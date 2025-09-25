Resultados Lotería del Meta 24 de septiembre: número ganador del premio mayor de $1.800 millones

El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería del Meta sorteó un premio mayor de 1.800 millones de pesos y más de 40 secos millonarios este miércoles 24 de septiembre.

Descubra si resultó ser uno de los miles de ganadores de esta semana.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 24 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 3265.

Premio Mayor de $1.800 millones

1109 Serie 040

Seco de $300 millones

6068 Serie 003

Seco de $200 millones

6632 Serie 088

Seco de $100 millones

3540 Serie 083

9930 Serie 092

2732 Serie 105

Seco de $50 millones

1010 Serie 117

9238 Serie 009

9994 Serie 098

0496 Serie 129

4634 Serie 002

9586 Serie 096

6496 Serie 043

Seco de $20 millones

2089 Serie 058

9651 Serie 073

4177 Serie 031

2567 Serie 121

8855 Serie 100

0042 Serie 119

3523 Serie 049

6603 Serie 096

0235 Serie 117

1215 Serie 141

Seco de $10 millones

9178 Serie 074

8329 Serie 094

1642 Serie 018

0872 Serie 008

9300 Serie 053

4072 Serie 038

6836 Serie 020

8254 Serie 027

5064 Serie 128

4386 Serie 022

6833 Serie 016

2564 Serie 084

9889 Serie 066

4600 Serie 109

9297 Serie 138

9289 Serie 013

9869 Serie 068

0781 Serie 014

2890 Serie 124

4790 Serie 127

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

La Lotería del Meta sólo celebra un juego cada semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de mil 800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones, lo que da un total de 7 mil 200 millones de pesos en premios.

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta requiere al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es definir su jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.