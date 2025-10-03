Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Luis Alfonso se presentará con el Festival Más Contetoso el 4 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá - crédito @luisalfonso/Instagram

Pese a la incertidumbre generada durante la última semana en torno a la realización de varios conciertos masivos programados para inicios de octubre —producto de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro—, uno de los más esperados, y que más dudas había generado, ya tiene todo en regla para llevarse a cabo.

Se trata del concierto de Luis Alfonso, cantante de música popular que se presentará en el estadio El Campín de Bogotá el sábado 4 de octubre.

Aunque en la noche del miércoles 1 de octubre se reportó que el espectáculo no contaba con todos los permisos en regla, la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá autorizó finalmente la realización del show, revocando así la decisión previa que había negado el permiso, tras atender el recurso de reposición presentado por la empresa CMN Colombia S.A.S., organizadora del evento.

En desarrollo