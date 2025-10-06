Daniel Quintero se despachó contra el ex embajador de Colombia en Israel tras afirmar que los niños en Gaza no están aguantando hambre: “Cínicos”

Daniel Quintero advierte sobre la responsabilidad histórica ante las muertes y el hambre de miles de niños palestinos - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, criticó las declaraciones del exembajador de Israel en Colombia, sobre la situación en Gaza, luego de afirmar en la red social X que el diplomático aseguró que los niños palestinos “tienen comida suficiente” pese a reportes internacionales.

Quintero calificó de cínica la postura del diplomático israelí y la comparó con el negacionismo del Holocausto.

En un video publicado en su cuenta oficial, Quintero señaló: “Me acaba de responder el exembajador de Israel en Colombia diciendo que los niños en Gaza no están aguantando hambre. Y dice cínicamente que tienen bastante comida”.

Esta declaración, mencionó el exalcalde, contrasta con los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos, que reportan más de ciento cincuenta niños fallecidos por hambre en los últimos dos años en esa zona.

El político colombiano también citó cifras de organizaciones internacionales que registran más de veinte mil niños muertos en bombardeos y combates en Gaza.

Según el video divulgado, Quintero advirtió que, como ocurrió con quienes negaron el Holocausto, la historia “recordará para siempre el genocidio en Gaza, a sus responsables y a quienes guardaron silencio”.