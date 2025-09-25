Los antecedentes del hijo de ‘Papá Pitufo’, capturado por agredir de muerte a su esposa: alcalde de Cartagena se pronunció

Policía entregó detalles del caso atendido - crédito El Grifo Noticias/Facebook

La captura de Juan Diego Marín Franco, hijo mayor de Diego Marín Buitrago —conocido como “Papá Pitufo” y apodado ‘el zar del contrabando’—, puso al descubierto su historial judicial en medio del caso de presunto intento de feminicidio contra su esposa.

Marín Franco fue detenido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del barrio Canapote, tras ser señalado de agredir con arma blanca a su esposa María Andrea Arango en un lujoso predio del sector Los Moros, en Cartagena (Bolívar).

El caso, conocido el jueves 25 de septiembre, motivó un pronunciamiento inmediato del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que condenó el ataque y exigió celeridad en la investigación.

El alcalde se pronunció sobre este nuevo caso de violencia contra la mujer en la ciudad -crédito Dumek Turbay / X

“Primero lamentar un acto de violencia contra la mujer y esperar que las autoridades puedan concretar rápidamente las circunstancias o la descripción de los hechos que llevaron a esta agresión. Y segundo, rechazar siempre lo que es la violencia, pero por sobre todo la violencia hacia la mujer”, expresó en declaraciones a Semana.

Agresión contra María Andrea Arango

Los hechos ocurrieron el martes 23 de septiembre en horas de la mañana, cuando Marín Franco, de 38 años, y Arango, de 32, viajaron juntos a Cartagena el fin de semana y protagonizaron una discusión que terminó en la brutal agresión.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Serena del Mar, donde la víctima permanece bajo atención médica. Marín Franco, por su parte, quedó bajo custodia policial a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías.

“La Policía Nacional en la ciudad de Cartagena atendió el llamado de la ciudadanía a la Línea 123, donde informan lo que parecía ser una riña al interior de un apartamento de los que alquilan por días, inmediatamente se actúa. En el lugar de los hechos se halla a una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba de 38 años de edad”, indicó puntualmente el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña.

El sujeto habría provocado lesiones con arma blanca - crédito Huele a boca/Facebook

Entre tanto, la defensa, encabezada por el abogado John Villamil y el exfiscal Ricardo Carriazo, sostiene que no existen testigos presenciales que permitan esclarecer con certeza lo sucedido.

Del mismo modo, afirmó al medio citado que su cliente también “tiene heridas en la cabeza y las extremidades”, y que se entregó voluntariamente a las autoridades. Además, anunció que solicitará la revisión de la legalidad de la captura.

“Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”, fueron las palabras de un allegado a la familia, citado por Semana.

Historial judicial de Juan Diego Marín Franco

El nombre de Juan Diego Marín Franco ya había sido mencionado en expedientes judiciales relacionados con la estructura criminal de su padre, Diego Marín Buitrago.

De hecho, un miembro de una oficina de cobro de Cali y el sicario conocido como alias El Lobo lo señalaron, junto a su padre, como financiadores de actividades ilícitas y homicidios.

La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa - Policía Nacional)

Alias El Lobo, condenado a 30 años de prisión, llegó a declarar que Marín Franco habría pagado $200 millones para ejecutar un asesinato, aunque posteriormente se retractó de sus afirmaciones en la cárcel.

Finalmente, la Fiscalía precluyó el proceso contra Marín Franco por falta de pruebas, lo que resultó en su exoneración total de responsabilidad penal. El abogado Villamil enfatizó al medio mencionado que la preclusión del caso equivale a una absolución y que su defendido no cuenta con antecedentes judiciales.

De otro lado, la Interpol emitió una circular roja para buscar y detener a alias Papá Pitufo después de que Marín Buitrago recuperóara su libertad en Portugal mediante un habeas corpus y eludió la justicia colombiana, esperando que se resuelva una solicitud de asilo en Europa. Según Noticias RCN, el involucrado permaneció libre en Europa durante más de un año, utilizando recursos legales para evitar su extradición y complicar su recaptura.