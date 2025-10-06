La contundente respuesta de La Jesuu a Yina Calderón: “No hay perfume que cambie el asco de persona que sos”

Esta fue la respuesta de La Jesuu a Yina Calderón por los ataques que la empresaria propinó en contra de la vallecaucana - crédito @lajesuu/IG

La creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, respondió de manera contundente a los ataques y comentarios despectivos que ha recibido de parte de Yina Calderón, en los que asegura que huele feo, no se baña, tiene mal aliento, tras su experiencia en La casa de los famosos Colombia.

En una serie de declaraciones difundidas a través de su cuenta de Instagram, la influencer abordó el impacto de los prejuicios y la superficialidad en las críticas personales.

“Lo triste no es que alguien hable mal de ti, sino que lo hagan desde prejuicios tan vacíos. Burlarse de alguien por oler feo o por su apariencia habla más de la persona que eres que de quien señalas”, expresó inicialmente Valentina Ruiz en su mensaje.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante la competencia de 'La casa de los famosos', La Jesuu tachó a Yina Calderón de "mitómana" y "ridícula" - crédito Canal RCN

La influencer enfatizó que, incluso, si las acusaciones sobre la apariencia o el olor fueran ciertas, no existiría justificación para el desprecio o la burla.

“Hay cosas que las personas no eligen y convertirlo en motivo de burla solo muestra ignorancia”, sostuvo la creadora de contenido en su publicación.

Para ella, la verdadera fealdad no reside en el aspecto físico ni en los olores, sino en las acciones que buscan dañar a otros.

“Lo verdaderamente feo no está en el color de piel, ni en los olores, sino en el mentir, dañar, destruir a otros para tu sentirte superior”, afirmó, señalando además la contradicción de quienes presumen de honestidad y han sido descubiertos mintiendo.

Dirigiéndose directamente a la empresaria de fajas, la creadora de contenido dejó claro que no suele mencionarla ni referirse a ella, pero que se ha vuelto habitual escuchar su nombre en boca de la empresaria cada vez que tiene un micrófono.

“No hay perfume, no hay desodorante, no hay cirugías que cambien el asco de persona que sos vos. Yo no debato estereotipos, yo debato ideas y argumentos. Lo que yo hago con vos es colocarte frente a un espejo que refleja realmente quién sos vos”, declaró La Jesuu en su cuenta de Instagram.

Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

La Jesuu también cuestionó la actitud de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia al victimizarse tras recibir críticas, recordando episodios recientes y pasados en los que la empresaria habría actuado de manera similar con otras personas.

“Me causó una curiosidad enorme ver cómo te victimizabas siendo consciente que así has hecho sentir a un montón de gente tratando de generar una empatía que no te merecés. Porque una persona que se enorgulleció de mandar al psicólogo en la misma casa de convivencia a sus otros compañeros, no merece empatía. Una persona que pidió a la luz pública viralizar la intimidad de su amiga, no merece empatía”, sentenció la influencer.

En su reflexión final, La Jesuu rechazó la idea de justificar el maltrato hacia los demás por experiencias de bullying previas, y defendió la responsabilidad individual frente al dolor propio y ajeno.

La casa de los famosos volvió al top 3 con la entrada La Jesuu - crédito @aidkingswife/ X

“Aquí mierda hemos comido todos. Traumas tenemos todos. El que se quiere caer en el problema es porque se le da su gana. Aquí todo el mundo ha pasado trabajo. Y aun así, no justifica el hecho de que la gente quiera pasar por encima de los demás denigrando la forma en la que ella lo hace”, manifestó la creadora de contenido.

Para concluir, la vallecaucana hizo un llamado a no utilizar el daño recibido como excusa para dañar a otros, y a asumir la responsabilidad de la propia transformación personal: “La invitación es a no escudarnos en el daño que un día nos hicieron para dañar a otros, sino aceptar el día a día para decir sobre el tipo de persona en el que nos queremos convertir. Eso es todo”, concluyó en su mensaje publicado en Instagram.