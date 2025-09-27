Lujo, fiestas privadas y traiciones: la doble vida de B King y DJ Regio Clown, asesinados en México, y el rastro de un Mercedes Benz sin placas

El descubrimiento de los cuerpos de B King y DJ Regio Clown en las afueras de Ciudad de México ha generado alarma en la comunidad artística y diplomática, mientras autoridades investigan posibles nexos con el crimen organizado mexicano - crédito @bkingoficia y @regioclownn/Instagram

El hallazgo de los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, en las afueras de Ciudad de México, ha conmocionado a la comunidad artística y a las autoridades de ambos países.

El caso, que involucra posibles vínculos con el crimen organizado en México y ha generado repercusiones diplomáticas, fue reportado en detalle por El Tiempo.

La cronología de los hechos comenzó el 14 de septiembre, cuando B King y DJ Regio Clown viajaron a México para presentarse en un evento en Polanco. Ambos participaron en la discoteca Electrolab durante el acto ‘Sin Censura Independence Day’ y tenían previsto asistir a un concierto privado en Iztapalapa el 16 de septiembre.

La desaparición de los artistas se reportó el 17 de septiembre, cuando la modelo venezolana Angie Miller, quien mantenía comunicación constante con ellos, publicó un mensaje en redes sociales solicitando ayuda para encontrarlos. Las autoridades mexicanas sospechan que este mensaje pudo haber servido como coartada para encubrir el crimen.

Cinco días antes de que sus familiares los identificaran por sus tatuajes y pruebas de ADN, los cuerpos de los artistas ya se encontraban en el anfiteatro de El Chalco, a 36 kilómetros de la capital mexicana.

El hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos en Ciudad de México expone los riesgos crecientes para figuras públicas y el impacto de la criminalidad en el tejido cultural y social - crédito B King/Instagram, Carlos Jiménez/X y red social X

La Fiscalía local los halló envueltos en bolsas y con signos de tortura. Inicialmente, la investigación contempló la hipótesis de un secuestro extorsivo, dado el estilo de vida ostentoso de Regio Clown, quien solía exhibirse en redes sociales con vehículos de lujo, aviones privados, motocicletas de gran cilindrada y caballos.

Sin embargo, un mensaje hallado junto a los restos abrió una nueva línea de investigación: la posible autoría de la Familia Michoacana, un grupo criminal con conexiones en Colombia.

Las autoridades han centrado sus pesquisas en los vínculos de los artistas con figuras del crimen organizado. De acuerdo con información obtenida por El Tiempo, B King y Regio Clown compartían su ubicación y detalles de sus actividades con Angie Miller y otra persona.

En chats recuperados por los investigadores, Regio Clown expresó su desconfianza y mencionó contactos con individuos identificados como ‘Mariano’ y el ‘Comandante’, este último conocido como Cristopher, quien se presenta como funcionario estatal, pero sería un enlace de capos que reclutan artistas y jóvenes colombianas para fiestas privadas.

Además, se investiga la participación de mercenarios y exmiembros de la Fuerza Pública Colombiana en la seguridad de estos eventos.

El hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos en Ciudad de México expone los riesgos crecientes para figuras públicas y el impacto de la criminalidad en el tejido cultural y social - crédito Instagram

El pasado de B King también ha cobrado relevancia en la investigación. El propio artista afirmaba ser familiar de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, excapo vinculado al ‘clan del Golfo’.

En declaraciones a El Tiempo, Fritanga negó un parentesco directo, aclarando que B King era sobrino de una de sus exparejas, con quien no mantenía relación desde hace más de una década.

Por su parte, Diana Lucía Salazar Cárdenas, identificada como la tía de B King, enfrenta cargos en Colombia por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato.

Además, se indagan propiedades y empresas asociadas al reguetonero, así como los frecuentes viajes de Regio Clown a Cancún.

El caso ha generado reacciones en distintos ámbitos. El presidente Gustavo Petro solicitó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, que se intensificaran los esfuerzos para localizar a los artistas con vida, aunque para ese momento ya se había confirmado su fallecimiento.

El entorno artístico y los familiares han expresado su consternación, mientras que la modelo Angie Miller permanece detenida. Juan Camilo Gallego, mánager de B King, denunció haber recibido amenazas tras presentar la denuncia y se encuentra solicitando asilo en dos países.

Dos artistas colombianos hallados desmembrados en México desatan una investigación internacional. Sospechas de narcos, mensajes en redes y una figura clave tras las rejas - crédito Instagram

En el marco de la investigación, las autoridades mexicanas localizaron el Mercedes Benz sin placas que recogió a los artistas en el gimnasio de un hotel en la avenida Masaryk, en Polanco. El vehículo apareció en la Hacienda Rancho el Cayón, en Tepetlaoxtoc, a unos 40 kilómetros del lugar donde se vio por última vez a los músicos.

En el predio, que cuenta con un sótano, también se hallaron otro automóvil de alta gama y una motocicleta de gran cilindrada. Las autoridades intentan determinar si este sitio está relacionado con el asesinato de dos mujeres, madre e hija, ocurrido en julio de 2020 en la misma zona.