En medio de tensiones diplomáticas, llegó nueva viceministra a la Cancillería; su hoja de vida ya está en Presidencia: quién es

Juliana Castro Santamaría asumirá como viceministra de Relaciones Exteriores - crédito Cancillería

La Cancillería de Colombia anunció el nombramiento de Juana Esperanza Castro Santamaría como nueva viceministra de Relaciones Exteriores, luego de un periodo de cinco meses en el que el cargo permaneció sin titular, luego de la salida de Daniel Ávila.

La designación se formalizó con la publicación de su hoja de vida en la página oficial de aspirantes de la Presidencia de la República, que fue publicada en la noche del jueves 2 de octubre de 2025.

De acuerdo con la información que está disponible en la web, y en la página de aspirantes, Castro Santamaría llega al puesto con amplia experiencia en la entidad.

Hasta este nombramiento, se desempeñó como ministra plenipotenciaria en la Embajada de Colombia en Alemania.

Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de La Sabana y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios.