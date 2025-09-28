Dos hombres fueron linchados por la comunidad por intentar asesinar a un habitante de un sector de Cartagena

El CTI realizó el levantamiento de los cuerpos de los dos hombres - crédito Colprensa

Un hecho violento registrado en la tarde del 27 de septiembre de 2025 en el barrio Cerros de Albornoz, en Cartagena, dejó como resultado dos hombres muertos y uno herido.

La Policía Metropolitana de Cartagena y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía tomaron control de la escena, en busca de determinar las circunstancias exactas del suceso.

De acuerdo con la información obtenida por El Universal, uno de los occisos que se llamaba Edwin Cortez Martínez murió en el lugar tras recibir múltiples lesiones con arma blanca; una de ellas, letal, fue en el cuello.

El otro hombre identificado como Samir Ismael Pertuz López fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe y, pese a los esfuerzos médicos, los galenos declararon su fallecimiento poco después.

Los hombre fallecieron tras recibir múltiples heridas con arma blanca - crédito Shutterstock

Principal hipótesis de las autoridades

Las primeras hipótesis de la Policía Metropolitana de Cartagena apuntaron a que el ataque ocurrió como consecuencia a una reacción de la comunidad frente a un intento de sicariato ocurrido con un habitante del mismo barrio.

Versiones recogidas por el medio citado sostienen que los dos sujetos armados habrían intentado asesinar a un hombre, disparando en repetidas ocasiones y causándole heridas severas.

Cuando los agresores intentaron huir, el ruido de los disparos alertó a varios vecinos que lograron alcanzarlos, atacándolos severamente con arma blanca.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar y el levantamiento de los cuerpos, que serán analizados por Medicina Legal para identificar plenamente a las víctimas y esclarecer la cronología de los hechos.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades señalaron que continúan recabando pruebas para avanzar en el proceso investigativo. Por otro lado, el estado de salud del hombre que fue baleado es pronóstico reservado.

El lamentable hecho sucedió en la ciudad de Cartagena - Colprensa

Hombre fue asesinado a tiros en un lavadero de carros en Cartagena

La tarde del jueves 25 de septiembre de 2025, la Avenida Crisanto Luque y el barrio Bruselas en Cartagena fueron escenario de un nuevo hecho violento: Néstor Daniel Ilarreta Carrillo, ciudadano venezolano de 35 años, fue asesinado en el interior de un lavadero de carros.

El crimen ocurrió pasadas las 3:30 p.m., cuando la víctima se encontraba dentro de un vehículo en el lavadero y fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Testigos manifestaron que los agresores se acercaron al automóvil en el que estaba Ilarreta Carrillo y, sin emitir palabras, efectuaron varios disparos para luego huir del lugar.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano; pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después de su ingreso.

Autoridades afirmaron que otro ciudadano venezolano presente en el lavadero también resultó herido durante el ataque. Esta persona permanece bajo observación médica; su condición se reporta como estable.

El hombre de nacionalidad venezolana tenía antecedentes judiciales

Las investigaciones avanzan en relación a los antecedentes judiciales de la víctima. Néstor Daniel Ilarreta Carrillo tenía procesos previos por diversos delitos: hurto en 2021, falsedad de documento en 2020 y una acusación reciente por estafa en 2025.

Las autoridades analizan si el historial judicial guarda conexión con el ataque o si existen otros móviles.

El hombre de nacionalidad venezolana fue identificado como Néstor Daniel Ilarreta Carrillo de 35 años - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica al cadáver, así como para la recolección de material probatorio.

Por su parte, residentes del sector, expresaron inquietud por la persistencia de hechos violentos en la zona y pidieron mayor vigilancia por parte de las autoridades judiciales.

Violencia desbordada en Cartagena: 219 homicidios hasta agosto de 2025

La Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar) reportó que, durante los primeros ocho meses de 2025, la cifra de homicidios en Cartagena alcanzó los 219 casos.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que la administración local impulsa un plan de seguridad que incluye recursos y herramientas para fortalecer a las autoridades.

“La inversión en seguridad en la ciudad, en año y medio de historia, no lo habían hecho”, sostuvo el mandatario en declaraciones recogidas por las autoridades.