Pastor Saade se despachó contra Cathy Juvinao por cuestionarlo tras pedir seguridad para el Pacto Histórico: “Tener cerebro sin usarlo es perjudicial para la salud”

Rifirrafe entre Pastor Saade y Cathy Juvinao en sus cuentas de X - crédito Montaje Infobae

Un intercambio de declaraciones entre Pastor Saade, aspirante presidencial del Pacto Histórico, y la representante a la Cámara Cathy Juvinao, generó controversia en redes sociales en medio de la discusión sobre la protección brindada a candidatos en Colombia.

Todo comenzó cuando Saade manifestó en su cuenta de X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior no le están proporcionando las condiciones necesarias de seguridad durante su campaña.

En su mensaje, expresó: “Infortunadamente la UNP @MinInterior no nos están prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia del Pacto Histórico @PactoCol”.

La reacción de Juvinao fue inmediata. La congresista recordó un episodio previo en el que Saade se refirió al caso del senador Miguel Uribe Turbay y su familia.

Desde su cuenta en la misma red social, escribió: “El mismo personaje de quinta que le dijo a la familia de Miguel Uribe que ‘la política tiene riesgos como montar bicicleta’ ahora clama por su propia seguridad”.

El cruce continuó con una nueva respuesta por parte de Saade, que defendió su posición y criticó a Juvinao, sugeriendo que la representante debería informarse más allá de las redes sociales.

“Más lectura menos Tiktok, tener cerebro sin usarlo, es perjudicial para la salud”, afirmó.