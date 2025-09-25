Colombia

Hombre en Cali grababa una infracción de tránsito, pero terminó presenciando un robo

El video que iba a captar solamente una conducción imprudente, se transformó el testimonio de un atraco en que dos hombres en motocicleta despojaron a una pareja de su vehículo

Por Julieth Cicua Caballero

El robo se presenta en
El robo se presenta en cuestión de segundos en una vía de Cali - Crédito: @EnterateCali

El registro de un asalto armado en el norte de Cali quedó documentado de manera inesperada cuando un ciudadano, que intentaba captar una infracción de tránsito, terminó grabando el momento exacto en que dos hombres en motocicleta despojaron a una pareja de su vehículo.

Esto se habría presentado en el barrio Barranquilla, de la capital del Valle. El video, difundido en las redes sociales de Entérate Cali, muestra cómo la situación se transforma abruptamente de una simple falta vial a un acto delictivo.

La secuencia inicia con un hombre que, desde su automóvil, enfoca su cámara hacia una motocicleta ocupada por dos personas. Ambos circulan entre los vehículos, infringiendo las normas de tránsito.

El hecho pasó en la intersección de la carrera 1D con calle 62, en el barrio Barranquilla - Crédito: @enteratecali / X

Cuando se detienen en el semáforo el parrillero desciende de la moto, saca un arma de fuego y se dirige directamente hacia una pareja que acaba de detenerse en otra motocicleta.

En ese instante, el agresor apunta con el arma y amenaza a los ocupantes, quienes, ante la intimidación, descienden de su vehículo. El asaltante se apodera de la motocicleta y huye del lugar, dejando a las víctimas en la vía pública. El video evidencia la rapidez y violencia del robo.

La grabación, que comenzó como un intento de documentar una infracción, terminó por convertirse en una prueba clave de un robo a mano armada en plena vía del norte de Cali.

En las últimas horas se conoció que el hecho se dio en una zona cercana a la Estación de Policía La Rivera. Los residentes de este sector ya habían solicitado previamente un refuerzo en la vigilancia, debido a la reiteración de robos en los últimos meses.

La modalidad de hurto empleada por los motoladrones se ha consolidado como una de las principales amenazas para la seguridad urbana en la ciudad, afectando tanto al sur como al norte y a otras áreas de alta concurrencia.

Desde el 25 de septiembre
Desde el 25 de septiembre se intensifican los controles en toda la ciudad de Cali - Crédito: Policía de Cali

Según informes de la Policía Metropolitana de Cali, actualmente operan más de 60 estructuras criminales dedicadas a este tipo de delitos en la ciudad. La magnitud del problema ha llevado a las autoridades a anunciar la implementación de operativos especiales a partir del jueves 25 de septiembre, con el objetivo de contrarrestar la actividad de estos grupos.

Estas acciones partirán desde el comando oficial y buscarán atacar de manera directa a las redes responsables de los hurtos.

El brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que, además de intensificar los controles en las vías, se están desarrollando operativos de mayor alcance para desmantelar las organizaciones detrás de estos crímenes.

“Además de reforzar el control en las vías, se viene trabajando en operativos de mayor alcance para golpear a las estructuras detrás de estos delitos”, explicó el oficial, según declaraciones recogidas por la Policía Metropolitana de Cali.

La policía de Cali continúa
La policía de Cali continúa trabajando para disminuir el hurto de esto vehículos - Crédito: Policía de Cali

El balance oficial presentado por la Policía revela que, entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de este año, se han incautado 907 armas de fuego que estaban en poder de bandas criminales y eran utilizadas en delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio económico de los ciudadanos.

Además, las autoridades han logrado la desarticulación de 44 redes del multicrimen y la captura de 4.846 personas por diferentes delitos.

De estas detenciones, 1.058 corresponden a casos de hurto, 350 a homicidio y 712 al porte ilegal de armas de fuego. La persistencia de estos ladrones en moto y la respuesta de las autoridades reflejan la complejidad del fenómeno delictivo que enfrenta Cali, donde de manera recurrente se conocen nuevos hurtos mediante videos en redes sociales, por lo que la comunidad pide soluciones urgentes.

