Asesinaron al administrador de reconocido bar en Ataco, Tolima: lo buscaron hasta su sitio de trabajo para ultimarlo

La Policía y la Fiscalía iniciaron investigaciones urgentes, luego de las denuncias de residentes del municipio que presenciaron el asesinato

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

El administrador del bar fue
El administrador del bar fue buscado en su lugar de trabajo para ser ultimado a balazos. Reportaron los sonidos de las detonaciones - crédito Google Maps

La tranquilidad habitual del centro del municipio de Ataco, en el sur del departamento de Tolima, fue interrumpida durante la noche del viernes 3 de octubre de 2025 tras el asesinato del administrador del bar El Potro, un reconocido establecimiento situado en el sector de la plaza de mercado.

Según las primeras versiones emitidas por varios medios locales, la víctima fue atacada con arma de fuego dentro del local comercial, hecho que despertó una fuerte consternación entre los residentes y comerciantes de la zona, ya sus descripciones indican que es un municipio pacífico.

El comandante encargado del distrito de Policía de Chaparral, mayor Luis Carlos Castañeda, explicó al medio que el suceso tuvo lugar en la zona urbana del municipio mientras la víctima ejercía sus labores. Informó que lo balearon hasta garantizar su muerte.

“En zona urbana del municipio de Ataco se registró un hecho de homicidio en el que la víctima que se encontraba al interior del establecimiento de comercio del que era administrador fue abordada disparándole hasta causarle la muerte”, confirmó el relató del oficial, citado por Caracol Radio.

Estos fueron los momentos tras
Estos fueron los momentos tras los sonidos de los disparos en el bar "El Potro", en Ataco, Tolima - crédito La Exitosa/Facebook

Luego del ataque y el respectivo llamado a las autoridades, las fuerzas de seguridad acordonaron el área y ejecutaron los actos urgentes a cargo de miembros de la Sijín y del CTI de la Fiscalía, con el objetivo de recabar pruebas y avanzar en la identificación de quienes perpetraron el crimen.

Las autoridades también pidieron la colaboración ciudadana para aportar datos que facilite dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles del homicidio.

Este episodio se suma a otras preocupaciones en materia de seguridad en la región.

Unas semanas antes, en El Espinal, mataron al administrador de otro bar

El barrio Isaías Olivar de El Espinal fue escenario de un homicidio la noche del domingo 21 de septiembre, cuando un hombre de 36 años, identificado por el apellido Ardila, fue asesinado a tiros dentro del Marilyn bar, local que administraba.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la víctima tenía antecedentes judiciales previos, incluyendo cargos por acceso carnal violento con menor de 14 años y extorsión.

Este fue el bar en
Este fue el bar en el que asesinaron al administrador, en El Espinal - crédito Google Maps

La investigación policial indicó que dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento, abordaron a Ardila y le dispararon varias veces antes de huir del lugar.

Según declaraciones del teniente coronel Michael Leal Leal, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, “los agresores abandonaron la motocicleta empleada durante el crimen y se dieron a la fuga”, maniobra que ha centrado parte de las pesquisas en el vehículo encontrado.

Para esclarecer los hechos, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Policía de Inteligencia (Sipol) iniciaron operativos en el sector, revisando material almacenado por las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del homicidio.

Hechos violentos en Tolima protagonizaron la primera semana de octubre de 2025

Una serie de hechos violentos y operativos policiales marcaron la última semana en el Tolima, con homicidios y capturas en varios municipios del departamento.

El hallazgo del cuerpo de una mujer joven con múltiples impactos de bala en el sector de El Lato, zona rural de Armero Guayabal, generó alarma entre los habitantes. La víctima, de entre 23 y 26 años, aún no ha sido identificada. Unidades del CTI realizaron la inspección técnica y recolectaron material probatorio para avanzar en la investigación.

También se presentó, la informada muerte del administrador del bar El Potro fue asesinado con arma de fuego en pleno centro. Vecinos reportaron varias detonaciones.

Este fue la mujer cuyo
Este fue la mujer cuyo cuerpo fue hallado en Armero Guayabal, en Tolima - crédito redes sociales/Instagram

También en Ibagué, la capital tolimense, sucedió un operativo conjunto entre la Sijin y el Goes, que permitió la captura de un hombre de 30 años conocido como alias “El Gato”, señalado por microtráfico. El detenido intentó huir por los techos de varias viviendas tras ser alertado por los ladridos de un perro, pero fue rodeado y reducido por las autoridades.

Durante el procedimiento, se incautaron 101 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína ocultos en un vaso de licuadora, elementos de dosificación, un celular y $254.000 en efectivo. Alias “El Gato” tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y fue enviado a un centro carcelario.

En San Sebastián de Mariquita, un intento de sicariato dejó a un joven gravemente herido por varios disparos en el sector de Bomberos. El afectado fue trasladado en Código Azul al Hospital San José y luego remitido a otro centro médico. La Policía Nacional y organismos de inteligencia buscan a los responsables

