Colombia

Álvaro Uribe respondió con dureza a decisión que solicita investigarlo junto a su hermano por crímenes de Jesús María Valle y Eduardo Umaña

La decisión contra el expresidente reabrió la discusión sobre la responsabilidad de altos mandos civiles y militares en hechos de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia y lleva a analizar la actuación del Estado en episodios clave

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez mostró su inconformidad frente a la decisión de investigarlo por los crímenes de los defensores de derechos humanos - crédito Sergio Acero Yate/REUTERS

La decisión de la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro, de compulsar copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y al general retirado Carlos Alberto Ospina como posibles determinadores de los asesinatos del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle y del profesor universitario Eduardo Umaña Mendoza, provocó una dura respuesta del exjefe de Estado.

A través de su perfil en X, el exmandatario calificó la medida como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Y explicó cómo la togada fundamentó su decisión en un testimonio que describe una supuesta reunión en la finca La Marranera, en 1997, en la que se habría discutido atentar contra miembros de derechos humanos, entre ellos el periodista y humorista Jaime Garzón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este texto, el expresidente
Con este texto, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó al fallo que ordena investigarlo por dos crímenes - crédito @AlvaroUribeVel/X

"Preguntado: Se enteró usted porque razón o cuál era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas; es decir, a los doctores Umaña y Valle y Garzón. Contestó: porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada, la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, compartió Uribe, frente al caso en mención.

Pese a ello, de parte del ex jefe de Estado, que estuvo en el poder entre 2002 y 2010, y que actualmente afronta una condena de 12 años de prisión domiciliaria —en primera instancia— por la comisión de los delitos de fraude procesal y soborno, hizo alusión a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reforzar su rechazo a la medida, al destacar su inconformidad con la forma en que se han interpretado los hechos y los testimonios citados.

José Miguel Narváez fungió como
José Miguel Narváez fungió como subdirector del DAS - crédito Colprensa

Esta decisión se emitió tras una condena de 28 años de prisión impuesta al exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro extorsivo de la exsenadora Piedad Córdoba. En el fallo, la jueza resaltó que los testimonios recabados sugieren la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, integrada por actores estatales y operadores ideológicos.

Y se señaló que, al parecer, hubo una reiteración de acciones violentas sistemáticas contra figuras públicas que denunciaron violaciones de derechos humanos, lo que reforzaría la hipótesis de un patrón de persecución. De hecho, el fallo citó el testimonio del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, que afirmó que en 1997 se realizó una reunión entre paramilitares y altos mandos militares, con la presencia de los hermanos Uribe Vélez.

Según este testimonio, durante ese encuentro se confeccionó una lista de personas consideradas incómodas por sus denuncias sobre la relación entre fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

Jesús María Valle fue asesinado
Jesús María Valle fue asesinado en 1998 tras denunciar una alianza entre el Ejército y paramilitares en Antioquia - crédito Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

¿Quiénes fueron Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza?

El primero, Jesús María Valle, fue un abogado y profesor universitario conocido por exponer la connivencia entre paramilitares y sectores del Estado en la comisión de masacres en Antioquia. Su asesinato ocurrió en febrero de 1998, pocos días después de denunciar estos hechos, y es por ello que su existencia se ha convertido en un símbolo en la defensa de los derechos humanos en el territorio nacional.

Por su parte, Eduardo Umaña Mendoza, también abogado y defensor de derechos humanos, fue ultimado en su oficina en 1998. El letrado, según se supo después de su muerte, ha denunciado amenazas y un plan en su contra que involucraba a miembros de organismos estatales. Su hijo, Camilo Umaña Hernández, expresó a Cambio su sorpresa por el reciente fallo y expresó su esperanza de que la investigación avance después de más de dos décadas sin resultados.

Temas Relacionados

Álvaro UribeSantiago Uribe VélezJosé Miguel NarváezJesús María ValleEduardo UmañaExpresidente UribeExpresidente ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Cuatro de cada diez homicidios en Bogotá comienzan por una discusión: autoridades presentaron estrategia para reducir casos

La Administración distrital impulsa una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de la reflexión y el autocontrol, con el objetivo de disminuir riñas y agresiones que terminan en tragedias fatales

Cuatro de cada diez homicidios

El pueblo a dos horas de Medellín que tiene varias maravillas escondidas: si le gusta la aventura no se puede quedar sin visitarlo

El municipio más pequeño y joven del suroeste antioqueño ofrece experiencias auténticas, rutas de senderismo, avistamiento de aves y una vibrante vida cultural, posicionándose como opción preferida para escapadas cortas

El pueblo a dos horas

Capturan a exdirector de Bomberos de Itagüí por aparentes irregularidades en contratos con el Área Metropolitana, durante la alcaldía de Daniel Quintero

Se trata de Misael Cadavid, que está en la mira de la Fiscalía General de la Nación al haber incurrido, al parecer, en un caso de peculado por el orden de los $2.480 millones; además, también fue captura una de las exfuncionarias de la administración del hoy precandidato presidencial

Capturan a exdirector de Bomberos

Por qué Colombia se ubicó entre los peores países para jubilarse, según ránking internacional de pensiones

El informe de Natixis reveló que el país ocupó el último lugar en bienestar material, afectado por bajos ingresos y alta desigualdad, lo que limita la posibilidad de un retiro digno para la mayoría de trabajadores

Por qué Colombia se ubicó

Colombia registra nuevo récord de visitas de turistas internacionales en 2025: los números no tienen precedentes

El dinamismo del sector evidencia una nueva etapa de desarrollo y proyección global, confirman desde las agencias de viajes

Colombia registra nuevo récord de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix Colombia

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

Yina Calderón aclaró video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

Deportes

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio

Alfredo Morelos confesó que hizo trampa: se tiró en el penalti sancionado a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó