EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Las candidatas tendrán que dar un discurso expresando al jurado por qué merecen ser elegidas como 'Miss Universe Colombia' - crédito Canal RCN

Miss Universe Colombia entró en la recta final de la definición para escoger a la nueva soberana de la belleza. Luego de una prueba donde las candidatas tuvieron que demostrar su coordinación por equipos en la que tuvieron que montar una coreografía, el programa del Canal RCN presentará un nuevo desafío para las candidatas.

Tal y como anticipó la presentadora Claudia Bahamón, este sábado 27 de septiembre será la última prueba antes de la elección y coronación de la candidata que representará al país en la gala 74 de Miss Universo en Tailandia, el 21 de noviembre.

La decisión estará en manos del jurado compuesto por Andrea Tovar, Valerie Domínguez, y Hernán Zajar.

Todas las incidencias del episodio, a continuación.