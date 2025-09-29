Restos de Mauricio Leal en riesgo por vencimiento de contrato en cementerio: esto se sabe

El contrato de arrendamiento de las bóvedas en Jardines de Paz vence en 2025 y la familia no puede comprar el lote - crédito Redes sociales

La incertidumbre sobre el destino de los restos de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ha reavivado el interés público en el caso, no por avances en la investigación judicial, sino por la amenaza de que sus cuerpos sean retirados de su actual sepultura debido a dificultades económicas

La controversia surgió cuando la funeraria Jardines de Paz notificó que el acuerdo para el uso de las bóvedas, firmado el 26 de noviembre de 2021, tiene una vigencia de cuatro años y vencerá en noviembre de 2025.

Según información publicada por la revista Semana, la única alternativa para asegurar la permanencia de los cuerpos en ese lugar es la compra definitiva del lote, cuyo valor asciende a veinte millones de pesos, una suma que la familia no posee en la actualidad.

Las restricciones económicas no solo se deben a la tragedia familiar, sino también a una compleja situación legal generada tras el asesinato en 2021, en el que Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, sigue siendo el principal señalado en el caso por doble homicidio.

Mientras el proceso judicial contra él permanece abierto, la Fiscalía sigue cuestionando el origen de la fortuna de Mauricio Leal. La entidad había puesto bajo la lupa al estilista por supuestas operaciones de lavado de activos, descubriendo a través de allanamientos documentos, discos duros y dispositivos con transacciones bancarias irregulares, además de diversos testimonios e interceptaciones telefónicas que sugieren la existencia de una compleja red financiera.

Como resultado de estas investigaciones, más de 1.000 millones de pesos pertenecientes a Leal siguen inmovilizados en cuentas administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dentro de un proceso de extinción de dominio. Esta indisponibilidad de recursos ha generado grandes dificultades en la vida cotidiana de la familia.

Tal es así, puntualiza Semana, que el primer contrato con la funeraria fue financiado por una clienta cercana a Mauricio Leal, ya que los familiares directos no podían acceder a los fondos necesarios.

Ante la inminencia del vencimiento contractual y el riesgo de que los restos deban ser retirados de Jardines de Paz, la abogada Érika Sanguinetti, representante legal de Carlos Andrés García Hernández, hermano materno de Leal, solicitó oficialmente a la SAE la liberación parcial de los recursos incautados para cubrir la compra del lote.

No obstante, hasta el momento, la SAE no ha emitido respuesta, lo que mantiene en vilo a la familia y añade una nueva vertiente de sufrimiento al caso.

El proceso judicial contra Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas y principal señalado por el doble homicidio ocurrido en 2021, continúa abierto. Sin embargo, la atención de la familia se ha desplazado hacia una lucha distinta: impedir que la falta de recursos económicos obligue a exhumar los restos de Mauricio y Marleny del lugar donde fueron sepultados.

¿Qué dice la abogada de la fmailia?

La inminente exhumación de los restos de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ha generado una convocatoria urgente a través de la plataforma Vaki para evitar ese desenlace, según declaraciones de la abogada de la familia, Érika Sanguinetti.

La campaña surge como medida desesperada, pues la familia debe reunir 40 millones de pesos antes del 26 de noviembre para saldar los costos pendientes del lote en donde yacen madre e hijo.

La situación, explicó Sanguinetti, se agrava porque los bienes y propiedades de Leal están bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el desarrollo de un proceso de extinción de dominio. Esto ha imposibilitado a los allegados el acceso a recursos propios para sufragar los gastos funerarios.

El sepelio, detalló la abogada, se realizó con el apoyo económico de amigos cercanos, ya que en el momento los lotes del cementerio no fueron adquiridos permanentemente, sino únicamente alquilados. Ahora, con el plazo límite cada vez más cercano, la familia recurre a la solidaridad pública a través de donaciones en línea.

“El llamado es a quienes quieran y puedan colaborar, a que se unan a esta campaña para evitar que los restos de Mauricio y Marleny sean exhumados”, fue la solicitud puntual realizada por la abogada Sanguinetti en sus declaraciones a Blu Radio.