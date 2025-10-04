Colombia

El precio del pollo asado en Colombia bajó en septiembre de 2025, pero la inflación se mantiene cerca del 5%

Expertos analizaron lo que ocurrirá con la inflación de septiembre advirtiendo que esta podría incrementarse en un valor superior al 5% y la incidencia que tiene que el Banco de la República haya mantenido la tasa de interés

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El precio del pollo asado
El precio del pollo asado en Colombia bajó en septiembre de 2025 en la mayoría de ciudades del país, pero la inflación se mantiene cerca del 5% - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

El comportamiento de los precios del pollo asado en Colombia durante septiembre de 2025 reflejó una tendencia a la baja, aunque este descenso no se ha traducido en una reducción significativa de la inflación, que permanece en torno al 5%.

Según el Índice del Pollo Asado, el valor promedio de este producto disminuyó $2.538 en su variación anual al cierre del mes, pero las proyecciones de los analistas apuntan a que la inflación podría mantenerse estancada o incluso superar ese umbral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el análisis por ciudades, Cartagena y Medellín se posicionaron como las capitales con el precio más elevado del pollo asado entre las siete urbes evaluadas.

En Cartagena, el precio promedio alcanzó $42.440, mientras que en Medellín se situó en $42.800. Por el contrario, las ciudades con precios más moderados fueron Tunja ($33.440), Villavicencio ($37.850), Bogotá ($38.000) y Cali ($38.100).

Aunque Bogotá, Villavicencio y Cali experimentaron reducciones interanuales en el costo del producto, Tunja registró un incremento anual del 14,5%, lo que indica un encarecimiento sostenido en esa localidad.

Cartagena y Medellín registraron los
Cartagena y Medellín registraron los precios más altos del pollo asado, mientras Tunja tuvo el mayor aumento anual - crédito Canva

Al comparar los datos mensuales entre agosto y septiembre de 2025, se observa que todas las ciudades, excepto Cartagena, reportaron una disminución en los precios del pollo asado. Cartagena presentó una variación mensual al alza del 7,75%, mientras que Bogotá destacó por una caída significativa del 18,84% en el precio de referencia.

El economista jefe del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, en declaraciones a La República explicó que, aunque el índice muestra descensos en el precio del pollo asado, la inflación general permanece en torno al 5% debido a que los productos derivados de la carne de aves y los insumos necesarios para su preparación han experimentado aumentos contenidos en términos anuales.

Esta situación termina por impactar el precio final al consumidor. Pérez también señaló que los servicios de comida fuera del hogar enfrentan presiones adicionales por el costo de la nómina, lo que repercute en el valor del plato.

En cuanto a las previsiones inflacionarias, Pérez anticipó que la inflación se mantendría cerca del 5,1% durante este periodo, influida por factores estacionales como el inicio del ciclo escolar en colegios con calendario B y el ingreso a las universidades, lo que suele generar presión sobre el indicador en septiembre.

Expertos indican que pese al
Expertos indican que pese al cierre de la vía al Llano no se han visto consecuencias importantes en el precio del pollo - crédito Bomberos Cundinamarca

El economista subrayó que, a pesar del cierre de la vía entre Bogotá y Villavicencio, el impacto en los precios de los alimentos fue limitado y no alteró de manera significativa el resultado final.

Respecto al sector vivienda, se prevén presiones inflacionarias en el rubro de energía, aunque Pérez indicó que en el caso del servicio de gas se esperan caídas. Además, el economista manifestó: “Estamos esperando que se materialicen caídas en el sector de transporte, es decir, en vehículos. Esto por el tema de la tasa de cambio, capturando los precios de la revaluación que hemos visto recientemente”.

El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, estimó que la inflación podría ubicarse en niveles superiores al 5,10%, lo que reflejaría una tendencia al alza en el Índice de Precios al Consumidor.

Por su parte, el Banco de Bogotá advirtió que, si el aumento del salario mínimo en 2026 es del 9,5%, la inflación al cierre del próximo año se situaría en 4,1%; en caso de que el ajuste alcance el 12,4%, la inflación cerraría en 4,7%, superando la meta establecida por el Banco de la República.

El Banco de la República
El Banco de la República mantuvo su tasa de interés tras cifras de inflación superiores a las previstas - crédito Banco de la República

En el ámbito de la política monetaria, el Banco de la República decidió el 30 de septiembre mantener sin cambios su tasa de interés.

El gerente general del Emisor, Leonardo Villar, resaltó que la inflación fue el principal factor considerado en la última decisión, señalando que en agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 5,10% y la inflación básica, excluyendo alimentos regulados, alcanzó el 4,8%, cifras que superaron las previsiones del equipo técnico.

Villar añadió que las proyecciones económicas indican que la meta del 3% se aleja, por lo que el banco central mantendrá una postura cautelosa respecto a su tasa de intervención.

Temas Relacionados

Pollo asadoInflación en ColombiaBanco de la RepúblicaBanco de BogotáCamilo PérezJosé Manuel RestrepoÍndice de Precios al ConsumidorUniversidad EIAColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y con gol del “Guajiro” y tanto de Harry Kane comienzan a manejar el partido

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

El gol tempranero de Luis Díaz rompe marcas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

“Lucho” sigue haciendo historia en los “Gigantes de Baviera” y quiere continuar en lo más alto de la élite del fútbol europeo

El gol tempranero de Luis

El azul vuelve a brillar: la Selección Colombia estrenaría nueva camiseta como visitante con miras al mundial de 2026

La icónica prenda alternativa dejará atrás el negro y volverá al tradicional azul, según adelantos de Footy Headlines, generando expectativa entre los hinchas por el nuevo diseño que Adidas prepara para la cita mundialista

El azul vuelve a brillar:

El Ministerio de Defensa de Colombia entregó cartas de condolencias a familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales

La institución reafirmó su compromiso con la reparación y la no repetición de violaciones a los derechos humanos

El Ministerio de Defensa de

Inpec tomó decisiones tras atentados en cárceles de Bogotá y Palmira: van a reforzar la seguridad y suspender visitas familiares

El Inpec comunicó la cancelación temporal de las visitas familiares en cárceles de Bogotá y Palmira por el fin de semana, como reacción a los recientes atentados contra funcionarios penitenciarios

Inpec tomó decisiones tras atentados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

El azul vuelve a brillar:

El azul vuelve a brillar: la Selección Colombia estrenaría nueva camiseta como visitante con miras al mundial de 2026

Westcol defendió a Karina García por preferir hombres ‘abundantes’: “Ella no puede estar con un pelagato”

Marilyn Oquendo deja abierta la posibilidad de reconciliación con Karina García tras polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’

Margarita Reyes fue sorprendida con propuesta de matrimonio con salto en paracaídas: así vivió el emotivo momento

Marcela Agudelo sorprendió con reflexión sobre cómo enfrentará la llegada de sus 60 años: “Estoy en una etapa complicada”

Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Andrés Felipe Roa, jugador del América de Cali, confesó su amor por el Junior tras la victoria en Copa Colombia: “Siempre ha estado”

El gol tempranero de Luis Díaz rompe marcas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

Egan Bernal logra una brillante actuación en el Giro de Emilia: Isaac del Toro gana la carrera y así le fue a los colombianos

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Deportivo Cali derrotó al Pereira y volvió al grupo de los 8