Colombia

Colombia es el país más violento de Sudamérica: este es el estudio que deja al país mal parado en seguridad

El promedio regional de Sudamérica se estableció en 2.18, con una variación general de -0.013, datos que reflejan la persistente disparidad en los niveles de paz entre los países sudamericanos

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Colombia, el país más violento
Colombia, el país más violento de Sudamérica - redes sociales

El reciente informe del Instituto de Economía y Paz revela que Colombia continúa ocupando el último lugar en el ranking de paz de Sudamérica, situándose como el país más violento de la región por quinto año consecutivo.

Colombia obtuvo un puntaje de 2.695, con una variación de 0.013, lo que la posiciona en el puesto 140 a nivel mundial, apenas por debajo de Venezuela, que alcanzó 2.692 y se ubicó en el puesto 139.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En contraste, Argentina lidera el ranking sudamericano, con un puntaje global de 1.768 y una variación de -0.067, lo que le permite ocupar el puesto 46 en el listado mundial.

Uruguay sigue de cerca a Argentina, con 1.784 puntos y una variación de -0.019, situándose en el puesto 48. Chile completa el podio regional, con 1.899 puntos, una variación de 0.02 y el puesto 62 a nivel global.

El informe detalla la posición de otros países de la región: Paraguay se ubica en el puesto 75 con 2.011 puntos y una variación de 0.01; Bolivia alcanza el puesto 83 con 2.005 y una variación de 0.038; Perú figura en el puesto 96 con 2.073 y una variación de -0.099; Guyana se sitúa en el puesto 106 con 2.094 y una variación de 0.064; Ecuador ocupa el puesto 129 con 2.459 y una variación de 0.025; y Brasil se encuentra en el puesto 130 con 2.472 y una variación de 0.024.

El promedio regional de Sudamérica se estableció en 2.18, con una variación general de -0.013. Estos datos reflejan la persistente disparidad en los niveles de paz entre los países sudamericanos, según el análisis del Instituto de Economía y Paz.

El reciente informe del Instituto
El reciente informe del Instituto de Economía y Paz revela que Colombia continúa ocupando el último lugar en el ranking de paz de Sudamérica, situándose como el país más violento de la región por quinto año consecutivo - crédito redes sociales/X

Conflictos sociales aumentaron un 6% en el primer semestre del 2025

El primer semestre de 2025 evidenció un incremento del 6% en los conflictos sociales en Colombia, según el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo. Entre enero y junio, se registraron 1.834 eventos de conflictividad social, cifra que supera los 1.730 casos reportados en el mismo periodo de 2024. Este aumento, documentado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, abarcó 395 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país, incluyendo a Bogotá.

El análisis territorial del informe revela que la capital colombiana concentró el 12% de los eventos, mientras que Valle del Cauca y Bolívar aportaron el 6% cada uno. Departamentos como Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena representaron el 5% cada uno, seguidos por Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira, con el 4% cada uno. El resto de los departamentos registró participaciones que oscilaron entre el 1% y el 3% de los casos.

El primer semestre de 2025
El primer semestre de 2025 evidenció un incremento del 6% en los conflictos sociales en Colombia, según el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo - crédito X

El informe destaca que los mayores incrementos porcentuales se observaron en Amazonas y Putumayo, ambos con un aumento del 100%. En Amazonas, la conflictividad estuvo vinculada a problemas de transporte, demandas de garantías para estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y solicitudes de recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia.

En Putumayo, el alza se relacionó con la declaratoria de asamblea permanente por parte de diversas organizaciones, que denunciaron abandono estatal. Otros departamentos con incrementos notables fueron Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%).

Los mayores aumentos de un
Los mayores aumentos de un periodo a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado - crédito Defensoría del Pueblo

Las causas de la conflictividad social durante este periodo fueron diversas. El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el mayor aumento interanual se produjo en los conflictos relacionados con el incumplimiento de los acuerdos para la finalización del conflicto armado. En este contexto, se registraron movilizaciones de firmantes de paz que exigieron garantías de seguridad y la implementación efectiva de proyectos productivos para su reintegración.

Otras demandas recurrentes de los actores sociales incluyeron temas tributarios, derechos laborales, acceso a la educación, derechos de la población privada de la libertad y la exigencia de mayor presencia e inversión estatal.

Además, los conflictos vinculados a la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad experimentaron un aumento del 115%, impulsados por la crisis humanitaria derivada de la acción de actores armados ilegales y el deterioro de la seguridad ciudadana, que ha provocado muertes y episodios de violencia política, como el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Temas Relacionados

ViolenciaColombiaSudaméricaPaís más violentoInstituto de Economía y pazColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Tras sentencia de la JEP a cúpula de las Farc, Francisco Santos recordó cuando fue secuestrado por el cartel de Medellín y Pablo Escobar: “Una vergüenza”

El expresidente “Pacho” Santos recordó que producto de su secuestro se formó la Fundación País Libre: “Yo estuve encadenado a una cama ocho meses”

Tras sentencia de la JEP

Gaula Militar capturó a mujer que se hacía pasar por por integrante de grupos ilegales para extorsionar: alcanzó a cobrar 4 millones

La sospechosa se hacía pasar por integrante de un grupo ilegal para exigir grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas

Gaula Militar capturó a mujer

Álvaro Uribe se refirió a las críticas de Gustavo Petro contra la Andi: “El problema es el gobierno... que todo lo destruye”

Álvaro Uribe Vélez aseguró que un “Gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, refiriéndose a Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en Israel

Álvaro Uribe se refirió a

Ejército liberó a dos personas secuestradas en Zipaquirá tras caer en una falsa oferta de empleo

Las víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron engañadas en el municipio de Pacho y trasladadas a un paraje rural donde sus captores exigieron diez millones de pesos a sus familias

Ejército liberó a dos personas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprendió a Karina García

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Yeferson Cossio provocó controversia con video en el que se ve atrapando caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres