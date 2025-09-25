Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

El influenciador contó, delante de su actual pareja Carolina Gómez, que la ruptura de su anterior relación tuvo implicaciones importantes - crédito @clips_jm_kick/TikTok

Durante las últimas semanas, el creador de contenido, Yeferson Cossio, ha estado en noticia por revelar detalles sobre el final de su relación con Jenn Muriel en 2022 (aunque esta se hizo pública hasta 2023).

En una transmisión en Kick, donde coincidió con Yina Calderón, Cossio salió al paso de las especulaciones de la huilense, quien afirmó que la ruptura fue causada por una infidelidad de Cossio con su actual pareja, Carolina Gómez.

“Sí hubo una infidelidad, fue en febrero, y yo a Carolina la conozco en mayo. Entonces, ¿cómo van a decir que ella es la culpable?”, señaló, negando lo dicho por la DJ.

Además, Cossio reveló que le regaló una casa a Muriel al terminar la relación, gesto que ella rechazó, generando preguntas alrededor de lo que realmente ocurrió.

Yeferson Cossio afirmó que su relación con Jenn Muriel ya iba en decadencia cuando la acompañó para recibir un reconocimiento en el Congreso, en 2022 - crédito @yefersoncossio/Instagram

En una nueva transmisión en su cuenta de Kick, Yeferson Cossio hizo un nuevo señalamiento contra su expareja, a quien acusó públicamente de haberle robado a sus perros tras la ruptura de su relación.

Según relató el creador de contenido, después de separarse y acordar mantener contacto solo para cuidar a los animales, la modelo decidió cortar toda comunicación con él y llevarse a los perros que compartían.

“Cuando la relación se acabó, antes de saber que ella me iba a robar a mis hijos (perros) de la manera más cruel y vil posible, se suponía que íbamos a quedar bien”, expresó Cossio.

El creador de contenido explicó que el distanciamiento entre ambos comenzó a aumentar en octubre de 2022, poco después de que Muriel recibiera la cinta presidencial Honor de Excelencia en el Congreso de la República. Para esa ocasión, él viajó desde Japón y asistió a la ceremonia para sorprenderla, pero eso no evitó que la relación terminara en malos términos.

El creador de contenido lamentó la situación con los perros, pero que fuera de eso no hubo mayores dramas en su separación - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador de contenido anticipó posibles críticas en redes sociales y aclaró que su molestia no está relacionada con sentimientos hacia su expareja, sino con la pérdida de sus mascotas. “Lo que no supero es que me haya robado mis perros… de resto, todo está bien. Sé que van a decir otra cosa, pero eso es lo que realmente me duele”, afirmó.

Las sospechas de Cossio resultaron acertadas, pues una vez que el fragmento del video se difundió en diversas plataformas, las reacciones fueron especialmente duras contra el paisa, criticándolo por hablar de su relación pasada frente a su actual pareja.

Algunos comentarios fueron: “Que deje de hablar de Jenn Muriel, esa espectacular mujer le quedó grande”, “Qué estrés que el novio de uno esté hablando de la ex”, “Van a pasar 20 años y él seguirá pensando en Jen”, “Los hijos son de la mamá”, “Ayyy, por favor, Dios guarda a este hombre y que s…”e te olvide donde…”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Yeferson Cossio confiesa que Jenn Muriel fue víctima en su relación tras infidelidad

Yeferson Cossio admitió que fue infiel a Jenn Muriel, pero negó que fuese con su actual pareja o con Aida Victoria Merlano - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Con franqueza y sin filtros, el antioqueño habló sobre la ruptura y las razones que lo llevaron a ponerle punto final a su historia de amor con la modelo.“Esa mujer y yo terminamos. Yo también le entregué mi juventud. ¿De qué está hablando? Dicen que ella es ‘la mujer del proceso’. ¿Qué proceso, carajo? El proceso fue de los dos”, dijo con tono molesto, refiriéndose a quienes critican la forma en que terminó su noviazgo y el tiempo que la modelo pasó junto a él.

Acto seguido, negó los rumores sobre las personas con quienes lo han implicado en su infidelidad.“Primero, no es ella (Aida Victoria Merlano). Les aclaro una cosa: hubo una infidelidad, sí, pero tampoco fue con Caro”, explicó.

Al justificar su actuar, Cossio reconoció que para él Jenn Muriel sí fue una víctima de la situación, aunque también dio detalles al respecto.“¿Por qué el engaño? Porque me nació, marica”, aseguró, y agregó que la relación con Muriel había cambiado con el tiempo.“La relación se había tornado de tal manera que ya no se sentía como si fuéramos pareja, sino como hermanos”, expresó.