Personería de Bogotá anunció devolución de más de 14 mil celulares recuperados que fueron reportados: así puede saber si está el suyo

Los celulares fueron recuperados a través de diversas operaciones de seguridad - crédito Secretaría Distrital de Seguridad y Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá comunicó que se realizará una jornada de devolución de celulares recuperados para los ciudadanos de Bogotá.

La entidad confirmó este 24 de septiembre la sesión. El personero de la ciudad, Andrés Castro Franco, informó que se trata de cerca de quince mil celulares que habían sido hurtados y luego incautados por la Policía Metropolitana, y que serán entregados a sus propietarios en los próximos días, aunque no se especificó la fecha.

La iniciativa se dio a conocer durante una mesa de trabajo resolutiva liderada por el Ministerio Público Distrital, a la que asistieron representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El encuentro permitió revisar la situación de los dispositivos que, recuperados en operativos contra el hurto, se encuentran actualmente bajo custodia en estaciones de Policía de la ciudad, informó la Personería a través de un comunicado.

En un año, la Policía Metropolitana de Bogotá recuperó 1.800 celulares y logró la captura de 1.372 asaltantes - crédito Secretaría de Seguridad

“En los últimos años se han recuperado cerca de 33 mil celulares. Hoy quedó previsto que, en un mes, se realizará una gran jornada de devolución para que los ciudadanos puedan recuperar parte de estos equipos”, explicó Castro Franco.

El personero dijo también que esta medida tiene como objetivo mejorar la percepción de seguridad y ofrecer una respuesta directa a los afectados por el robo de sus dispositivos.

El llamado a reportar los hurtos

Además, enfatizó la importancia de usar los canales institucionales para reportar estos delitos: “La iniciativa busca dar una respuesta concreta a quienes han sido víctimas de hurto. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie la pérdida de sus equipos y utilice los mecanismos disponibles”, puntualizó el personero.

La Personería de Bogotá reiteró que un mayor número de denuncias permite un mejor seguimiento de los casos y fortalece las estrategias de combate al robo de celulares, aportando a la mejora de la seguridad en la ciudad.

Personería de Bogotá y Acecolombia se unen para prevenir fraudes y proteger a compradores en centros comerciales

La Personería de Bogotá y la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia) sellaron un acuerdo estratégico con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de los compradores y prevenir fraudes en los principales espacios comerciales de la ciudad.

La Personería firmó una alianza para prevenir las estafas en la capital - crédito @personeriabta/X

La campaña, según la información emitida por la Personería, que reúne a más de 49 centros comerciales de Bogotá y a más de 50 asociados a nivel nacional, busca trabajar articuladamente en la defensa del consumidor y consolidar un entorno de confianza y seguridad para la ciudadanía.

Gloria Inés Bohórquez, personera auxiliar de la entidad, habló sobre el carácter incluyente y colaborativo de la iniciativa: “La Personería de Bogotá se ha reunido con Acecolombia, que representa los centros comerciales en el país y en Bogotá, más de los cuarenta y nueve centros comerciales que existen. Los invitamos a que se unan en esta campaña. Queremos prevenir la estafa y proteger los derechos del consumidor”, afirmó durante el lanzamiento de la estrategia conjunta.

Desde el sector comercial, el compromiso quedó igualmente reflejado en las voces de sus representantes. Patricia Urrea, gerente del Centro Comercial Salitre Plaza, celebró la presencia institucional y la alianza con la Personería.

“Tiene un gran significado para nosotros que la Personería esté aquí presente con el capítulo Centro Acecolombia, más de cincuenta centros comerciales que están asociados, porque vamos a trabajar en conjunto para que nuestros clientes no sean engañados, para que nuestros clientes estén alerta y sepan esos signos para que no caigan en la trampa”, indicó.

Algunas de las víctimas han caído luego de ser abordadas en zonas como centros comerciales, denunció la Personería - crédito Camila Díaz/Colprensa

Por su parte, Ana Isabel Coba, gerente del Centro Comercial Plaza de las Américas, remarcó la importancia de una labor articulada con las autoridades.

“Para nosotros, en los centros comerciales, en Acecolombia, que es la agremiación que nos asocia a todos, es muy importante trabajar con todas las autoridades para la prevención de los delitos, para apoyar a nuestro público y a nuestros asociados. En esta oportunidad, con la Personería, hemos hecho un compromiso de divulgación de la campaña para prevención de delitos. Para los centros comerciales y Acecolombia es muy importante trabajar de la mano con la Personería y con todas las entidades para beneficio de nuestro público en general”.

Las entidades convocaron a los ciudadanos a estar atentos y a conocer las señales para evitar ser víctimas de fraude