.