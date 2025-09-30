Colombia

Así puede detectar una llanta pinchada antes de que se convierta en un problema en carretera

Detectar a tiempo una llanta pinchada puede salvarle de un susto en carretera; conozca las señales que le avisan antes de que el problema se vuelva grave y aprenda los pasos para actuar con seguridad

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El conductor se lleva la
El conductor se lleva la sorpresa de su viaje: una llanta pinchada que requiere atención inmediata para evitar un accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nada arruina un viaje más rápido que una llanta pinchada en plena carretera. Detectarla a tiempo puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro y una situación de riesgo.

Muchos conductores prestan atención a los ruidos extraños o al estado visible de los neumáticos, pero hay señales menos obvias que pueden salvarle de un mal rato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Reconocer estos indicios sin necesidad de bajarse del carro es clave para anticiparse a problemas y evitar daños mayores.

En los carros modernos, uno de los primeros avisos suele ser el testigo en el tablero. Ese símbolo que se enciende y se apaga intermitente le está diciendo que hay algo raro con la presión de una o varias llantas.

Pero si usted maneja un vehículo que no tiene este sistema, no se preocupe: hay otras formas de detectar un pinchazo.

El testigo de presión en
El testigo de presión en el tablero le alerta cuando alguna llanta pierde aire; es la primera señal que todo conductor debe conocer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando el volante ‘habla’, escúchelo

Una señal clara está en la dirección. Si la llanta delantera pierde aire, el volante se siente más pesado y tiende a jalar hacia el lado afectado.

En el caso de una llanta trasera, el comportamiento del carro cambia: puede patinar o exagerar el giro, porque la parte posterior tiende a cruzar más de lo normal.

José Clopatofsky, director de la revista Motor, explica que “la llanta al perder presión se va deformando hasta despegarse del rin, dejando el caucho suelto, lo que hace imposible seguir rodando”. Y cuando esto pasa, los ruidos del rin rozando el asfalto y del caucho deformado se vuelven difíciles de ignorar.

Los ruidos raros también pueden ser un síntoma

Además de la dirección, otro indicio es el aumento de vibraciones en el volante y la sensación de que el carro no agarra bien la carretera, sobre todo al aumentar la velocidad.

Si nota alguno de estos síntomas, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro y pedir ayuda para reparar la llanta. Clopatofsky añade que “cuando es trasera, se notará que el vehículo patina al girar, exagerando los movimientos de la parte posterior”.

Las vibraciones en el volante
Las vibraciones en el volante y los ruidos extraños pueden ser indicio de una llanta pinchada antes de que el problema se vuelva grave - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los ruidos extraños son otra pista. A medida que la pérdida de aire se intensifica, la fricción del rin con el asfalto produce un sonido más evidente, lo que le permite identificar el problema sin necesidad de mirar el neumático.

Incluso una fuga pequeña, casi imperceptible, puede alterar gradualmente la estabilidad del vehículo, generando un apoyo desigual que compromete la seguridad en la vía.

Para prevenir sorpresas, es recomendable revisar periódicamente todas las llantas, incluida la de repuesto, antes de cada viaje. Clopatofsky aconseja usar siempre el mismo medidor de presión, ya que algunos instrumentos son poco precisos y pueden dar lecturas erróneas.

Además, las llantas deben calibrarse según las especificaciones del fabricante, que normalmente se encuentran en los parales de la puerta del conductor. Estas presiones no son al azar: se definen tras pruebas técnicas y estudios para garantizar la máxima seguridad.

Entre los síntomas más frecuentes de una llanta pinchada están la pérdida constante de presión, el volante duro, el carro que jala hacia un lado y el aumento del ruido al rodar.

Michelin agrega otros signos claros: dirección pesada, arrastre al rodar despacio, jalones constantes, aumento del ruido en curvas, alerta del sistema de presión, vehículo desnivelado al detenerse y llanta visiblemente deformada.

Lo que tiene que hacer si se va a detener

Si sospecha un pinchazo, actúe rápido. Encienda las luces de emergencia, busque un sitio seguro para estacionar, reduzca la velocidad progresivamente y coloque los triángulos reflectantes para aumentar la visibilidad. No olvide poner calzos de freno frente y detrás de las llantas que estén en buen estado.

Cambiar una llanta pinchada es más fácil si sigue los pasos correctos: ubique el punto de anclaje, coloque el gato y levante el carro.

Cambiar la llanta pinchada siguiendo
Cambiar la llanta pinchada siguiendo los pasos correctos y con todas las medidas de seguridad es clave para evitar accidentes en carretera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego, retire las tuercas en sentido contrario a las agujas del reloj, cambie la llanta y coloque la de repuesto. Ajuste las contratuercas sin apretar demasiado, baje el vehículo, retire el gato y finalmente apriete bien todos los tornillos con la llave de cruz.

Las causas más comunes de una llanta desinflada incluyen clavos o tornillos en la carretera, impactos laterales, objetos afilados o válvulas defectuosas.

Detectar estos problemas a tiempo le permitirá tomar medidas preventivas y evitar complicaciones mayores en la vía. Con un poco de atención y revisiones periódicas, es posible viajar tranquilo y seguro, sin sorpresas desagradables.

Temas Relacionados

Llantas para carroCarros ColombiaMarca de llantasMejores llantas para carroQue hacer si me pinchoColombia-Autos

Más Noticias

Paola Holguín define posiciones frente a Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón: “Tienen muchas ideas afines”

La senadora expuso su visión sobre la participación de ambos precandidatos y defendió el debate de ideas como base para la construcción de una coalición

Paola Holguín define posiciones frente

Fiscalía acusó al general en retiro Ricardo Gómez Nieto por contratar a persona inhabilitada cuando dirigía el Hospital Militar Central

Gómez Nieto deberá responder en juicio como presunto responsable del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades

Fiscalía acusó al general en

Un menú para una ocasión especial: rib eye con chimichurri al estilo colombiano

Este plato, aunque internacional por naturaleza, adopta en Colombia sazones y productos propios como el orégano criollo, ají fresco y el toque irresistible de la tocineta en las papas

Un menú para una ocasión

Pacto Histórico permitirá a sus militantes apoyar libremente a precandidatos presidenciales y aspirantes al Congreso

La medida busca fortalecer la participación interna y evitar divisiones en el proceso de selección de candidaturas de cara a los comicios en Colombia

Pacto Histórico permitirá a sus

Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy 30 de septiembre 2025

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana, último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Hermana de B King defendió

Hermana de B King defendió a Marcela Reyes, pero deja en firme las familias no eran cercanas: “No tengo comunicación alguna”

Jorge Herrera fue reincorporado a ‘MasterChef Celebrity’, pero enfrenta sanción por ausencia en su primer reto: este es el castigo que recibirá

Valentina Taguado aclaró qué pasó en los ‘Impresentables’ y su relación con Roberto Cardona: “Todo se acaba”

Altafulla habló finalmente del final de su relación con Karina García: “Hubiera preferido una conversación en persona”

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’, aclaró si es la nueva pareja de “el agropecuario”, ex de Aida Victoria Merlano: “Estaba con él en Cartagena”

Deportes

Primeras palabras del nuevo DT

Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

Revelan la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge

Selección dirigida por el colombiano Bolillo Gómez en problemas: recibió millonaria sanción por por parte de FIFA

Néstor Lorenzo acompañó a la selección Colombia sub-20 en el debut en el Mundial de Chile 2025