Modelo colombiana encarcelada en China por narcotráfico podría quedar en libertad en 2026: esto es lo que se sabe

Juliana López, modelo arrestada en China en 2015 por narcotráfico, podría recuperar su libertad en 2026 - crédito @juli_lopezs/Instagram

Juliana López tenía 22 años y varios proyectos por delante. Aunque en 2014 se postuló sin éxito para ser señorita Antioquia, pronto encontró oportunidades en el modelaje y hasta sumándose al equipo de fútbol femenino aficionado Divas Fútbol Club. También trabajaba como presentadora en un programa musical regional.

Pero su vida dio un giro radical el 18 de julio de 2015. Ese día, aprovechando un viaje programado a China para comprar algunas mercancias que planeaba revender en Colombia a su regreso; aceptó viajar con 610 gramos de cocaína en un computador portátil, lo que llevó a su detención por la policía del aeropuerto de Guangzhou.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante el juez, Juliana aceptó los cargos por tráfico de narcóticos y explicó que transportó la droga a pedido de un amigo al que identificó como “Sergio”. Debido a la dureza de las leyes en el país asiático, que contemplan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte en casos de narcotráfico, se le impuso una sentencia de 15 años de prisión.

Juliana López fue condenada a 15 años de prisión, tras ser atrapada transportando 610 gramos de cocaína - crédito @juli_lopezs/Instagram

Desde su encarcelamiento han transcurrido 10 años. Hoy Juliana tiene 31 años, pero todo indica que su libertad estaría cerca de llegar.

Según informó el programa La Red de Caracol Televisión, la modelo “podría obtener la libertad en 2026, cuatro años antes de cumplir la condena completa”, según pudieron conocer a través de sus familiares. Sin embargo, el programa reveló que pese a pactar una entrevista con ellos, días después estos desistieron esgrimiendo razones de seguridad.

Por otra parte, los familiares le indicaron al citado programa que Juliana no tendría intenciones de regresar a Colombia luego de cumplir su condena, por temor a represalias producto de su detención.

Familiares de Juliana López revelaron que la mujer no tiene planes de retornar a Colombia, por miedo a represalias en su contra - crédito @juli_lopezs/Instagram

En su momento, la Cancillería explicó a El Tiempo en qué consistía el mecanismo de reducción de la condena en China. “Por ley tiene derecho a aplicar a una reducción cada año y medio, y la reducción máxima puede ser de nueve meses (en cada periodo)”.

La madre de Juliana se radicó en China

Tiempo después de su arresto, Nubia Sarrazola viajó al país asiático para estar más cerca de su hija. Inicialmente fue recibida inicialmente por un hombre que la albergó durante un año en su casa. Desde entonces, pudo costearse un arriendo propio y trabaja para enviar puntualmente una ayuda económica mensual a su hija.

Según lo estipula la legislación china, las visitas de familiares están estrictamente limitadas: solo están permitidas una vez al mes, durante media hora, aunque según dieron a conocer sus familiares a El Tiempo en 2019, la madre a veces consigue hasta una hora de tiempo con Juliana gracias a su buen comportamiento.

Pese a ello, siempre las separa un grueso vidrio en la sala de visitas, por lo que su madre se ve imposibilitada de tocarla. No obstante, eso no le ha impedido visitarla cada vez que tiene la oportunidad. Ya en 2019, los familiares de Juliana afirmaron que la madre tampoco tenía intenciones de regresar a Colombia, por temor a la seguridad de Juliana.

La vida de Juliana López en prisión

Durante su estancia en prisión, Juliana ha tenido que trabajar para costearse sus gastos en la prisión - crédito @juli_lopezs/Instagram

Por lo que se ha sabido por parte de sus familiares, en su tiempo libre durante los domingos, la mujer estudia inglés, francés y mandarín, mientras trabaja dentro de la prisión construyendo motores de ventiladores y secadores. Este empleo, que implica largas jornadas, le permite sostenerse economicamente, puesto que debe pagar todos sus gastos personales dentro de la cárcel.

“Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy muy bien. Sigo trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes nos hacen examen, entonces también presión estudiantil”, expresó Juliana en una carta que le hizo llegar a su madre y que fue compartida por La Red, dando constancia de la dureza de la vida en prisión.