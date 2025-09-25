Familia pide ayuda a la Cancillería para traer de regreso a joven colombiana hospitalizada en China por un caso de estrés postraumático

La pareja viajó por motivos laborales al lejano Oriente - crédito @slrc777/X

Los familiares de Lisant Linehys Pascuales Rangel, estudiante de licenciatura en artes de la Universidad Popular del Cesar, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la gestión urgente de una misión médica para trasladar a la joven desde un hospital en Hong Kong hacia Colombia.

Pascuales Rangel, de 22 años, viajó hace nueve meses a China junto a su novio tras ser contratada por una empresa internacional como bailarina artística en un parque de atracciones de la capital.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Jessica Rangel, la joven sufrió un cuadro de estrés postraumático luego de enterarse del accidente de tránsito de su hermano menor en Valledupar.

La compatriota permanece bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico en una clínica de Hong Kong.

Según sus familiares, las autoridades de China han impedido su traslado sin acompañamiento especializado, porque consideran que podría representar un riesgo tanto para ella como para otros pasajeros durante el vuelo de regreso, que tendría una duración estimada de 27 horas.

“Estaban realizando actividades artísticas en China y recibió un choque de estrés muy fuerte y un cuadro clínico delicado, ahora mismo es una paciente que necesita una misión médica para que la acompañe junto a su cuidador, que es Juan David Ramírez”, explicó su madre en diálogo con el diario El Heraldo de Barranquilla.

La familia destacó que, pese a contar con los tiquetes aéreos y agotar sus recursos, no se les ha permitido iniciar el retorno sin apoyo profesional.

Por todo lo anterior es que siguen insistiéndole a la Cancillería por la necesidad de apoyo para evitar el deterioro de la salud mental de la joven, que permanece internada y aislada de sus seres queridos.