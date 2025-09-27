Colombia

Modelo colombiana encarcelada en China por narcotráfico podría quedar en libertad en 2026: esto es lo que se sabe

Juliana López fue capturada en 2015 luego de encontrarse cocaína en sus pertenencias, mientras se encontraba en la ciudad de Guangzhou

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Juliana López, modelo arrestada en
Juliana López, modelo arrestada en China en 2015 por narcotráfico, podría recuperar su libertad en 2026 - crédito @juli_lopezs/Instagram

Juliana López tenía 22 años y varios proyectos por delante. Aunque en 2014 se postuló sin éxito para ser señorita Antioquia, pronto encontró oportunidades en el modelaje y hasta sumándose al equipo de fútbol femenino aficionado Divas Fútbol Club. También trabajaba como presentadora en un programa musical regional.

Pero su vida dio un giro radical el 18 de julio de 2015. Ese día, aprovechando un viaje programado a China para comprar algunas mercancias que planeaba revender en Colombia a su regreso; aceptó viajar con 610 gramos de cocaína en un computador portátil, lo que llevó a su detención por la policía del aeropuerto de Guangzhou.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante el juez, Juliana aceptó los cargos por tráfico de narcóticos y explicó que transportó la droga a pedido de un amigo al que identificó como “Sergio”. Debido a la dureza de las leyes en el país asiático, que contemplan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte en casos de narcotráfico, se le impuso una sentencia de 15 años de prisión.

Juliana López fue condenada a
Juliana López fue condenada a 15 años de prisión, tras ser atrapada transportando 610 gramos de cocaína - crédito @juli_lopezs/Instagram

Desde su encarcelamiento han transcurrido 10 años. Hoy Juliana tiene 31 años, pero todo indica que su libertad estaría cerca de llegar.

Según informó el programa La Red de Caracol Televisión, la modelo “podría obtener la libertad en 2026, cuatro años antes de cumplir la condena completa”, según pudieron conocer a través de sus familiares. Sin embargo, el programa reveló que pese a pactar una entrevista con ellos, días después estos desistieron esgrimiendo razones de seguridad.

Por otra parte, los familiares le indicaron al citado programa que Juliana no tendría intenciones de regresar a Colombia luego de cumplir su condena, por temor a represalias producto de su detención.

Familiares de Juliana López revelaron
Familiares de Juliana López revelaron que la mujer no tiene planes de retornar a Colombia, por miedo a represalias en su contra - crédito @juli_lopezs/Instagram

En su momento, la Cancillería explicó a El Tiempo en qué consistía el mecanismo de reducción de la condena en China. “Por ley tiene derecho a aplicar a una reducción cada año y medio, y la reducción máxima puede ser de nueve meses (en cada periodo)”.

La madre de Juliana se radicó en China

Tiempo después de su arresto, Nubia Sarrazola viajó al país asiático para estar más cerca de su hija. Inicialmente fue recibida inicialmente por un hombre que la albergó durante un año en su casa. Desde entonces, pudo costearse un arriendo propio y trabaja para enviar puntualmente una ayuda económica mensual a su hija.

Según lo estipula la legislación china, las visitas de familiares están estrictamente limitadas: solo están permitidas una vez al mes, durante media hora, aunque según dieron a conocer sus familiares a El Tiempo en 2019, la madre a veces consigue hasta una hora de tiempo con Juliana gracias a su buen comportamiento.

Pese a ello, siempre las separa un grueso vidrio en la sala de visitas, por lo que su madre se ve imposibilitada de tocarla. No obstante, eso no le ha impedido visitarla cada vez que tiene la oportunidad. Ya en 2019, los familiares de Juliana afirmaron que la madre tampoco tenía intenciones de regresar a Colombia, por temor a la seguridad de Juliana.

La vida de Juliana López en prisión

Durante su estancia en prisión,
Durante su estancia en prisión, Juliana ha tenido que trabajar para costearse sus gastos en la prisión - crédito @juli_lopezs/Instagram

Por lo que se ha sabido por parte de sus familiares, en su tiempo libre durante los domingos, la mujer estudia inglés, francés y mandarín, mientras trabaja dentro de la prisión construyendo motores de ventiladores y secadores. Este empleo, que implica largas jornadas, le permite sostenerse economicamente, puesto que debe pagar todos sus gastos personales dentro de la cárcel.

“Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy muy bien. Sigo trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes nos hacen examen, entonces también presión estudiantil”, expresó Juliana en una carta que le hizo llegar a su madre y que fue compartida por La Red, dando constancia de la dureza de la vida en prisión.

Temas Relacionados

Juliana LópezModelo capturada en ChinaNarcotráficoChinaColombia-Noticias

Más Noticias

Las contradicciones de Petro en política exterior: pasó de rechazar mercenarismo a convocar colombianos para “luchar” en Gaza en menos de 24 horas

Luego de participar en una manifestación propalestina en Nueva York, el presidente de Colombia sorprendió al anunciar que abrirá una lista oficial de voluntarios para combatir contra el genocidio en Medio Oriente

Las contradicciones de Petro en

Cayeron tres integrantes de Los del Hato, red de explotación sexual infantil en Santander: ofrecían servicios desde $100.000

Una mujer, señalada como cabecilla de una red delictiva, fue detenida junto a dos cómplices por delitos relacionados con pornografía y proxenetismo, tras ser acusada de instrumentalizar a niñas

Cayeron tres integrantes de Los

Alerta por menor de edad que habría caído en el humedal La Vaca en Bogotá: Bomberos lo buscan

Las imágenes que circulan del lugar documentan la presencia activa de rescatistas, mostrando a las autoridades equipadas con trajes impermeables y herramientas especializadas en salvamento acuático

Alerta por menor de edad

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Varias personas lograron identificarlo y capturaron el momento en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales

Kendrick Lamar estuvo en la

Súper Astro Sol: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Súper Astro Sol: jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Consternación por el asesinato de

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Kendrick Lamar estuvo en la

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Esposo de Ana Karina Soto se refirió a la filtración del video íntimo de la presentadora hace años: “Me alegra verte hablar de tu tragedia”

Deportes

Atlético Nacional habría tomado una

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Egan Bernal compite en la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia en Ruanda: hora y dónde ver