Colombia

Pastor Saade se despachó contra Cathy Juvinao por cuestionarlo tras pedir seguridad para el Pacto Histórico: “Tener cerebro sin usarlo es perjudicial para la salud”

La representante a la Cámara le recordó a Saade las declaraciones previas sobre el riesgo político y cuestionó su solicitud actual de seguridad reforzada

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Rifirrafe entre Pastor Saade y
Rifirrafe entre Pastor Saade y Cathy Juvinao en sus cuentas de X - crédito Montaje Infobae

Un intercambio de declaraciones entre Pastor Saade, aspirante presidencial del Pacto Histórico, y la representante a la Cámara Cathy Juvinao, generó controversia en redes sociales en medio de la discusión sobre la protección brindada a candidatos en Colombia.

Todo comenzó cuando Saade manifestó en su cuenta de X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior no le están proporcionando las condiciones necesarias de seguridad durante su campaña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, expresó: “Infortunadamente la UNP @MinInterior no nos están prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia del Pacto Histórico @PactoCol”.

La reacción de Juvinao fue inmediata. La congresista recordó un episodio previo en el que Saade se refirió al caso del senador Miguel Uribe Turbay y su familia.

Desde su cuenta en la misma red social, escribió: “El mismo personaje de quinta que le dijo a la familia de Miguel Uribe que ‘la política tiene riesgos como montar bicicleta’ ahora clama por su propia seguridad”.

El cruce continuó con una nueva respuesta por parte de Saade, que defendió su posición y criticó a Juvinao, sugeriendo que la representante debería informarse más allá de las redes sociales.

“Más lectura menos Tiktok, tener cerebro sin usarlo, es perjudicial para la salud”, afirmó.

Temas Relacionados

Pastor SaadeCathy JuvinaoPacto HistóricoUNPPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Tras salida de primeros mineros en Segovia, Antioquia, rescate sigue avanzando pese a inestabilidad del terreno: en qué van las labores

La liberación de los 23 trabajadores atrapados en la mina La Reliquia SAS continúan con precaución y lentitud por las condiciones de riesgos tanto para los mineros como de los que trabajan en su rescate

Tras salida de primeros mineros

Presidente Petro admitió falta de recursos para reparar la vía al Llano y pidió “un procedimiento de emergencia” para “financiar las obras”

El jefe de Estado atribuyó la imposibilidad de financiar arreglos en la carretera a la caída de la Ley de Financiamiento, mientras la emergencia por derrumbes afecta a miles y pone en jaque la infraestructura

Presidente Petro admitió falta de

Vicky Dávila se fue en contra de Abelardo de la Espriella: “Ostentoso y de mal gusto cree que todo se compra con plata”

La periodista y precandidata presidencial lanzó duros comentarios contra su rival político, en medio de la disputa pública que ambos mantienen desde hace meses en plataformas digitales

Vicky Dávila se fue en

Camilo Triana se le fue encima a los creadores de contenido gays que hablan mal de las mujeres: “Ser un hombre gay no te da permiso de que seas misógino”

El ‘influencer’ colombiano rompió el silencio en redes sociales para denunciar actitudes despectivas, dejando claro que la orientación sexual no justifica la falta de respeto ni la violencia verbal

Camilo Triana se le fue

Resultados El Dorado Mañana: conozca los resultados del 24 de septiembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: conozca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón responde a la

Yina Calderón responde a la apuesta millonaria del novio de La Valdiri por el enfrentamiento en Stream Fighters: “Vas a perder tu plata, querido amigo”

Hermana de B King agradeció las muestras de cariño hacia el artista y aseguró que él se comunicó espiritualmente con su mamá: “Ese será el legado de Bayron”

Este K-drama de Netflix en Colombia domina la lista de series más populares

Eva Rey le ofreció a Karina García presentarle a Dayro Moreno, el máximo goleador del fútbol colombiano: “¿Quién es?”

B King habría estado vinculado sentimentalmente con esta creadora de contenido para adultos venezolana: lo acompañó a su último show en México

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Millonarios pierde a jugador clave para el clásico contra Atlético Nacional por sanción

Carlos Antonio Vélez reveló el verdadero motivo por el cual Cerro Porteño contrataría al uruguayo Jorge Bava: “No te lo puedo creer”

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

Exárbitro colombiano criticó a la jueza central de la final femenina entre Cali y Santa Fe: “Si no está concentrada, debe ser clara”