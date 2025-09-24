Colombia

Yina Calderón responde a la apuesta millonaria del novio de La Valdiri por el enfrentamiento en Stream Fighters: “Vas a perder tu plata, querido amigo”

La próxima pelea de boxeo en ‘Stream Fighters’ entre Andrea Valdiri y Calderón suma polémica tras las apuestas que se están haciendo en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El combate entre las influenciadoras
El combate entre las influenciadoras promete tensión y polémica luego de que Calderón, confiada en su victoria, cuestionara la cantidad de dinero apostada por el empresario - crédito @yinacalderontv @andreavaldirisos/ Instagram

El próximo combate de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sumó un nuevo capítulo de polémica tras la reacción de Calderón a una apuesta pública realizada por Juan David Sepúlveda, pareja de la bailarina barranquillera.

El empresario Sepúlveda compartió recientemente una publicación en redes sociales en la que apostó diez millones de pesos a favor de Valdiri y en contra de Calderón.

Aunque el empresario no mencionó a la influencer directamente, sus palabras provocaron una rápida respuesta.

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 y empresaria de fajas, replicó la apuesta a través de su propia cuenta. Citando el post de Sepúlveda, escribió: “¡La única vaina es que vas a perder tu plata, querido amigo! Pero bueno, a ti te sobra”. Con este mensaje, la empresaria dejó claro que considera que el novio de Valdiri terminará perdiendo el monto apostado.

Calderón no limitó su reacción a un mensaje escrito. En un video difundido en plataformas sociales, la influenciadora calificó a Juan David Sepúlveda de presumir dinero sin fundamento y minimizó la magnitud de la apuesta.

“Ese novio de Valdiri tanta mierda que habla, qué plata, que no sé qué, que el gran empresario, que millonario... y apostó 10 millones, y no decía que 20, que 30, que 25. ¿Dónde está la money?”, expresó entre risas Calderón. Además, añadió de forma directa: “Con lo que apostó va a perder más poquito”.

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri forma parte del evento Stream Fighters, previsto para el 18 de octubre y que se llevará a cabo con público en vivo, además de una transmisión vía streaming.

Con esta apuesta y las declaraciones de Calderón, la tensión alrededor del combate ha aumentado considerablemente en las redes sociales, donde los seguidores discuten sobre quién será la ganadora y el significado del monto apostado. La influenciadora ha reafirmado su confianza en la victoria: “Yo mantengo la fe intacta de que le voy a ganar a Andrea Valdiri”.

La controversia ha convertido el evento en uno de los espectáculos más comentados del momento, con cada movimiento de las protagonistas y sus cercanos generando debate y expectativa entre los usuarios.

