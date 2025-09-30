Colombia

Colombia tiene la economía en alerta roja: cada 30 minutos una familia o negocio se ha declarado en quiebra durante el 2025

Aunque el desempleo muestra señales de mejora, la ola de insolvencias personales y empresariales crece sin freno y la proyección apunta a un cierre crítico en 2025

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

El repunte del empleo en Colombia en 2025 contrasta con el aumento de insolvencias personales y comerciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El repunte en los indicadores de empleo parece dar un respiro a la economía colombiana en 2025. Sin embargo, detrás de esa fotografía alentadora, con una tasa nacional de desempleo de 8,6% y una reducción del número de desocupados en agosto, emerge un problema silencioso que crece a paso acelerado, la ola de insolvencias personales y comerciales.

Los reportes más recientes de la fintech Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera mostraron un panorama que inquieta. Hasta agosto, más de 10.600 ciudadanos ya habían acudido a los mecanismos legales para declararse en quiebra.

La cifra no solo supera en un 53% el total de todo 2024, sino que proyecta un escenario todavía más crítico hacia fin de año, alrededor de 16.000 personas naturales podrían terminar acogidas a este proceso.

En palabras simples, cada media hora un colombiano estaría entrando en insolvencia.

Más de 10.600 colombianos se declararon en quiebra hasta agosto, un 53% más que en todo 2024 - crédito Canva

Luis Benítez, director de ambas firmas, aseguró en Valora Analitik que la explicación no se limita a una sola causa: “Hay un factor que vemos que ha crecido, y que se ha mantenido en el tiempo, que está asociado al trabajo, ya sea la ausencia de este, un empleo con baja remuneración o falta de promoción y ascenso, que limita los ingresos”.

El experto añadió que a ese panorama se suman el sobreendeudamiento, la informalidad, la inflación y los emprendimientos que no logran consolidarse.

Aunque los indicadores macroeconómicos de 2025 muestran cierta mejoría, la crisis que viven miles de familias proviene de rezagos acumulados en los últimos años. La alta inflación, la inestabilidad laboral y la fragilidad de muchos proyectos de negocio terminaron erosionando la capacidad de pago de buena parte de la población.

El perfil de quienes declararon la quiebra en 2025 dibuja una franja etaria mucho más clara y preocupante, entre los 38 y 50 años, edades en las que, por lo general, se consolidan proyectos familiares, responsabilidades financieras y trayectorias laborales. Más de la mitad de las solicitudes corresponden a hombres (58,14%), frente a un 33,7% de mujeres que, aunque en menor proporción, también evidencian un aumento constante en este tipo de procesos.

La ola de insolvencias afecta principalmente a personas entre 38 y 50 años, con mayoría masculina - crédito Colprensa

La distribución geográfica de las insolvencias también deja lecturas particulares. Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Santander y Norte de Santander concentran el mayor número de procesos. Sin embargo, si se observa la variación frente al año pasado, Atlántico lidera el incremento con un salto del 170,21%. Antioquia también preocupa, con un aumento del 92,50%, seguido de Norte de Santander (74,07%), Valle del Cauca (52,56%) y la capital (51,54%).

El fenómeno no se limita a las personas naturales. La fragilidad empresarial comienza a sentirse con fuerza. De los 1,2 millones de comerciantes activos en el país, cerca de 80.000 enfrentan deudas serias. El cálculo de Insolvencia Colombia apunta a que un 5% de ellos no podrá sortear las dificultades, lo que significa alrededor de 4.000 quiebras de negocios para el cierre de 2025.

Más allá de los números, lo que revela el informe es la vulnerabilidad de buena parte del tejido empresarial. El 78% de las compañías formales reconoce que no tendría caja suficiente para sostener más de dos meses de operación si se interrumpieran sus ingresos. Es decir, miles de negocios funcionan en una cuerda floja permanente.

Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico concentran la mayor cantidad de procesos de insolvencia en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Con un horizonte de más insolvencias, la paradoja es clara. Mientras las cifras de empleo transmiten optimismo, la realidad de miles de familias y comercios muestra el otro lado de la economía, uno en el que la quiebra dejó de ser un hecho excepcional para convertirse en una situación cotidiana que golpea a los hogares cada media hora.

