Corte Suprema abrió investigación formal contra Miguel Polo Polo por polémica con botas de falsos positivos

El proceso judicial contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, ha tomado un nuevo rumbo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación formal y citarlo a indagatoria por el presunto delito de discriminación.

El detonante de este proceso fue la difusión de un video en redes sociales en el que se observa al congresista colocando en bolsas de basura unas botas que formaban parte de un acto simbólico en homenaje a víctimas de la violencia, ubicado en la plaza Rafael Núñez, en Bogotá.

El episodio que originó la controversia ocurrió el 6 de noviembre de 2024, durante una manifestación en el Congreso de la República. En esa ocasión, Polo Polo arrojó a la basura una obra de arte titulada ‘Mujeres con las botas bien puestas’, compuesta por botas que representaban a víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpretó este acto como una manifestación de odio y estigmatización hacia las víctimas.

En el video que publicó en sus redes sociales, el congresista expresó: “¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”.

