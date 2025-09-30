Colombia

Estados Unidos también ‘barrió’ con la visa del nuevo ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián: “Nadie me quita el orgullo”

El recién nombrado jefe de cartera mostró en su cuenta de X el mensaje oficial de la embajada de ese país en el que le retiró todos los beneficios como diplomático

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El ministro de la Igualdad
El ministro de la Igualdad aseguró que, pese a la decisión de Estados Unidos, defiende el gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito @MinIgualdad_Col/X

El Gobierno de Estados Unidos no se detiene en su tarea de cancelar las visas a todos los miembros del Ejecutivo liderado por el presidente Gustavo Petro, después de que se despachara en críticas contra Donald Trump e, incluso, pidiera a las Fuerzas Militares de ese país desobedecer sus órdenes.

De hecho, la barredora de visas le llegó en la mañana del martes 30 de septiembre al recién nombrado ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, que recibió la notificación a través de su cuenta de X.

El jefe de cartera mostró el escueto mensaje con el que se confirmó la cancelación de su visa, recientemente otorgada tras su asignación por el presidente Gustavo Petro.

“Estimado Señor Florian: La Sección Consular desea informarle que su visa A1 V5468654 ha sido cancelada. Su visa ya no es válida para viajar a los Estados Unidos”, se lee en la notificación.

Sin embargo, Florián aprovechó el correo para burlarse de la decisión adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos, recordando los polémicos discursos de Petro contra Donald Trump en medio de su visita oficial a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebrada entre el 23 y el 27 de septiembre.

“Soy otra más de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a los Estados Unidos. Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro ante la ONU. Lero, lero!#PetroLiderMundial”, escribió el ministro de la Igualdad.

