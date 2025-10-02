Le hacen conteo a Petro sobre publicaciones en X: denuncian 22 mensajes seguidos sobre Palestina y ninguno sobre la crisis de seguridad en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, estaría más enfocado en Palestina que en Colombia, alegan opositores - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a juzgar por el mensaje de sus publicaciones en las redes sociales, centró su atención en el conflicto en Palestina durante las últimas 24 horas, cuando emitió 22 mensajes en la red social X relacionados con la situación en Oriente Medio, sin pronunciarse sobre la crisis de orden público que afecta al territorio colombiano.

El conteo, que puede evidenciarse en el perfil de X, fue publicado por el diario antioqueño El Colombiano, y expuso que el enfoque de la actividad del mandatario en plataformas digitales contrasta con la escalada de violencia que enfrenta el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reportó el medio, Gustavo Petro divulgó numerosas imágenes y publicó opiniones en favor de la causa palestina, incluida una fotografía generada por inteligencia artificial donde aparece cubierto con prendas alusivas y colores de la bandera de Palestina.

En sus intervenciones escritas, el presidente colombiano cuestionó la actuación de las autoridades israelíes tras el ataque de Hamás en 2023.

“El plan de Paz es cumplir con la justicia internacional. Primer paso: permitir la alimentación al pueblo de Gaza y cesar el bombardeo a civiles”, expresó el jefe de Estado en uno de sus mensajes, de acuerdo al recuento.