EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá un nuevo participante luego del reto de eliminación del 3 de octubre

Alejandra Ávila, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Luis Fernando Hoyos, Jorge Herrera y Michelle Rouillard disputan el reto de eliminación en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

La séptima temporada de MasterChef Celebrity sigue su curso, tras superar problemas de salud dentro del set, que derivaron en ausencias prolongadas de la presentadora Claudia Bahamón y de Luisfer Hoyos.

El formato del Canal RCN volvió a su actividad habitual, con el añadido del regreso de Jorge Herrera al programa. Sin embargo, el rigor del jurado va en aumento y es así que para el reto de eliminación de este viernes 3 de octubre son seis los famosos en riesgo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la victoria de Violeta Bergonzi en el reto de salvación, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos, afrontarán el reto de eliminación. No se pierda todas las incidencias que deje el episodio, que dará inicio a las 8:00 p. m.

/colombia/2025/10/02/claudia-bahamon-enfrento-grave-problema-de-salud-durante-grabaciones-de-masterchef-celebrity-2025-penso-en-dejar-el-programa/