Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Daniel Muñoz sigue haciendo historia con el Crystal Palace.

Después de ganar la FA Cup y participar con las “Águilas” en la Conference League, el jugador colombiano no solo fue titular, sino que también marcó uno de los goles en la victoria 2-0 frente al Dinamo Kiev en territorio polaco.

Este inicio auspicioso en la competencia continental posiciona al jugador antioqueño como una de las figuras del equipo para lo que sigue en el torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Muñoz en la previa del partido ante Dinamo de Kiev por la Conference League - crédito Kacper Pempel / REUTERS

La actuación de Muñoz se caracterizó por su constante proyección ofensiva.

En el minuto 31, el defensor aprovechó un centro al segundo palo y, mediante un remate de cabeza cruzado, superó al portero ucraniano Ruslan Neshcheret, abriendo el marcador para el conjunto inglés.

Este tanto reflejó la determinación y capacidad de llegada al área rival que el colombiano exhibió durante el partido.

Crystal Palace se hizo fuerte y derrotó al Dinamo Kiev

Soccer Football - UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Crystal Palace - Lublin Arena, Lublin, Poland - October 2, 2025 Crystal Palace's Yeremy Pino in action REUTERS/Kacper Pempel

El Crystal Palace extendió su racha de 19 partidos consecutivos sin perder al lograr su primera victoria en competiciones europeas, un hito que consolida su posición como el equipo con la mayor imbatibilidad actual en las cinco grandes ligas. El triunfo por 0-2 ante el Dinamo de Kiev en Lublin (Polonia), correspondiente a la jornada inaugural de la Conference League 2025-2026, estuvo marcado por la actuación sobresaliente de Yeremy Pino, ya que firmó dos asistencias y protagonizó una de las jugadas más destacadas de la temporada continental.

El equipo dirigido por Oliver Glasner ha transformado su racha en un fenómeno que trasciende fronteras, desde la victoria de la FA Cup ante el Manchester City en la final, el 17 de mayo de 2025, y que comenzó desde el empate ante Bournemouth en el estadio Vitality, al empatar sin goles, el 19 de abril de 2025. Esta serie de resultados no solo representa la mejor marca en la historia del club, también lo sitúa como referencia de solidez tanto en Inglaterra como en Europa. La biografía oficial del club en redes sociales lo resume con el lema “19 unbeaten”.

El encuentro en Lublin evidenció el dominio del conjunto londinense desde el inicio. Durante la primera mitad, el Crystal Palace monopolizó la posesión y generó múltiples ocasiones de gol, aunque solo pudo materializar una. El primer tanto llegó a la media hora, cuando Daniel Muñoz remató de cabeza un centro preciso de Yeremy Pino al segundo palo, inaugurando así el registro de goles generados por el internacional español desde su llegada procedente del Villarreal. Tras el 0-1, el equipo dispuso de oportunidades claras en los pies de Borna Sosa, Jean-Philippe Mateta y Daichi Kamada, pero la ventaja no se amplió antes del descanso.

La segunda parte trajo consigo la jugada más memorable del partido. En el minuto 57, Yeremy Pino ejecutó una acción individual en un saque de esquina, desbordando a su marcador con una sucesión de fintas y regates antes de asistir con el exterior a Eddie Nketiah, anotando el 0-2 definitivo. Esta acción, que ha sido comparada con las mejores jugadas de la temporada en Europa, consolidó la influencia del atacante español en el esquema de Glasner y alimentó la ilusión de la afición del sur de Londres.

Poco antes del segundo gol, Eddie Nketiah había visto anulado otro tanto por intervención del VAR. El Dinamo de Kiev intentó reaccionar en los minutos finales y jugó con superioridad numérica tras la expulsión de Borna Sosa por doble amonestación en el tramo final, pero la solidez defensiva del Crystal Palace impidió cualquier intento de remontada.

El equipo inglés, que ya ha enfrentado en tres ocasiones al Liverpool —incluida la final de la Community Shield— y al Manchester City en la final de la FA Cup, continúa acumulando éxitos sin ceder ante ningún rival, ni en el ámbito nacional ni en el europeo. El debut victorioso en la Conference League refuerza la condición de invencible que acompaña al club en esta etapa.

Yeremy Pino se consolida como el relevo natural de Eberechi Eze en el Crystal Palace, aportando creatividad y desequilibrio en el ataque. Su adaptación al equipo y su impacto inmediato en competiciones europeas refuerzan las expectativas de una temporada histórica para el conjunto londinense.

A continuación, esta es la racha de partidos invictos del Crystal Palace desde abril, siendo su última derrota el 16 de abril de 2025, cuando cayó en el estadio St. James Park por 5-0 ante Newcastle, con goles de James Murphy al 14, autogol de Marc Guehi al 38, anotación de Harvey Barnes al 45+3, gol de Fabian Schär al 45+8 y anotación de Alexander Isak al 58.

Jean-Philippe Mateta Y Marc Guehi celebrando el título de la FA Cup - crédito David Klein / REUTERS

2 de octubre de 2025 - Conference League: Dinamo Kiev (Ucrania) 0-2 Crystal Palace

27 de septiembre de 2025 - Premier League: Crystal Palace 2-1 Liverpool

20 de septiembre de 2025 - Premier League: West Ham 1-2 Crystal Palace

16 de septiembre de 2025- FA Cup: Crystal Palace 1-1 Milwall (pasó Crystal Palace desde los penales)

13 de septiembre de 2025 - Premier League: Crystal Palace 0-0 Sunderland

31 de agosto de 2025 - Premier League: Aston Villa 0-3 Crystal Palace

28 de agosto de 2025 - Conference League: Fredrikstad (Noruega) 0-0 Crystal Palace

24 de agosto de 2025 - Premier League: Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest

21 de agosto de 2025 - Conference League: Crystal Palace 1-0 Fredrikstad (Noruega)

17 de agosto de 2025 - Premier League: Chelsea 0-0 Crystal Palace

10 de agosto de 2025 - Community Shield: Crystal Palace 2-2 Liverpool (ganó Crystal Palace el título desde los tiros penaltis)

25 de mayo de 2025 - Premier League: Liverpool 1-1 Crystal Palace

20 de mayo de 2025 - Premier League: Crystal Palace 4-2 Wolverhampton

17 de mayo de 2025 - Final FA Cup: Crystal Palace 1-0 Manchester City

11 de mayo de 2025 - Premier League : Tottenham 0-2 Crystal Palace

5 de mayo de 2025 - Premier League: Crystal Palace 1-1 Notthingham Forest

26 de abril de 2025- Semifinales FA Cup: Crystal Palace 3-0 Aston Villa

23 de abril de 2025 - Premier League: Arsenal 2-2 Crystal Palace

19 de abril de 2025 - Premier League: Crystal Palace 0-0 Bournemouth