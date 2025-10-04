Colombia

Inpec tomó decisiones tras atentados en cárceles de Bogotá y Palmira: van a reforzar la seguridad y suspender visitas familiares

El Inpec comunicó la cancelación temporal de las visitas familiares en cárceles de Bogotá y Palmira por el fin de semana, como reacción a los recientes atentados contra funcionarios penitenciarios

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Autoridades del Inpec van a prohibir visitas temporalmente en las cárceles de Palmira y Bogotá - crédito Inpec/Colprensa

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció la suspensión de las visitas familiares y de amigos a personas privadas de la libertad en todas las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca, así como un refuerzo de las medidas de seguridad en las prisiones, tras los atentados registrados este viernes en la Cárcel Modelo de Bogotá y el centro penitenciario de Palmira.

Segúnlas declaraciones emitidas por las autoridades de la institución, la dirección del Inpec notificó a los comandantes regionales sobre la aplicación inmediata de las restricciones.

El comunicado firmado por José Emilio González Casallas, director regional Occidente, detalló la decisión de suspender las visitas durante este sábado y domingo como una respuesta directa a los ataques sistemáticos contra funcionarios penitenciarios.

Noticia en desarrollo...

