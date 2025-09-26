Obispo colombiano causó polémica al denunciar, según él, las falacias del aborto y la eutanasia: “No puede ser digno eliminar la vida de quien aún no ha nacido”

El clérigo pidió seguir el ejemplo de la virgen María - crédito Diócesis de Pasto / Facebook

Una declaración del obispo de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, en medio de una eucaristía ha causado polémica.

El religioso afirmó durante la misa por la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced que el aborto y la eutanasia no constituyen actos dignos y sostuvo que atentan contra la vida de personas cuya dignidad reside en haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios.

Estas declaraciones no pasaron por alto, luego de que en la misma cuenta de Facebook de la Diócesis de Pasto se transmitió el acto litúrgico en el que quedó constancia de las palabras de Monseñor Cárdenas.

Durante la misa el obispo también invitó a los fieles a acudir a la Virgen María, a quien definió como “compañera de quienes buscan dignidad y libertad”.

Días antes se formó otra polémica por cuenta de un cartel instalado en la fachada del Congreso en Bogotá. Por lo anterior, la representante Jennifer Pedraza rechazó la instalación de carteles contra el aborto y que instan a las mujeres a tener hijos - crédito @JenniferPedraz/X

Sin embargo, fueron dos los momentos, al principio y al final de la eucaristía, los que estuvieron marcado por las referencias que monseñor Cárdenas hizo sobre el aborto.

En la primera parte se desligó sobre lo que él considera ha sido una tergiversación de la palabra “dignidad”, sumado a la “libertad”.

No obstante, en este punto explicó: “Una vida digna es vivir sin Dios, es convertirse en el propio creador de sus normas y de sus límites. Una humanidad que ha olvidado que la dignidad que tiene le viene de ser imagen y semejanza de Dios. Una dignidad que deshumaniza, que habla del respeto por la vida, pero solo de cierta vida y de ciertas vidas, pero no toda la vida y todas las vidas”.

Acto seguido dejó una pregunta para los fieles: “¿Qué significa dignidad para nosotros los cristianos? Dignidad significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dignidad significa vivir bajo el proyecto y la voluntad de Dios sin pretender suplantarlo. La dignidad significa respetar la ley natural inscrita en la humanidad... desde su mismo momento de concepción hasta el último momento de su existencia natural“.

En Colombia se han realizado 178 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 15 de octubre de 2021 - crédito archivo EFE/Biel Aliño

En consecuencia, monseñor Cárdenas aseguró que “por eso no puede ser digno eliminar la vida de quien aún no ha nacido simplemente porque incomoda y porque eludimos la responsabilidad”.

En ese punto hizo una salvedad ante los presentes: “Perdónenme, lo digo como redundante. Eludimos la responsabilidad de nuestra irresponsable manera de vivir nuestra sexualidad. No podemos llamar dignidad a elegir cuándo tenemos que morir”.

En esta primer alusión al aborto y la eutanasia el religioso concluyó que la “muerte digna es vivir como Dios lo ha querido y morir como Dios lo ha querido”, e invitó a los hermanos y hermanas a “recuperar el verdadero sentido de la dignidad, lo que significa desde nuestra fe y desde lo que Dios nos ha revelado”, agregó.

Las declaraciones se conocieron el 24 de septiembre de 2025 - crédito Diócesis de Pasto / Facebook

La invitación del obispo de Pasto a rezar frente a centros de prácticas de aborto

En un segundo momento, cerca del final de la liturgia, monseñor Cárdenas explicó que desde el mismo miércoles 24 de septiembre de 2025, un grupo de hombres y mujeres “van a iniciar hoy la campaña de cuarenta días por la vida, que pasen un poco aquí al frente y vamos a hacer su envío”, dijo en principio el clérigo.

“Los vamos a bendecir. Esta campaña consiste en cuarenta días orando, orando para que podamos verdaderamente valorar la vida, especialmente aquella vida que está por nacer. Son hombres y mujeres que con valentía van a estar cuarenta días orando en la calle, en algún lugar donde se practica el aborto, frente a un lugar... Esto no les es fácil. A veces los persiguen, los amenazan, los acosan, pero ellos y ellas lo hacen porque son conscientes de que solo Dios es el dueño de la vida y el poder de la oración ha salvado muchas vidas”, explicó el obispo de Pasto.

Al final precisó: “Esperamos poder cambiar, sobre todo, la mentalidad aire en relación con lo que significa la dignidad de la vida desde el primer momento de su concepción hasta el último momento de su existencia natural”.

El obispo reiteró que, para los cristianos, la dignidad está en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y en vivir de acuerdo con su proyecto, sin pretender ocupar su lugar.

Asimismo, instó a los católicos a recuperar el sentido auténtico de la dignidad, conforme a la fe y a la revelación recibida. Como ejemplo, los invitó a contemplar a María al pie de la cruz, describiéndola como una mujer que, pese al dolor y el sufrimiento, permaneció de pie, sin ser derrotada.

El obispo de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, causó polémica por sus declaraciones en contra de la eutanasia y el aborto - crédito Diócesis de Pasto / Facebook

Las palabras del obispo se conocen después de la publicación de un informe del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organización que respalda la eutanasia, donde se detalla que entre 2015 y 2024 se han practicado 1.044 procedimientos en Colombia, con un alza significativa en 2024, año en el que se registraron 352 casos.

Por otra parte y en febrero de 2025, Profamilia reportó que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres accedieron al aborto en el país, superando las 56.000 intervenciones en 2024.

A pesar de que ni el aborto ni la eutanasia figuran como prácticas legales en la legislación colombiana, ambas se realizan bajo la protección de fallos de la Corte Constitucional que han avalado su despenalización.