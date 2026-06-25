Colombia

Carlos Fernando Galán anunció un plan de apoyo para ayudar a Venezuela tras dos devastadores sismos

Las autoridades reportaron daños en Baruta, Altamira, La California Norte, San Bernardino y el aeropuerto de Maiquetía, con grietas, muros colapsados y afectaciones en estructuras

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El gobierno de Venezuela desplegó a Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad, y suspendió el servicio de gas en varios edificios por riesgo estructural - crédito @iamGermania/X

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la región centro-norte de Venezuela en la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, dejando un saldo de daños materiales, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras ciudades.

En respuesta a la emergencia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un plan de apoyo inmediato para asistir a la población venezolana, tras coordinar acciones urgentes con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

“Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar. Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del @Idger de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que @Bogota pueda prestarle al pueblo venezolano”, expresó Galán.

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La iniciativa contempla la coordinación entre el Idiger y la Ungrd para definir los mecanismos de asistencia y canalizar recursos hacia las zonas más afectadas. Se priorizarán apoyos en gestión de emergencias, logística y posibles envíos de ayuda humanitaria, según la evolución de los informes oficiales desde Venezuela.

Carlos Fernando Galán ordenó al Idiger coordinar con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo apoyo en emergencias, logística y posible asistencia humanitaria - crédito Carlos Fernando Galán/X
Carlos Fernando Galán ordenó al Idiger coordinar con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo apoyo en emergencias, logística y posible asistencia humanitaria - crédito Carlos Fernando Galán/X

El evento sísmico generó preocupación en varias ciudades de Colombia, incluida Bogotá, donde se sintió el temblor sin reportes de daños significativos. El Servicio Geológico Colombiano mantiene la vigilancia sobre posibles réplicas y la evolución del fenómeno en la zona fronteriza.

Así se registró el evento sísmico en la tarde del 24 de junio

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el movimiento telúrico a las 5:04 p. m. hora local, precisando que el sismo tuvo una magnitud inicial de 7,0, con epicentro cerca de la costa venezolana y una profundidad de 0 kilómetros.

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Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs) actualizó la magnitud a 7,5, localizando el epicentro al noroeste de Montalbán, estado Carabobo, a 13,2 kilómetros de profundidad, caracterizándolo como un sismo superficial. La energía liberada activó alertas de tsunami para varias islas del Caribe y generó alarma en ciudades colombianas como Bogotá y Cúcuta.

El Servicio Geológico Colombiano validó la ocurrencia de un fuerte terremoto frente a las costas de Venezuela - SGC/X
El Servicio Geológico Colombiano validó la ocurrencia de un fuerte terremoto frente a las costas de Venezuela - SGC/X

Daños y evacuaciones en Caracas y otras regiones

El sismo fue percibido con intensidad en gran parte del territorio venezolano. En la capital, la Gran Caracas, miles de habitantes desalojaron oficinas, viviendas y comercios en medio de fuertes oscilaciones y la caída de objetos. El alcalde de Baruta, Darwin González, reportó una situación compleja en el sector Las Minas, donde equipos de Protección Civil y PoliBaruta se desplegaron para atender emergencias.

Se confirmaron daños en ventanas, desprendimiento de frisos y afectaciones en edificios residenciales y comerciales, además de la caída parcial de una pared en el centro comercial Galerías Ávila, el derrumbe de un muro en Altamira y grietas en edificaciones de La California Norte. En San Bernardino también se reportó una estructura comprometida, mientras que en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se registraron daños superficiales en la terminal.

Reportes preliminares por parte del medio El Nacional indican que varias personas resultaron heridas en Guatire, estado Miranda, aunque las autoridades nacionales no han publicado aún un balance consolidado de víctimas ni de daños materiales. En redes sociales abundan imágenes y testimonios sobre agrietamientos severos, desprendimientos de escombros y rotura de ventanales en sectores como Chacao y San Bernardino.

En la Gran Caracas, el terremoto obligó a desalojar oficinas, viviendas y comercios por la caída de objetos y las oscilaciones del terreno - crédito @srahalh/X

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, señaló que los cuerpos de seguridad se encuentran desplegados en todo el país para evaluar la magnitud de los daños y atender a la población afectada. El balance oficial preliminar advierte sobre edificaciones en riesgo de colapso y la activación de protocolos de contingencia por parte de protección civil y bomberos.

Como medida preventiva, el Ejecutivo venezolano ordenó la suspensión temporal del servicio de gas directo en varios edificios residenciales y comerciales, a fin de reducir riesgos ante posibles fugas o nuevos daños estructurales.

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