Familia del dragoneante asesinado en Bogotá pide justicia y denuncia falta de protección del Gobierno

Miguel Muñoz Llano fué el dragoneante asesinado en el atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá - crédito Inpec

La familia de Miguel Ángel Muñoz Llano, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), asesinado frente a la cárcel La Modelo de Bogotá el viernes 3 de octubre, solicita justicia y respuestas ante la ausencia de protección oficial.

En entrevista con City Noticias, un familiar cuya identidad fue reservada demandó que las autoridades actúen con diligencia y que el crimen no quede sin castigo. “Que este caso no sea un caso aparte ni quede ahí, sino que se nos brinde la mayor atención. Las autoridades deben poner su mayor empeño, porque sé que se pueden lograr resultados para dar con los responsables”, expresó la fuente.

Para los allegados de Muñoz Llano, la falta de medidas efectivas para proteger a los funcionarios penitenciarios contribuye a la exposición de los trabajadores a ataques armados y amenazas permanentes. “Realmente los funcionarios están desprotegidos. No hay una protección por parte del Gobierno hacia los funcionarios. Conocemos que es una labor ardua, es una labor dura, y los funcionarios han sido objeto de los actores violentos”, sostuvo el familiar de la víctima al canal capitalino.

El asesinato ocurrió cerca de las seis de la mañana, cuando cuatro hombres en motocicleta abrieron fuego contra tres guardianes del Inpec ubicados a la entrada de la cárcel La Modelo. De acuerdo con el informe de City Noticias, los funcionarios agredidos fueron trasladados a centros médicos. Miguel Ángel Muñoz Llano, de veintisiete años de edad, falleció por la gravedad de sus heridas. Sus compañeros, Jefferson Vásquez Páez y Carlos Martínez Navarrete, continúan hospitalizados.

Estos son los dos sicarios que atacaron a bala a cuatro funcionarios del Inpec a la salida de la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito Redes sociales/X

La familia enfatizó que Muñoz Llano había sido trasladado hace tres meses desde la cárcel de Cómbita en Boyacá a La Modelo de Bogotá, con el fin de estar pendiente de la salud de sus dos hijos. Trabajó durante tres años para el Inpec, entregándose por completo a la institución, según recordó su entorno. “Nos arrebataron una gran persona. Se llevaron un muchacho con muchos sueños y muchos proyectos, entregado a su trabajo de corazón. Él siempre luchó para llegar a la institución”, señaló el familiar entrevistado por City Noticias.

Durante la conversación con el medio, la familia recalcó que, aunque son conscientes de los riesgos implicados en el trabajo penitenciario, no tenían conocimiento de si Muñoz había recibido amenazas directas. “Hasta que no suceden las cosas, no toman medidas. Lo que dicen las autoridades no va al fondo de lo que realmente se requiere en cuanto a la seguridad y la protección de los trabajadores”, agregó el familiar.

En su declaración pública, el Inpec expresó mediante redes sociales: “Hoy nos levantamos en una sola voz por la justicia y la vida, acompañando a las familias de las víctimas y haciendo un llamado a las autoridades competentes para que estos hechos se esclarezcan y no queden en la impunidad”. Además, Óscar Robayo, integrante del sindicato del Inpec, lamentó el ataque a través de sus cuentas oficiales, manifestando que la labor de los guardianes penitenciarios es una de las más riesgosas en el país.

El Inpec confirmó un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá, perpetrado por cuatro sujetos en motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades aumentaron la seguridad en los alrededores de la cárcel La Modelo y en los centros asistenciales donde permanecen los heridos. Como parte de la investigación, se revisa el material de cámaras de videovigilancia para ubicar la ruta de escape utilizada por los atacantes. El director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, anunció que las investigaciones continúan con prioridad para lograr resultados.

El escenario de inseguridad para el personal del sistema carcelario en la capital quedó reflejado también en hechos recientes. El 16 de mayo de 2024, el entonces director de la cárcel La Modelo, coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, fue asesinado por sicarios mientras se desplazaba en un vehículo oficial. Por estos hechos, un juez condenó a cuatro personas en junio pasado.

La familia de Miguel Ángel Muñoz Llano reitera su llamado a la justicia y a la toma de medidas de protección que prevengan más tragedias entre quienes cumplen funciones para el sistema penitenciario colombiano.