Carmen Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar heridas en su rostro y cuerpo

2025 resultó un año activo para Carmen Villalobos, producto de los distintos proyectos que afrontó en la televisión. Por un lado, la barranquillera regresó a su rol como presentadora en Top Chef VIP 2025 de Telemundo, que actualmente emite su cuarta temporada.

Por otra parte, desde 2024 Villalobos dejó ver que luego de tres años retomaría su faceta actoral con las grabaciones de una serie en la que compartió protagonismo con Laura Londoño. No fue hasta este año que se conocieron los detalles, una vez Netflix anunció el lanzamiento de La Huésped, donde la barranquillera sería la villana de la historia protagonizada por ella junto a Laura Londoño y Jason Day.

Fue así que Villalobos compartió en sus historias de Instagram una fotografía que impactó de inmediato a sus seguidores. En ella, su rostro se mostró con rastros de enrojecimiento y maquillaje corrido, mientras que sus brazos y mejillas mostraron algunas marcas que daban a entender que se trataban de moretones y heridas recientes, producto de una pelea.

La imagen, que incluso acompañó sumando la canción Maligno de Aterciopleados, causó sorpresa, pero la propia celebridad se encargó de despejar cualquier posible confusión. Y es que a la fotografía le sumó un corto estado: “Holiiiii! Que dicen? Maratón de LA HUÉSPED?”. De este modo, dejó claro que tenía la intención de mostrar el trabajo detrás de la caracterización de su personaje.

Todo lo que debe saber de ‘La Huésped’

La serie compuesta de 20 episodios se estrenó en Netflix el pasado miércoles 24 de septiembre. Protagonizada por Laura Londoño, Jason Day y Carmen Villalobos, la producción sigue la línea de historias dramáticas que viene caracterizando a Latinoamérica en medio del auge del streaming a nivel mundial.

La historia se centra en la historia familiar de Silvia (interpretada por Laura Londoño), una mujer que se encuentra en medio de una crisis matrimonial con Lorenzo (interpretado por Jason Day) y que tiene como origen el lidiar con su hija, hecha una adicta a las metanfetaminas.

Es en ese panorama que se produce la aparición de Sonia (el personaje de Carmen Villalobos), una mujer a la que Silvia conoció tan solo unas semanas atrás durante un viaje, y ahora llega a su vida de manera repentina con una serie de intenciones ocultas que se van revelando conforme avanza la trama, motivados por la traición, los secretos y los errores del pasado. El elenco lo completan Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz y Jairo Camargo.

“Siempre decía: qué rico poder hacer un original, estar directamente con ellos contando una súper historia. Y creo que La huésped es una súper historia que reúne una cantidad de ingredientes para ser lo que es. Es maravillosa, con personajes profundos, con claroscuros, en donde a veces los vemos como villanos, en otros momentos como héroes, pero en general son seres humanos tratando de sobrevivir”, expresó Villalobos al portal Produ, sobre su felicidad por hacer su primer proyecto en Netflix.

Las primeras impresiones de la serie apuntan a que sigue una línea similar a la de Accidente o Pálpito, con escenas de acción y giros de trama sorpresivos. El rodaje de La Huésped se hizo principalmente en la Sabana de Bogotá, incluyendo locaciones como el embalse de Neusa; la zona rural de La Calera; y el municipio de Nemocón, Cundinamarca.

Ese aspecto, según dijo la propia Villalobos, fue un reto importante para ella. “Soy asmática, imagínate. Lo más difícil para mí, a lo largo de mi carrera, ha sido enfrentarme a diversas locaciones que son un reto para mi respiración. Yo sí la pasé bastante regular. ¡Ojo! Visualmente la serie es espectacular. Tu dices ‘wow, ¿eso es Bogotá?’, es una cosa increíble, pero yo sí la pasé bastante regular con el frío, la verdad. Sí, la sufrí muchísimo”, reconoció.