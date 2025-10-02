Colombia

Álvaro Uribe denunció cómo el norte de Antioquia está “en poder del terrorismo”, tras conocerse comunicado de las disidencias

El expresidente de la República expresó su indignación frente a lo que sería el accionar de los grupos armados ilegales en esta región del país; en específico, el del denominado frente 36, que estaría detrás del ataque al helicóptero en Amalfi, que dejó 13 policías muertos

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un duro pronunciamiento sobre la situación de seguridad en Antioquia - crédito Fernando Vergara/AP

La grave situación de seguridad en el norte de Antioquia, tras la difusión de un comunicado atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc —en el que la organización armada ilegal advierte sobre el control que ejerce en varios municipios de la región—, provocó un duro pronunciamiento del expresidente de la República Álvaro Uribe, como se evidenció en sus redes sociales.

El exmandatario, con un mensaje en X en la tarde del jueves 2 de octubre de 2025, expresó su alarma y repudio ante la situación; teniendo en cuenta que esta estructura criminal, al mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y que sufrió una profunda división, fue la responsable del atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.

“El Norte de Antioquia en poder del terrorismo”, expresó el expresidente, en una publicación breve que generó una serie de reacciones en las plataformas digitales, entre los que han endilgado la responsabilidad de la seguridad de este territorio al Gobierno nacional, y lo que sería el fracaso de la política de Paz Total; frente a los que culpan al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Con este mensaje, el expresidente Álvaro Uribe hizo pública su preocupación al comunicado del frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito @AlvaroUribeVel/X

El documento, firmado por el citado frente, denominado Yéferson Martínez, establece restricciones estrictas para el ingreso de personas a los municipios de Campamento, Guadalupe, Angostura, Amalfi y Anorí, así como en otras zonas donde la organización mantiene presencia armada; lo que causó, como se puede ver, la preocupación en Uribe.

“Queremos por medio de esta nota dejar constancia que el frente 36 de las FARC-EP no va a permitir el ingreso de personas extrañas al territorio (...) Así como también en aquellos municipios donde hay presencia de nuestra organización”, se leyó en el comunicado, que fue replicado por los diferentes medios, pero sobre el cual no se pronuncia el presidente Gustavo Petro.

En desarrollo...

