Colombia

Personería de Bogotá anunció devolución de más de 14 mil celulares recuperados que fueron reportados: así puede saber si está el suyo

Los teléfonos móviles hacen parte de un grupo de por lo menos 33 mil teléfonos hurtados que fueron recuperados por las autoridades en Bogotá

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Los celulares fueron recuperados a
Los celulares fueron recuperados a través de diversas operaciones de seguridad - crédito Secretaría Distrital de Seguridad y Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá comunicó que se realizará una jornada de devolución de celulares recuperados para los ciudadanos de Bogotá.

La entidad confirmó este 24 de septiembre la sesión. El personero de la ciudad, Andrés Castro Franco, informó que se trata de cerca de quince mil celulares que habían sido hurtados y luego incautados por la Policía Metropolitana, y que serán entregados a sus propietarios en los próximos días, aunque no se especificó la fecha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa se dio a conocer durante una mesa de trabajo resolutiva liderada por el Ministerio Público Distrital, a la que asistieron representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El encuentro permitió revisar la situación de los dispositivos que, recuperados en operativos contra el hurto, se encuentran actualmente bajo custodia en estaciones de Policía de la ciudad, informó la Personería a través de un comunicado.

En un año, la Policía
En un año, la Policía Metropolitana de Bogotá recuperó 1.800 celulares y logró la captura de 1.372 asaltantes - crédito Secretaría de Seguridad

“En los últimos años se han recuperado cerca de 33 mil celulares. Hoy quedó previsto que, en un mes, se realizará una gran jornada de devolución para que los ciudadanos puedan recuperar parte de estos equipos”, explicó Castro Franco.

El personero dijo también que esta medida tiene como objetivo mejorar la percepción de seguridad y ofrecer una respuesta directa a los afectados por el robo de sus dispositivos.

El llamado a reportar los hurtos

Además, enfatizó la importancia de usar los canales institucionales para reportar estos delitos: “La iniciativa busca dar una respuesta concreta a quienes han sido víctimas de hurto. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie la pérdida de sus equipos y utilice los mecanismos disponibles”, puntualizó el personero.

La Personería de Bogotá reiteró que un mayor número de denuncias permite un mejor seguimiento de los casos y fortalece las estrategias de combate al robo de celulares, aportando a la mejora de la seguridad en la ciudad.

Personería de Bogotá y Acecolombia se unen para prevenir fraudes y proteger a compradores en centros comerciales

La Personería de Bogotá y la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia) sellaron un acuerdo estratégico con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de los compradores y prevenir fraudes en los principales espacios comerciales de la ciudad.

La Personería firmó una alianza para prevenir las estafas en la capital - crédito @personeriabta/X

La campaña, según la información emitida por la Personería, que reúne a más de 49 centros comerciales de Bogotá y a más de 50 asociados a nivel nacional, busca trabajar articuladamente en la defensa del consumidor y consolidar un entorno de confianza y seguridad para la ciudadanía.

Gloria Inés Bohórquez, personera auxiliar de la entidad, habló sobre el carácter incluyente y colaborativo de la iniciativa: “La Personería de Bogotá se ha reunido con Acecolombia, que representa los centros comerciales en el país y en Bogotá, más de los cuarenta y nueve centros comerciales que existen. Los invitamos a que se unan en esta campaña. Queremos prevenir la estafa y proteger los derechos del consumidor”, afirmó durante el lanzamiento de la estrategia conjunta.

Desde el sector comercial, el compromiso quedó igualmente reflejado en las voces de sus representantes. Patricia Urrea, gerente del Centro Comercial Salitre Plaza, celebró la presencia institucional y la alianza con la Personería.

“Tiene un gran significado para nosotros que la Personería esté aquí presente con el capítulo Centro Acecolombia, más de cincuenta centros comerciales que están asociados, porque vamos a trabajar en conjunto para que nuestros clientes no sean engañados, para que nuestros clientes estén alerta y sepan esos signos para que no caigan en la trampa”, indicó.

Algunas de las víctimas han
Algunas de las víctimas han caído luego de ser abordadas en zonas como centros comerciales, denunció la Personería - crédito Camila Díaz/Colprensa

Por su parte, Ana Isabel Coba, gerente del Centro Comercial Plaza de las Américas, remarcó la importancia de una labor articulada con las autoridades.

“Para nosotros, en los centros comerciales, en Acecolombia, que es la agremiación que nos asocia a todos, es muy importante trabajar con todas las autoridades para la prevención de los delitos, para apoyar a nuestro público y a nuestros asociados. En esta oportunidad, con la Personería, hemos hecho un compromiso de divulgación de la campaña para prevención de delitos. Para los centros comerciales y Acecolombia es muy importante trabajar de la mano con la Personería y con todas las entidades para beneficio de nuestro público en general”.

Las entidades convocaron a los ciudadanos a estar atentos y a conocer las señales para evitar ser víctimas de fraude

Temas Relacionados

PersoneríaDevolución celularesHurto celularesJornada devoluciónCelulares recuperadosColombia-Noticias

Más Noticias

Hora y dónde ver el partido de América de Cali vs. Pasto: los Diablos Rojos se ponen al día en el calendario

El cuadro dirigido por David González, pero que tendrá a Alex Escobar en la línea, está obligado a ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones, donde apenas tiene diez puntos

Hora y dónde ver el

Enel abrió más de 140 cupos de prácticas universitarias para jóvenes en Bogotá y otras regiones: así puede acceder

Además de la remuneración, la empresa ofrece modalidad híbrida y una ruta de desarrollo profesional dirigida a jóvenes interesados en iniciar su carrera

Enel abrió más de 140

Gasolina extra: el combustible más caro, los mitos más comunes y las ventajas que sí funcionan

Mientras que algunos motores deportivos y turbos sí necesitan gasolina extra para evitar fallas, la mayoría de carros y motos funcionan sin problema con corriente

Gasolina extra: el combustible más

Abelardo de la Espriella se despachó contra Gustavo Petro y lo acusó de “asesinar, extorsionar y secuestrar” y le recordó su pasado por la guerrilla

El pronunciamiento del abogado se dio cuando el mandatario colombiano pidió que “desclasificaran los documentos secretos” del ahora precandidato y su vínculo con Álex Saab

Abelardo de la Espriella se

El procurador Gregorio Eljach habló de cuáles serán “las grandes amenazas” en el proceso electoral del país: “El bombardeo digital y la desinformación”

El procurador general señala que la tecnología y la propagación de noticias engañosas exigen reforzar la vigilancia para evitar alteraciones en la transmisión de resultados durante las elecciones

El procurador Gregorio Eljach habló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

El “Negro” Salas aclaró las

El “Negro” Salas aclaró las razones por las que Yina Calderón no estuvo en su matrimonio: “No era tan fácil”

Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

Westcol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes: “Quedé muy bello”

Odontóloga que le hizo el diseño de sonrisa a Westcol salió a defenderse de la funa y explicó cuál ha sido el proceso que lleva con el paisa

Mateo Carvajal habría reaccionado a la publicación de su hermano Isaac junto a su exnovia besándose

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Hora y dónde ver el partido de América de Cali vs. Pasto: los Diablos Rojos se ponen al día en el calendario

Esta fue la falta a la disciplina de los jugadores de la Selección Colombia que se quedaron sin Mundial Sub-20

Javier Hernández Bonnet se fue en contra de Ímer Machado e hizo duras revelaciones en contra del arbitraje: “Es un mentiroso”

Millonarios pierde a jugador clave para el clásico contra Atlético Nacional por sanción