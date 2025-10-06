Colombia

Ecopetrol confirmó que se ejecutará un proyecto de regasificación en Coveñas para fortalecer el suministro de gas en Colombia

El presidente de Ecopetrol aseguró que el proyecto permitirá contar con un ‘hub’ estratégico de gas natural en la costa norte, que tiene el propósito de ofrecer un balance adecuado entre la oferta y la demanda

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Ecopetrol lanzará el proceso vinculante
Ecopetrol lanzará el proceso vinculante para la contratación de los servicios de regasificación de la unidad flotante en los próximos días y se espera tener definida la comercialización del gas antes de finalizar el año

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, obtuvo autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para desarrollar actividades de recibo e internación de Gas Natural Licuado (GNL) mediante el uso de la infraestructura offshore existente en el Terminal Marítimo de Coveñas, en el departamento de Sucre.

Según Ricardo Roa, el objetivo es atender la demanda de gas en todo el territorio nacional.

“Esta aprobación se suma a los resultados de los estudios técnicos adelantados por Ecopetrol en conjunto con expertos internacionales durante el 2025, que evaluaron la profundidad, condiciones metaoceánicas, configuración de los cuerpos de agua, la topografía del área, las condiciones de operación, entre otras variables de alta importancia para un proyecto de esta envergadura”, indicó la compañía petrolera.

Según Ricardo Roa, el objetivo
Según Ricardo Roa, el objetivo es atender la demanda de gas en todo el territorio nacional

Según Ecopetrol, dichos análisis confirmaron que Coveñas ofrece ventajas competitivas en tiempos de entrada y viabilidad técnica, frente a otras alternativas de importación en infraestructura del mismo Grupo Empresarial.

El proyecto, liderado por Ecopetrol, contempla el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (Fsru, por sus siglas en inglés), que recibirá cargamentos de GNL importado.

“Con el aval de la Anla la infraestructura del puerto de Coveñas, Cenit realizará los ajustes necesarios en la infraestructura existente —originalmente destinada operaciones de crudo— que permitirá habilitar el recibo y manejo de gas natural en el Mar Caribe, para su posterior movilización al interior del país y entrega al Sistema Nacional de Transporte (SNT)“, expresó Ecpetrol.

Y agregó: “Con esta solución se logrará habilitar un punto de internación adicional entre la costa caribe y el interior del país, que permita superar las actuales restricciones de transporte en algunos puntos del SNT para transporte de Gas Natural que impiden que todo el energético disponible de importación de otras fuentes pueda llegar a usuarios en otras regiones”.

Según Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, el proyecto permitirá equilibrar la oferta y la demanda a nivel nacional y, al mismo tiempo, garantizar el suministro confiable de gas natural para hogares, industrias y el transporte público, lo que contribuye a consolidar la seguridad energética de Colombia.

Según Ricardo Roa, presidente de
Según Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, el proyecto permitirá equilibrar la oferta y la demanda a nivel nacional y, al mismo tiempo, garantizar el suministro confiable de gas natural para hogares

Así las cosas, en los próximos días Ecopetrol dará inicio al proceso vinculante para la contratación de los servicios de regasificación de la unidad flotante, que será público y abierto a la participación de todos los interesados.

Se prevé que antes de finalizar el año 2025 se inicie la comercialización del gas natural destinado a atender la demanda nacional.

“Este proyecto de regasificación representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables. Más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familias, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, se convierte en un activo estratégico de respaldo para el sistema energético nacional, fortaleciendo la confianza en el abastecimiento presente y futuro del país”, indicó Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Finalmente, Alexander Cadena, presidente de Cenit explicó que “con la autorización por parte de la ANLA, desde el segmento de transporte del Grupo Ecopetrol, seguimos ofreciendo soluciones logísticas y estratégicas para atender la demanda de un combustible tan importante para el desarrollo del país, como lo es el gas natural”.

