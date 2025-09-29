Concejal Julián Forero denunció presuntas represalias políticas y maltrato a su familia durante operativo de tránsito en Bogotá

El cabildante también mencionó que algunos de los vehículos de grúa que participaron en el procedimiento ocultaban las placas y subrayó que al revisar la plataforma correspondiente detectó que parte de los agentes no estaban debidamente habilitados para ese turno - crédito Julián Forero/Instagram

Bajo un megaoperativo de recuperación del espacio público ejecutado por las autoridades en la localidad de Kennedy, en Bogotá, el viernes 26 de septiembre, la Administración distrital reportó la imposición de 84 comparendos por mal parqueo en diferentes puntos estratégicos del sector. Entre los sancionados se encontró al concejal Julián Forero, conocido como Fuchi, a quien se sorprendió presuntamente con una camioneta roja estacionada en un lugar prohibido.

La infracción quedó notificada a las 9:57 p. m. y, según lo consignado en la orden de comparendo, la multa que debe cancelar asciende a $604.100, en aplicación del código C02 del Código Nacional de Tránsito. En videos captados durante el operativo se observó el accionar de los agentes de tránsito e intercambios de palabras con motociclistas presentes en el sitio, incluidos los momentos en que se impone el comparendo al cabildante. Los procedimientos, no obstante, adquirieron un giro inesperado cuando Forero elevó denuncias públicas sobre el actuar policial y el desarrollo de las acciones de control en su establecimiento.

El operativo de recuperación del espacio público en Kennedy dejó 84 comparendos por mal parqueo, incluyendo al concejal Julián Forero - crédito X

Durante un debate sobre las políticas de seguridad del gobierno de Carlos Fernando Galán realizado la mañana del lunes 29 de septiembre, Forero aseguró ante el pleno del Concejo que fue víctima de lo que calificó como “un ataque y una emboscada disfrazada de operativo”.

El concejal sostuvo que más de 30 agentes de distintas dependencias, acompañados por personal de la alcaldía, ingresaron exclusivamente a su sede en el sector de Castilla, pese a ser una zona de alto flujo comercial y bares. Según su declaración, varios uniformados estaban encapuchados y algunos no figuraban como activos en la plataforma de Movilidad durante los operativos.

“Llegaron encapuchados como si fuera una banda de delincuentes, atropellando a la gente que se encontraba en ese momento en mi sede. Nos intimidaron, nos amenazaron. Trataron a mi mujer, a mi esposa… a mi esposa la trataron de perra. Me golpearon. Se inventaron comparendos. Entraron de manera agresiva, me dañaron cosas. ¿Esa es la forma de hacer los operativos, señor secretario de Seguridad? Si eso me pasa a mí, que soy un concejal, ¿qué le puede pasar a cualquier ciudadano cuando le llegan a su establecimiento?”, expuso Forero durante la sesión, señalando al gobierno de estar motivado por represalias políticas frente al control ejercido por su bancada.

Forero denunció agresiones e irregularidades durante el procedimiento, señalando presuntas represalias políticas y maltrato a su familia - crédito X

El cabildante también mencionó que algunos de los vehículos de grúa que participaron en el procedimiento ocultaban las placas y subrayó que, al revisar la plataforma correspondiente, detectó que parte de los agentes no estaban debidamente habilitados para ese turno.

Forero cuestionó además la labor y la presencia de la Secretaría de Movilidad en temas clave para la ciudad, y denunció insultos y maltrato contra él y su familia, advirtiendo que no permitirá más agresiones de funcionarios distritales ni presiones sobre su labor de denuncia.

Las declaraciones de Forero motivaron respuestas de sus colegas, entre ellas la del concejal Fernando López, que le hizo un llamado al debate respetuoso. López manifestó: “Él tiene todo el derecho de protestar, tiene el derecho de representar su gremio, pero también lo invito a que lo hagamos aquí con altura, que lo hagamos con respeto. Las palabras que él utiliza incitan a lo que es nuestra sociedad, una sociedad hoy día violenta, una sociedad en donde la descomposición y la agresividad es el talante de lo que estamos viendo”.

López defendió el talante respetuoso de la administración de Galán y consideró que las diferencias deben canalizarse sin incitaciones a la violencia.

Forero respondió que su actitud fue consecuencia directa de la presunta agresión sufrida durante el operativo y reiteró sus señalamientos de irregularidad e intimidación. “Entiendo perfectamente su postura y también lo respeto, señor López, pero el día que se metan con su familia o con su esposa, me va a entender. Antes no lo va a hacer”, agregó, invitando a su colega a conocer las dificultades cotidianas que enfrentan conductores y ciudadanos ante las políticas de tránsito y seguridad vial en la ciudad.

Durante la discusión estuvo presente el secretario Gustavo Quintero, que atendió la denuncia, aunque la Secretaría de Movilidad no había sido convocada para ese punto del orden del día y, hasta el cierre de esta edición, no se ha pronunciado oficialmente sobre el altercado entre los agentes de tránsito y el concejal Julián Forero.

Julián Forero, conocido como Fuchi, fue multado durante un megaoperativo de tránsito y luego acusó a agentes de intimidación, agresiones y presuntas irregularidades en el procedimiento realizado en su sede de Castilla - crédito @ConcejalFuchi/x