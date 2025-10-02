Daniel Briceño y Jaime Raúl Salamanca protagonizaron un fuerte cruce de palabras: “La estupidez de acudir al agravio”

La expulsión de la delegación diplomática de Israel por parte de Gustavo Petro generó una fuerte disputa entre los políticos Daniel Briceño y Jaime Raúl Salamanca - crédito @Danielbricen - @SenadoGovCo/X

Una fuerte disputa verbal entre el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño y el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca, sacudió las redes sociales después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.

La decisión del mandatario fue tomada a raíz de la retención de dos ciudadanas colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, por parte del ejército israelí mientras viajaban hacia Gaza a bordo de una flotilla denominada Global Sumud.

La medida presidencial, que Petro calificó como un “crimen internacional”, desató un torrente de reacciones tanto en el sector político como en la sociedad. La oposición expresó su desacuerdo con la decisión, especialmente por las implicaciones diplomáticas y las consecuencias de una ruptura en las relaciones con Israel.

La respuesta de Daniel Briceño y el respaldo a la delegación israelí

Horas después de la orden de Petro, Daniel Briceño se expresó a través de su cuenta en la red social X, al comentar su apoyo a la delegación diplomática israelí en Colombia.

“Solidaridad con la delegación de Israel en Colombia por la abrupta expulsión del país ordenada por Petro. Personas serias, trabajadoras y honestas, que tienen puentes y trabajan de forma ardua”, escribió Briceño.

El mensaje fue recibido con sorpresa y desagrado por algunos sectores de la oposición y la opinión pública, dado que la situación de las dos colombianas detenidas por el ejército israelí estaba siendo percibida como un asunto de prioridad nacional.

De esta manera, el tenso cruce de opiniones no se hizo esperar, por lo que el congresista Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde, respondió rápidamente a Briceño.

“Dos colombianas retenidas por Israel y este señor más preocupado por unos diplomáticos. Ahí está la oposición inteligente”, escribió Salamanca en un mensaje contundente.

Salamanca aludió a la prioridad que, en su opinión, debía dársele a la situación de las ciudadanas colombianas en lugar de centrarse en la defensa de la diplomacia israelí.

El intercambio de acusaciones y recriminaciones

El enfrentamiento entre los dos políticos escaló rápidamente; Daniel Briceño, visiblemente molesto por la intervención de Salamanca, respondió de manera directa y ácida.

“Señor Jaime Raúl calanchín del clan de Carlos Andrés Amaya: Miles de colombianos están siendo atacados por los delincuentes en Colombia mientras usted guarda silencio porque Petro le llena la boca de mermelada. Doble moral”, escribió en otro mensaje en X.

Pero Salamanca no tardó en replicar: “La estupidez de acudir al agravio es un recurso muy bien utilizado por su señoría. Le sale natural. Será lindo verte en el Congreso y no detrás de un celular. Será lindo verte trabajar de verdad influencer”.

Para Salamanca, Briceño no estaba tomando en serio los asuntos de Estado y su crítica estaba más orientada hacia el debate político en las redes sociales que a la solución de los problemas reales de la nación.

El último mensaje de Briceño fue especialmente contundente: “Orgulloso de sacar votos gracias a las redes sociales y a la opinión y de no tener que hacer política a punta de puestos, plata y de jugar con los impuestos de la gente para ganar una curul”.

El mensaje de Briceño dejó claro su rechazo a las prácticas políticas tradicionales, que él veía reflejadas en la figura de Salamanca y otros políticos del establecimiento.

De esta manera, la situación diplomática generada por la expulsión de la delegación israelí reflejó una división en cómo se deben manejar las relaciones internacionales y la política interna, especialmente en un contexto de creciente confrontación entre el presidente y la oposición.

