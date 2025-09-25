Benedetti defendió posible nombramiento de Juliana Guerrero: “No hay que cumplir con ciertos requisitos para ser viceministra”

El nombramiento de Guerrero, que según Benedetti está en pausa, causó una tormenta política por las polémicas en torno a la joven funcionaria - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, a pesar de las numerosas polémicas que se le atribuyen, como la veracidad de su título profesional en contaduría, que habría sido otorgado de forma irregular por la Fundación Universitaria San José, o los registros de varios viajes que realizó en aeronaves de la fuerza pública.

El jefe de la cartera del Gobierno enfatizó sus argumentos al destacar las capacidades de la joven funcionaria, quien fue jefe de gabinete de su despacho, y aseguró que su nombramiento fue una recomendación expresa del presidente Gustavo Petro.

“Lo primero, ella es una persona inteligente, tiene una gran capacidad de análisis y ha estado siempre, por ejemplo, en el proyecto del presidente Petro desde joven... Ella llegó al Ministerio del Interior por recomendación también del presidente de la República, inicialmente como jefe de gabinete. Es un título rimbombante que no tiene nada que ver con su nombramiento real, que fue como secretaria del despacho. Ganaba cuatro millones de pesos, o algo así, no recuerdo bien”, explicó Benedetti en el programa radial La Luciérnaga de Caracol Radio.

Además, Benedetti reveló que la joven funcionaria fue víctima de un atentado en Cesar, departamento del que es oriunda.

Al igual que el presidente Petro, Juliana Guerrero defendió el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Bueno, ella sufrió un atentado en Cesar, atentaron contra su vida, y por eso tuvo que salir de Cesar y de Valledupar. Eso lo sé desde hace como dos o tres años, fue lo que dijeron. Dicho esto, ella va a cumplir una misión que se le encargó... No se pueden dar detalles porque está relacionado con un secuestro y una liberación. Además, tiene que ver con el tema de Aguachica y se le dio el permiso para que así fuera”, explicó Benedetti al exponer los antecedentes por los cuales Guerrero fue escogida para el cargo que ocupa.

Acto seguido, el ministro evitó referirse a las polémicas en torno a Guerrero, asegurando que desconoce con certeza la información que circula sobre ella en relación con su pasado académico. Sin embargo, Benedetti enfatizó que el cargo que ella ocupa no requiere el cumplimiento de ciertos requisitos.

“Luego de eso, viene el tema de las otras cosas que han salido, y de eso no puedo responder porque no tengo cómo saber qué es cierto o no. Además, está el tema de su nombramiento como viceministra, para el cual ya no es necesario cumplir ciertos requisitos. Pero, debido a todo lo que ha sucedido, ese proceso está en stand by. Esa es la respuesta que puedo dar con todo lo que ha venido pasando”, aseveró Benedetti.

El nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, en el Ministerio de Igualdad, está en 'stand by', confirmó Armando Benedetti - crédito Diego Cuevas

Universidad donde se habría graduado irregularmente Juliana Guerrero despidió a su exsecretario general

La controversia en torno al título profesional otorgado a Juliana Guerrero, quien estaba prevista para asumir el cargo de viceministra de Juventud, llevó a la Fundación de Educación Superior San José a tomar una medida inmediata: la destitución del secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez y de todo su equipo de trabajo, quienes además fueron denunciados por la misma institución.

Esta decisión, comunicada oficialmente el viernes 19 de septiembre de 2025, representa la primera consecuencia concreta tras el inicio de una investigación interna por presuntas irregularidades en la expedición del título de Contaduría Pública a Guerrero.

El comunicado emitido por la Fundación reconoció que la entrega de este título “ha sido objeto de controversia”, lo que motivó la apertura de una investigación destinada a esclarecer los hechos. La institución explicó que el objetivo de estas indagaciones es “garantizar el estricto cumplimiento de todos los requisitos académicos y legales” necesarios para la obtención de un título profesional, así como proteger la reputación del centro educativo.

El comunicado de la Fundación San José sobre la controversia por el caso de Juliana Guerrero: despidió a su secretario general y a todo su equipo de trabajo - crédito @ElMakiaDice

Como resultado preliminar de este proceso, la Fundación informó que la destitución del secretario general y la terminación del vínculo laboral de su equipo se realizó “de manera absoluta y con justa causa”.

La institución fundamentó esta medida en los principios de “transparencia, veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente” que rigen los procedimientos académicos y administrativos en este tipo de entidades.

La decisión fue difundida a través de un comunicado oficial, en el que la Fundación de Educación Superior San José detalló que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la entrega del título a Juliana Guerrero.