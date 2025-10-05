Así ocurrió asalto a un conductor adulto mayor de plataforma, en Engativá: alegó que policía solo lo metió a grupo de WhatsApp

El hombre recibió a los pasajeros que, de una vez, atentaron en su contra y lo amenazaron con arma blanca - crédito Canva y Google Maps

El hurto a vehículos en Bogotá continúa afectando a los ciudadanos. El caso más reciente involucró a un conductor de plataforma digital y de la tercera edad, que fue abordado por dos supuestos pasajeros en el sector de La Granja, localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con los reportes, menos de quince minutos bastaron para que el conductor fuera intimidado con armas blancas y luego abandonado en el barrio Bonanza.

“Yo llegué al punto y a menos de cinco minutos llegaron dos tipos, uno de aproximadamente veintidós años y el que se hizo atrás como de unos treinta, treinta y dos, y decían «Lléveme, lléveme al destino». Los llevé. A los diez minutos llegamos al barrio Bonanza”, relató la víctima.

Según su testimonio, durante el recorrido los delincuentes lo amordazaron y lo amenazaron con cuchillos, mientras le quitaban sus pertenencias.

Dijo, en conversación con Citytv: “Llegamos y tan pronto llegamos, se me lanzaron encima, uno con un cuchillo que iba atrás y me pasaron a la parte de atrás y ahí, ahí en el piso del carro empezaron a darme vueltas y a indagar que si el carro tenía GPS, que las claves del celular, que la clave del Nequi y así sucedió el robo”.

El conductor detalló que fue amenazado durante varios minutos y abandonado en Bonanza, en medio de la confusión y la intimidación constante.

El conductor afirmó que lo llevaron amordazado a unas cuadras del barrio Bonanza - crédito Google Maps

“Sí me amenazaron bastante. Me lanzaban improperios y como unos diez minutos me empezaron a dar vueltas. Yo no sentía, pues yo sabía que era ahí dentro del barrio de Bonanza, pero estaba como desorientado. Duré como diez minutos ahí dando vueltas. El que iba atrás le decía al de adelante: «Coja por acá, coja por acá», hasta que, pues desorientado sí estaba ahí”.

Acudió a la policía y lo metieron a un grupo de WhatsApp

Después del asalto, el conductor logró pedir ayuda en una estación de gasolina. “Yo llegué ahí a la estación de bomberos, de gasolina y un señor que estaba despinchando una moto, le pedí el favor que si me dejaba hacer la llamada al uno, dos, tres y me la prestó. Llamé y a los cinco minutos llegó una unidad motorizada. Y, pues, uno ve en las noticias que como que usan ese plan candado y yo lo que dije, él dijo: «Deme los datos del carro, las placas», lo agregó a un grupo de seguridad. Esperemos que actúen y... Pero, pero yo nunca vi un, un famoso plan candado”.

Engativá registra, en lo que va del año, 243 casos de hurto de vehículos. La víctima solicitó a las autoridades intensificar la persecución de bandas que emplean la modalidad de falso servicio para el robo de automotores en el noroccidente de Bogotá.

Autoridades han desarticulado redes criminales dedicadas al robo de vehículos y autopartes, incautando más de 190 motores y chasis, fortaleciendo la seguridad en la capital - crédito Secretaría de Seguridad

Violento asalto a conductor de plataforma en Tunjuelito: denuncian siete casos similares en la zona

Un conductor de plataforma digital fue víctima de un violento asalto y retención de más de 40 minutos en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, tras ser atacado por dos hombres y una mujer que se hicieron pasar por pasajeros.

El hecho, registrado en el sector del barrio San Benito, fue bajo el modus operandi de bandas dedicadas al hurto de vehículos con la modalidad de falso servicio, según reportó Citytv.

La víctima relató que los agresores lo amordazaron, golpearon y ataron de pies y manos dentro de su propio automóvil, donde sufrió amenazas y agresiones físicas.

“Se suben, le corro la silla y, la que iba adelante me dio un cachazo. Los otros me cogen, me comienzan a decir groserías. No sé en qué momento resulté atrás. Me pasaron pa’atrás, me lanzaron dos puñaladas. Gracias a Dios, no me pegaron ninguna”, narró el conductor en declaraciones recogidas por el medio capitalino.

Posteriormente, los asaltantes despojaron al conductor de todas sus pertenencias y lo abandonaron en un lote baldío, donde realizaron disparos.

El sitio donde finalizaron los hechos colinda con la avenida Boyacá y se ha convertido en un punto recurrente para este tipo de delitos. Según el testimonio proporcionado al medio, en este sector de Tunjuelito ya se han reportado al menos siete casos recientes con víctimas abandonadas o lesionadas bajo la misma modalidad.

El barrio San Benito fue el destino del conductor de plataforma que fue asaltado por falsos pasajeros - crédito Google Maps

“Conmigo ya van siete casos que dejan la gente acá botada y a mí, gracias a Dios, y afortunadamente, me han dejado bien, porque hay otros que los han dejado apuñaleados, los dejan malheridos”, afirmó la víctima, que solicitó mayor presencia de las autoridades.

Tras el asalto, el conductor se dirigió a un CAI para denunciar el hecho. Allí, logró identificar a uno de los presuntos responsables en archivos fotográficos de la policía.

“Me muestran que ya han tenido antecedentes por lo mismo y lo sueltan. ¿Por qué? No sé, pero entonces sí, sí deberíamos como ponerle caso a eso, porque, pues, la gente se esfuerza por sus cositas, como para que venga otro así de fácil y no solo por las cosas, sino por la salud también de uno”, declaró el afectado. Las autoridades aún no han reportado la captura de los responsables.