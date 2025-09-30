Colombia

Defensa de Nicolás Petro solicitó a la Fiscalía “replantear la permanencia” de la fiscal Lucy Laborde en las investigaciones

El abogado del hijo del primer mandatario pidió a la fiscal General que remueva a Laborde de los casos por presunta corrupción, argumentando falta de imparcialidad y exigiendo que las denuncias contra la funcionaria sean tramitadas con urgencia

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La defensa de Nicolás Petro
La defensa de Nicolás Petro pide apartar a la fiscal Lucy Laborde de su caso por presunta falta de imparcialidad - crédito Composición fotográfica Infobae

La controversia en torno a la fiscal Lucy Laborde se intensificó tras la solicitud formal de la defensa de Nicolás Petro para que se reconsidere su permanencia al frente de los procesos penales que involucran al hijo del presidente de la República.

En una carta de cinco páginas dirigida a la fiscal General Luz Adriana Camargo, el abogado defensor Alejandro Carranza argumentó que la continuidad de Laborde podría comprometer la objetividad y transparencia de las investigaciones, especialmente a pocos días de la audiencia de imputación de cargos por presuntos hechos de corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La defensa de Nicolás Petro fundamentó su petición en una serie de denuncias y cuestionamientos sobre la actuación de la fiscal Laborde. Carranza solicitó a la fiscal General que se tramiten con celeridad las denuncias penales y disciplinarias ya presentadas contra Laborde, exigiendo que no sean archivadas ni relegadas, y que se garantice su tratamiento imparcial.

El abogado de Petro solicita
El abogado de Petro solicita a la fiscal general que investigue denuncias contra Laborde y garantice transparencia en el proceso - crédito captura pantalla audiencia/Rama Judicial

Según la carta, la intención no es obstaculizar la acción de la justicia, sino asegurar que esta actúe con el mismo rigor tanto en la investigación contra Nicolás Petro como en la protección de los derechos de Laura Andrea Ojeda Estupiñán, actual pareja del exdiputado.

El abogado Carranza propuso que los casos relacionados con hechos de corrupción, cuya imputación está prevista para el 1 de octubre, sean asumidos por un fiscal distinto a Lucy Laborde.

A su juicio, esta medida sería coherente con la exigencia de independencia judicial que la propia funcionaria defendió.

En la misiva, Carranza afirmó: “De nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura para asegurar impunidad a Daysuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes. Esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.

La defensa exige que los
La defensa exige que los casos de corrupción sean asumidos por un fiscal distinto a Laborde para asegurar independencia judicial - crédito X

La defensa de Nicolás Petro también denunció lo que considera una estrategia de la fiscal Laborde para desviar la atención de los elementos centrales de la investigación.

Carranza sostuvo que la fiscal busca “revictimizarse” y crear una “cortina de humo” que, en su opinión, pretende ocultar el favorecimiento de los intereses de la testigo Day Vásquez.

En la carta enviada a la fiscal General, se advierte: “La Fiscalía General de la Nación no puede prestarse para esas maniobras. Si el país confía en la justicia, es porque la justicia no se alquila a candidaturas, ni se somete al cálculo político de quienes hacen de las filtraciones un método y de las audiencias un espectáculo”.

Otro de los puntos centrales de la solicitud de la defensa es la revocatoria del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. Carranza argumentó que Vásquez habría incumplido su deber constitucional de decir la verdad, lo que, a su juicio, justifica la revisión de los beneficios procesales otorgados.

Carranza acusa a Laborde de
Carranza acusa a Laborde de filtrar información y proteger a testigos clave, cuestionando su objetividad en la investigación - crédito X

El trasfondo de esta disputa se remonta a la denuncia presentada por la fiscal Laborde el 22 de septiembre, en la que alegó presiones indebidas y afectación de su independencia tras la asignación de una fiscal de apoyo, Liliana Mesa Agudelo, sin su consentimiento.

Laborde manifestó que fue convocada de manera inesperada a reuniones con la dirección de Lavado de Activos y la Corrupción, donde se le exigió revelar detalles reservados de la investigación. Además, señaló que la defensa de Petro habría realizado solicitudes formales y derechos de petición relacionados con aplazamientos de audiencias, sin que ella fuera informada previamente.

Luz Adriana Camargo respondió a estas inquietudes, asegurando que la designación de una fiscal de apoyo no tenía como objetivo socavar la autonomía de Laborde, sino proporcionarle herramientas adicionales para el cumplimiento de sus funciones.

Camargo explicó: “La designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino solo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte”. No obstante, la fiscal general ordenó retirar a la fiscal de apoyo asignada.

Temas Relacionados

CorrupciónNicolás PetroLucy LabordeLuz Adriana CamargoFiscalía General de la NaciónLavado de ActivosColombia-Noticias

Más Noticias

Protesta estudiantil frente a la Universidad Pedagógica en Bogotá terminó en actos vandálicos: dañaron bienes públicos y privados

Encapuchados avanzaron por una exclusiva zona de Bogotá, dañando las fachadas de varios edificios

Protesta estudiantil frente a la

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Ramo, fabricante de Chocoramo, le contestó a Frisby España por la malteada que lanzó con sabor al reconocido ponqué

La compañía colombiana intervino en la nueva controversia que surgió a través del nuevo producto que incorporó en su menú la cadena de restaurantes española, envuelta en un pleito con Frisby S.A. BIC de Colombia

Ramo, fabricante de Chocoramo, le

Transportadores de carga de Bogotá podrán acceder a beneficios: conozca todos los detalles del programa Foncarga

La iniciativa ofrece apoyos económicos y créditos para modernizar la flota de carga, promoviendo tecnologías limpias y reduciendo emisiones contaminantes en la capital

Transportadores de carga de Bogotá

Tragedia en Bahía Solano: tres turistas murieron ahogados en las playas y uno más está desaparecido

Autoridades locales confirmaron el deceso de tres visitantes durante una jornada de baño en El Valle, mientras continúa la búsqueda de una persona desaparecida y se refuerzan los llamados a la prevención en la zona

Tragedia en Bahía Solano: tres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Blessd habría ofrecido más de 10 millones de dólares para comprar equipo de la Liga Betplay Dimayor: de cuál se trata

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández igualó registro de Luis Díaz en el fútbol europeo durante el 2025