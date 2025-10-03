Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá un nuevo participante luego del reto de eliminación del 3 de octubre

Seis participantes se juegan la última oportunidad de asegurar un lugar en la siguiente fase del programa de cocina

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Alejandra Ávila, Raúl Ocampo, Ricardo
Alejandra Ávila, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Luis Fernando Hoyos, Jorge Herrera y Michelle Rouillard disputan el reto de eliminación en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

La séptima temporada de MasterChef Celebrity sigue su curso, tras superar problemas de salud dentro del set, que derivaron en ausencias prolongadas de la presentadora Claudia Bahamón y de Luisfer Hoyos.

El formato del Canal RCN volvió a su actividad habitual, con el añadido del regreso de Jorge Herrera al programa. Sin embargo, el rigor del jurado va en aumento y es así que para el reto de eliminación de este viernes 3 de octubre son seis los famosos en riesgo.

Tras la victoria de Violeta Bergonzi en el reto de salvación, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos, afrontarán el reto de eliminación. No se pierda todas las incidencias que deje el episodio, que dará inicio a las 8:00 p. m.

