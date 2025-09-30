Colombia

Daniel Quintero contestó a mensaje de Vicky Dávila llamando “amenaza” a precandidatos del Pacto Histórico: “Estimada vendepatria, la izquierda está unida y eso te asusta”

El intercambio entre el aspirante del Pacto Histórico y la comunicadora escaló luego de la publicación de una foto con los precandidatos, avivando el debate sobre la unidad de la izquierda colombiana

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El precandidato del Pacto Histórico
El precandidato del Pacto Histórico contestó a la periodista luego de que ella calificara como amenaza a los aspirantes de la coalición, generando un nuevo episodio de tensión política en redes sociales - crédito Vicky Dávila-Daniel Quintero/Facebook

Después de desacuerdos internos relacionados con la selección de precandidatos y el método para escoger al representante de la izquierda, la cuenta del Pacto Histórico en X difundió una imagen con Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes competirán en la consulta popular de octubre.

La difusión de la foto con los tres aspirantes del Pacto Histórico generó polémica cuando Victoria Eugenia Dávila Hoyos, popularmente conocida como Vicky Dávila, expresó su rechazo en X.

La periodista y precandidata presidencial calificó a las figuras presentes en la imagen como una “amenaza”.

Ante tal declaración, Daniel Quintero, uno de los precandidatos del Pacto Histórico que posó en la foto respondió con dureza: “Estimada vendepatria, la izquierda está unida y eso te asusta”.

