Colombia

Daniel Quintero se despachó contra el ex embajador de Colombia en Israel tras afirmar que los niños en Gaza no están aguantando hambre: “Cínicos”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial rechazó la versión oficial israelí sobre la situación humanitaria en Gaza y remarcó la gravedad denunciada por organismos internacionales

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Daniel Quintero advierte sobre la
Daniel Quintero advierte sobre la responsabilidad histórica ante las muertes y el hambre de miles de niños palestinos - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, criticó las declaraciones del exembajador de Israel en Colombia, sobre la situación en Gaza, luego de afirmar en la red social X que el diplomático aseguró que los niños palestinos “tienen comida suficiente” pese a reportes internacionales.

Quintero calificó de cínica la postura del diplomático israelí y la comparó con el negacionismo del Holocausto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video publicado en su cuenta oficial, Quintero señaló: “Me acaba de responder el exembajador de Israel en Colombia diciendo que los niños en Gaza no están aguantando hambre. Y dice cínicamente que tienen bastante comida”.

Esta declaración, mencionó el exalcalde, contrasta con los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos, que reportan más de ciento cincuenta niños fallecidos por hambre en los últimos dos años en esa zona.

El político colombiano también citó cifras de organizaciones internacionales que registran más de veinte mil niños muertos en bombardeos y combates en Gaza.

Según el video divulgado, Quintero advirtió que, como ocurrió con quienes negaron el Holocausto, la historia “recordará para siempre el genocidio en Gaza, a sus responsables y a quienes guardaron silencio”.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroExembajador de Colombia en IsraelGazaGenocidio en GazaPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaCoolombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 6 de octubre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

El presidente del Icetex recibió casi 14 millones en viáticos sin cumplir requisitos

El caso expone debilidades en los controles internos y suma presión a una entidad ya cuestionada por decisiones recientes

Infobae

Gustavo Petro explicó a que se refiere con la frase “libertad o muerte”: “No se define esa frase que es que se va a matar”

El presidente respondió a las críticas que le hacen en redes sociales y explicó el verdadero sentido de la frase que ha generado controversia: según él no implica amenazas ni incitación a la violencia

Gustavo Petro explicó a que

Santoral 6 de octubre, Día de San Bruno de Colonia

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como este lunes

Santoral 6 de octubre, Día

Gustavo Petro respondió a críticas por pensar como un ‘insurgente’: “Un emancipador”

El mandatario aseguró que representa al primer presidente revolucionario del país, pese a las críticas por sus declaraciones y comentarios que han puesto en jaque relaciones nacionales e internacionales

Gustavo Petro respondió a críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

La emotiva imagen de la

La emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles en redes sociales

Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Ranking Netflix Colombia: “French Lover” lidera lo más visto de esta semana

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Deportes

Así fue el polémico penalti

Así fue el polémico penalti con el que Atlético Nacional salvó un punto contra Boyacá Chicó: “No era penal”

Colombia igualó 1-1 con Nigeria y se instaló en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano