Colombia

Corte Suprema abrió investigación formal contra Miguel Polo Polo por polémica con botas de falsos positivos

El alto tribunal estudiará si el representante a la Cámara cometió el delito de discriminación, y determinó citarlo a indagatoria

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El congresista Miguel Polo Polo
El congresista Miguel Polo Polo aseguró que las madres de las víctimas de falsos positivos ensuciaron la Plaza Núñez con las botas que representan sus asesinatos - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @JahelUp/X

El proceso judicial contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, ha tomado un nuevo rumbo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación formal y citarlo a indagatoria por el presunto delito de discriminación.

El detonante de este proceso fue la difusión de un video en redes sociales en el que se observa al congresista colocando en bolsas de basura unas botas que formaban parte de un acto simbólico en homenaje a víctimas de la violencia, ubicado en la plaza Rafael Núñez, en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El representante Polo Polo retiró
El representante Polo Polo retiró una instalación de Mafapo en el Congreso, afirmando que las madres de Soacha "politizan la tragedia de sus hijos" - crédito @MAFAPOCOLOMBIA - @MiguelPoloP/X

El episodio que originó la controversia ocurrió el 6 de noviembre de 2024, durante una manifestación en el Congreso de la República. En esa ocasión, Polo Polo arrojó a la basura una obra de arte titulada ‘Mujeres con las botas bien puestas’, compuesta por botas que representaban a víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpretó este acto como una manifestación de odio y estigmatización hacia las víctimas.

En el video que publicó en sus redes sociales, el congresista expresó: “¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”.

En desarrollo…

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloCorte Suprema de JusticiaFalsos positivosHomenaje con botas por falsos positivosCongreso de la RepúblicaMAFAPOColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría llamó a juicio a siete exediles de localidad de Bogotá por posible irregularidad en elección de alcalde local

El Ministerio Público formuló cargos por presuntas irregularidades en conformación de terna para elegir el alcalde de la localidad Antonio Nariño en 2021

Procuraduría llamó a juicio a

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón por muerte de un soldado en Antioquia: “Debe ajustarse a la verdad”

El presidente colombiano aseguró que el gobernador Andrés Julián Rendón “insulta” a los que “caen en combate” por sus supuestas insinuaciones

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro

Se disparó cifra de muertes en pacientes con enfermedades raras en Colombia: estos números no se veían desde 2018

Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, dio una radiografía del panorama que enfrentan los pacientes en el territorio nacional

Se disparó cifra de muertes

El Ministerio de Ambiente revisa la concesión de agua a Coca-Cola en La Calera

La evaluación técnica y jurídica determinará si se abre un nuevo proceso, con énfasis en la participación ciudadana y la equidad ambiental

El Ministerio de Ambiente revisa

Malas noticias para los conductores en Colombia: Gobierno Petro anunció modificaciones al sistema de precios de biocombustibles

Con la nueva metodología, el Gobierno nacional espera reducir el ingreso al productor y aumentar la competitividad del sector en Colombia

Malas noticias para los conductores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Mamá y hermana de B

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Carolina Cuervo recordó el final de su relación con el famoso actor Fabio Rubiano: “Había una diferencia de edad de 17 años”

Manuela Gómez enfrentó las críticas por la forma como lleva su maternidad: “A mí no me importa”

Deportes

Alfredo Morelos podría tener un

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025