Colombia

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Durante una transmisión en vivo, el influenciador expresó que lo que más le afecta no es la ruptura sentimental, sino la ausencia de sus animales, anticipando reacciones de los fans por sus declaraciones

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
El influenciador contó, delante de su actual pareja Carolina Gómez, que la ruptura de su anterior relación tuvo implicaciones importantes - crédito @clips_jm_kick/TikTok

Durante las últimas semanas, el creador de contenido, Yeferson Cossio, ha estado en noticia por revelar detalles sobre el final de su relación con Jenn Muriel en 2022 (aunque esta se hizo pública hasta 2023).

En una transmisión en Kick, donde coincidió con Yina Calderón, Cossio salió al paso de las especulaciones de la huilense, quien afirmó que la ruptura fue causada por una infidelidad de Cossio con su actual pareja, Carolina Gómez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Sí hubo una infidelidad, fue en febrero, y yo a Carolina la conozco en mayo. Entonces, ¿cómo van a decir que ella es la culpable?”, señaló, negando lo dicho por la DJ.

Además, Cossio reveló que le regaló una casa a Muriel al terminar la relación, gesto que ella rechazó, generando preguntas alrededor de lo que realmente ocurrió.

Yeferson Cossio afirmó que su
Yeferson Cossio afirmó que su relación con Jenn Muriel ya iba en decadencia cuando la acompañó para recibir un reconocimiento en el Congreso, en 2022 - crédito @yefersoncossio/Instagram

En una nueva transmisión en su cuenta de Kick, Yeferson Cossio hizo un nuevo señalamiento contra su expareja, a quien acusó públicamente de haberle robado a sus perros tras la ruptura de su relación.

Según relató el creador de contenido, después de separarse y acordar mantener contacto solo para cuidar a los animales, la modelo decidió cortar toda comunicación con él y llevarse a los perros que compartían.

“Cuando la relación se acabó, antes de saber que ella me iba a robar a mis hijos (perros) de la manera más cruel y vil posible, se suponía que íbamos a quedar bien”, expresó Cossio.

El creador de contenido explicó que el distanciamiento entre ambos comenzó a aumentar en octubre de 2022, poco después de que Muriel recibiera la cinta presidencial Honor de Excelencia en el Congreso de la República. Para esa ocasión, él viajó desde Japón y asistió a la ceremonia para sorprenderla, pero eso no evitó que la relación terminara en malos términos.

El creador de contenido lamentó
El creador de contenido lamentó la situación con los perros, pero que fuera de eso no hubo mayores dramas en su separación - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador de contenido anticipó posibles críticas en redes sociales y aclaró que su molestia no está relacionada con sentimientos hacia su expareja, sino con la pérdida de sus mascotas. “Lo que no supero es que me haya robado mis perros… de resto, todo está bien. Sé que van a decir otra cosa, pero eso es lo que realmente me duele”, afirmó.

Las sospechas de Cossio resultaron acertadas, pues una vez que el fragmento del video se difundió en diversas plataformas, las reacciones fueron especialmente duras contra el paisa, criticándolo por hablar de su relación pasada frente a su actual pareja.

Algunos comentarios fueron: “Que deje de hablar de Jenn Muriel, esa espectacular mujer le quedó grande”, “Qué estrés que el novio de uno esté hablando de la ex”, “Van a pasar 20 años y él seguirá pensando en Jen”, “Los hijos son de la mamá”, “Ayyy, por favor, Dios guarda a este hombre y que s…”e te olvide donde…”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Yeferson Cossio confiesa que Jenn Muriel fue víctima en su relación tras infidelidad

Yeferson Cossio admitió que fue
Yeferson Cossio admitió que fue infiel a Jenn Muriel, pero negó que fuese con su actual pareja o con Aida Victoria Merlano - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Con franqueza y sin filtros, el antioqueño habló sobre la ruptura y las razones que lo llevaron a ponerle punto final a su historia de amor con la modelo.“Esa mujer y yo terminamos. Yo también le entregué mi juventud. ¿De qué está hablando? Dicen que ella es ‘la mujer del proceso’. ¿Qué proceso, carajo? El proceso fue de los dos”, dijo con tono molesto, refiriéndose a quienes critican la forma en que terminó su noviazgo y el tiempo que la modelo pasó junto a él.

Acto seguido, negó los rumores sobre las personas con quienes lo han implicado en su infidelidad.“Primero, no es ella (Aida Victoria Merlano). Les aclaro una cosa: hubo una infidelidad, sí, pero tampoco fue con Caro”, explicó.

Al justificar su actuar, Cossio reconoció que para él Jenn Muriel sí fue una víctima de la situación, aunque también dio detalles al respecto.“¿Por qué el engaño? Porque me nació, marica”, aseguró, y agregó que la relación con Muriel había cambiado con el tiempo.“La relación se había tornado de tal manera que ya no se sentía como si fuéramos pareja, sino como hermanos”, expresó.

Temas Relacionados

Yeferson Cossio Jenn Muriel MascotasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

El santandereano indicó que tiene el mismo peinado desde que varias figuras de la selección Colombia en los 90 lo popularizaron

Doble de René Higuita invitó

Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

El colombiano Juan Díaz visitó un pueblo en Islandia que tiene 10 habitantes

Colombiano mostró cómo es la

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Con la salida de Jorge Bava de los Cardenales, el equipo empezó la búsqueda de su reemplazo y tendría las primeras hojas de vida para analizar en los próximos días

Estos serían los candidatos para

Abren convocatoria para que maestros colombianos enseñen en Estados Unidos y con jugosos salarios

De acuerdo con el programa, los contratos pueden extenderse hasta cinco años y ofrecen salarios competitivos, junto con beneficios como cobertura médica y la posibilidad de trasladar a la familia

Abren convocatoria para que maestros

Caso Harold Aroca expone negligencia operativa en Bogotá: destapan presuntos vínculos entre autoridades y bandas criminales

La búsqueda del joven estuvo liderada por su entorno cercano y organizaciones sociales, quienes denunciaron demoras, falta de acción y ausencia de apoyo estatal en un contexto de creciente criminalidad urbana

Caso Harold Aroca expone negligencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Marbelle se fue contra Margarita Rosa por subsidio para estudiar en la universidad: “¿Cómo amanecieron mis gomelos estrato 3?

Equipo legal de Marcela Reyes anunció medidas para defender a la DJ por presunta injuria y calumnia

La Tremenda reveló por qué se separó del creador de contenido, Jordan Galván: “Lo que pasó no tiene perdón de nadie”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

Deportes

Estos serían los candidatos para

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final

Referente de Santa Fe dejó indirecta contra Jorge Bava tras su salida del club: “Eso importa muy poco”

Eduardo Méndez reveló que Jorge Bava busca cobrar “hasta la risa” tras su salida de Santa Fe