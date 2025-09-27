Colombia

Uribe y De La Espriella buscan consensos en Colombia entre el Centro Democrático y la aspiración presidencial independiente

El expresidente y el precandidato independiente sostuvieron un encuentro en el que resaltaron la importancia de unir esfuerzos para fortalecer los principios democráticos en el país, según informaron en sus redes sociales oficiales

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Abelardo de la Espriella, precandidato
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial independiente, junto al expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel / X

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que mantuvo una reunión con el abogado y precandidato presidencial Abelardo de La Espriella.

Uribe destacó que existe un respeto mutuo: por un lado, se reconoce la candidatura independiente de De La Espriella y, por otro, el compromiso que Uribe mantiene con el Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el encuentro, ambos manifestaron su interés en promover “los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”.

Me he reunido con el Dr. Abelardo de La Espriella. Nosotros respetamos su candidatura independiente y él respeta el proceso y nuestra responsabilidad con el Centro Democrático. En esta conversación coincidimos en la necesidad de buscar los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”, afirmó el expresidente Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Publicación de Uribe en su
Publicación de Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter - crédito captura de pantalla / X

Cruce de acusaciones entre Petro y De la Espriella por video de joven indígena

La controversia entre Abelardo De la Espriella y Gustavo Petro se intensificó tras la difusión de un video en el que una joven indígena cuestionó duramente al precandidato presidencial, lo que llevó al presidente a intervenir públicamente y desencadenó una serie de declaraciones cruzadas en redes sociales.

El episodio, que se originó en plataformas digitales, puso en primer plano el debate sobre el trato y la representación de los pueblos indígenas en el discurso político colombiano. El material audiovisual, que comenzó a circular en redes sociales, muestra a una joven indígena rechazando con firmeza los comentarios recientes de De la Espriella.

La crítica se centró en una frase pronunciada por el precandidato: “O van a saber también lo duro que muerde el tigre”, expresión que la joven interpretó como una amenaza directa hacia las comunidades originarias. En el video, la joven calificó a De la Espriella de fascista y recordó antecedentes de su carrera profesional: “El fascista Abelardo de la Espriella pasó de amenazar con destripar a la izquierda a amenazar a los pueblos originarios”, afirmó, para luego cuestionar el historial del abogado.

Abelardo de la Espriella acusó
Abelardo de la Espriella acusó al presidente Petro de instrumentalizar a los indígenas para ganar elecciones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La joven continuó su intervención señalando: “Es que definitivamente este señor no tiene nada de vergüenza. El mismo que ha tenido reconocimiento en Colombia por ser uno de los abogados de los grandes mafiosos en el país, hoy le pide a los pueblos indígenas dizque volverse ciudadanos de verdad. ¿Qué es ser para él un ciudadano de verdad? ¿Será que es arrodillarse al uribismo y a la derecha? Pues para eso no cuente con nosotros”.

Además, criticó la estrategia política del precandidato, al afirmar: “Y es una lástima que este señor tenga que hacer su campaña acudiendo a los señalamientos y a las estigmatizaciones, en lugar de proponer iniciativas para la protección de nuestros derechos como comunidades étnicas, tal como lo establece la propia Constitución Política de Colombia. ¿O será que también para hacer campaña va a echar la Constitución a la basura?”.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. El mandatario compartió el video en su cuenta oficial de X, acompañándolo de un mensaje en el que cuestionó abiertamente la postura de De la Espriella: “¿Morder como tigre a los indígenas? Fascismo puro. ¿Cómo se le ocurre insultar a los pueblos que estaban aquí hace 30.000 años y ya hacían arte? ¿Somos ‘schifos’ o somos demócratas?”.

Con esta publicación, Petro evidenció su desacuerdo con los discursos que, desde ciertos sectores políticos, se dirigen a los pueblos indígenas, y subrayó la importancia de respetar a las comunidades ancestrales. La respuesta de Abelardo De la Espriella fue inmediata y contundente.

Abelardo de la Espriella señaló
Abelardo de la Espriella señaló que Gustavo Petro usaba a las comunidades indígenas solo para las elecciones - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

A través de su cuenta en X, el precandidato presidencial acusó al presidente de utilizar políticamente a los pueblos indígenas con fines electorales: “Petro, no vengas a posar como defensor de los indígenas. Farsante, tú los has usado de mampara para hacerte elegir; los has instrumentalizado para tus fines políticos”, escribió.

Temas Relacionados

Álvaro UribeAbelardo de La EspriellaCentro DemocráticoElecciones presidenciales 2026Elecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva imputación pone en jaque a Nicolás Petro: Fiscalía revela millonaria red de contratos y chats comprometedores

La Fundación Conciencia Social de Barranquilla figura en el centro de la investigación, que involucra el desvío de recursos estatales

Nueva imputación pone en jaque

Cobradiario fue asesinado a tiros en Atlántico: la víctima estaba haciendo unos cobros cuando fue atacada

El hecho ocurrió en el municipio de Puerto Colombia, cuando motorizados le propinaron varios impactos de bala al hombre de 52 años

Cobradiario fue asesinado a tiros

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

En el clásico del fútbol profesional colombiano, verdes y azules se ven las caras en el Atanasio Girardot, aún con Nacional sin técnico en propiedad

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Kendrick Lamar se presentará en Bogotá con operativo de seguridad y movilidad para su esperado concierto

La primera visita del rapero en solitario a Colombia impulsa operativos especiales de movilidad, actualización de infraestructura y medidas acústicas en el recinto, que espera miles de asistentes este sábado 27 de septiembre

Kendrick Lamar se presentará en

Juan Carlos Pinzón oficializó su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026: “Soy el único que ha derrotado al crimen”

La experiencia en seguridad y la búsqueda de consensos marcan la estrategia del exfuncionario frente a la dispersión de liderazgos

Juan Carlos Pinzón oficializó su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Kendrick Lamar se presentará en

Kendrick Lamar se presentará en Bogotá con operativo de seguridad y movilidad para su esperado concierto

Westcol contó lo que hace todos los días antes de una transmisión en vivo: les envío contundente mensaje a los que le dejan comentarios

Cris Pasquel vivió un violento atraco en Bogotá: el exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ contó detalles de lo que pasó

Jorge Herrera regresa a ‘MasterChef Celebrity’ tras decisión de los participantes: así fue la votación

“Peacemaker” encabeza el top 10 de series en HBO Max Colombia hoy 26 de septiembre

Deportes

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Así reaccionó la prensa mexicana a la derrota del Club León, de James Rodríguez, ante Juárez: “Los domaron”

Unión Magdalena fue sancionado con millonaria multa por impedir el reinicio oportuno del segundo tiempo frente a Santa Fe

Así se encuentra Néiser Villarreal para el Mundial de Chile con la selección Colombia sub-20: técnico César Torres dio detalles

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar